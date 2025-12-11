مسؤولة بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤولة بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة
مسؤولة بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة
سبوتنيك عربي
قالت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إنه لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة مختلفة. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T11:36+0000
2025-12-11T11:36+0000
حصري
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108042355_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_36af2f49be77efe46194e51fc96fd335.jpg
وأكدت الخطيب لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في السعودية هو مؤتمر قائم وشامل ومتكامل أيضا، ويهتم بقضايا وملفات عدة أهمها مواضيع التنمية والتمويل التنموي.وأوضحت أنه من بين تلك القضايا محاولة إشراك جميع المؤسسات المعنية بما فيها البنوك المتعددة الأطراف، وكذلك الصناديق التنموية وخاصة أنه هذا المؤتمر منظم من قبل National Development Fund أو الصندوق التنموي السعودي.وأفادت الخطيب أن المؤتمر يطرح قضايا متعددة ويناقش ملفات عميقة، حيث يتناول كل ما تحتاجه الدول من أجل تفعيل أكثر وأكثر لعجلة التنمية في هذه البلدان، خاصة أنه حالياً هناك تحولات كبيرة بما يتعلق بالتمويل التنموي تحديدا.وحول الدور الروسي في التعاون مع اليونسكو، أكدت ديما الخطيب أنه "نحن كمكتب أمم المتحدة للتعاون جنوب ــ جنوب لدينا تعاون مع روسيا من خلال برامج تنموية تدعم بلدان في كثير من بلدان العالم ويتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، ويمكننا أيضا التعاون في دول أفريقيا الوسطى لدعم الصحة".وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن هناك تعاون قائم مع روسيا على هذه المشاريع التي تعتبر مشاريع فعالة من الآن، وأنه هذه المشاريع والتعاون يتقدمان بمرور الوقت عاما بعد عام.
حصري
قالت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إنه لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة مختلفة.
وأكدت الخطيب لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في السعودية هو مؤتمر قائم وشامل ومتكامل أيضا، ويهتم بقضايا وملفات عدة أهمها مواضيع التنمية والتمويل التنموي.
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
اليوم الثالث لمؤتمر التمويل التنموي... إعلانات تمويلية بأكثر من 750 مليون ريال
10:38 GMT
وأوضحت أنه من بين تلك القضايا محاولة إشراك جميع المؤسسات المعنية بما فيها البنوك المتعددة الأطراف، وكذلك الصناديق التنموية وخاصة أنه هذا المؤتمر منظم من قبل National Development Fund أو الصندوق التنموي السعودي.
وأفادت الخطيب أن المؤتمر يطرح قضايا متعددة ويناقش ملفات عميقة، حيث يتناول كل ما تحتاجه الدول من أجل تفعيل أكثر وأكثر لعجلة التنمية في هذه البلدان، خاصة أنه حالياً هناك تحولات كبيرة بما يتعلق بالتمويل التنموي تحديدا.
وحول الدور الروسي في التعاون مع اليونسكو، أكدت ديما الخطيب أنه "نحن كمكتب أمم المتحدة للتعاون جنوب ــ جنوب لدينا تعاون مع روسيا من خلال برامج تنموية تدعم بلدان في كثير من بلدان العالم ويتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، ويمكننا أيضا التعاون في دول أفريقيا الوسطى لدعم الصحة".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن هناك تعاون قائم مع روسيا على هذه المشاريع التي تعتبر مشاريع فعالة من الآن، وأنه هذه المشاريع والتعاون يتقدمان بمرور الوقت عاما بعد عام.
