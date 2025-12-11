https://sarabic.ae/20251211/مسؤولة-بالأمم-المتحدة-لـسبوتنيك-لدينا-برامج-تعاون-مع-روسيا-في-مشاريع-عدة-1108045207.html

مسؤولة بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة

مسؤولة بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة

قالت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إنه لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة مختلفة. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الخطيب لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في السعودية هو مؤتمر قائم وشامل ومتكامل أيضا، ويهتم بقضايا وملفات عدة أهمها مواضيع التنمية والتمويل التنموي.وأوضحت أنه من بين تلك القضايا محاولة إشراك جميع المؤسسات المعنية بما فيها البنوك المتعددة الأطراف، وكذلك الصناديق التنموية وخاصة أنه هذا المؤتمر منظم من قبل National Development Fund أو الصندوق التنموي السعودي.وأفادت الخطيب أن المؤتمر يطرح قضايا متعددة ويناقش ملفات عميقة، حيث يتناول كل ما تحتاجه الدول من أجل تفعيل أكثر وأكثر لعجلة التنمية في هذه البلدان، خاصة أنه حالياً هناك تحولات كبيرة بما يتعلق بالتمويل التنموي تحديدا.وحول الدور الروسي في التعاون مع اليونسكو، أكدت ديما الخطيب أنه "نحن كمكتب أمم المتحدة للتعاون جنوب ــ جنوب لدينا تعاون مع روسيا من خلال برامج تنموية تدعم بلدان في كثير من بلدان العالم ويتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، ويمكننا أيضا التعاون في دول أفريقيا الوسطى لدعم الصحة".وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن هناك تعاون قائم مع روسيا على هذه المشاريع التي تعتبر مشاريع فعالة من الآن، وأنه هذه المشاريع والتعاون يتقدمان بمرور الوقت عاما بعد عام.

