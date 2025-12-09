عربي
أمساليوم
بث مباشر
تحت رعاية ولي العهد السعودي... انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
تحت رعاية ولي العهد السعودي... انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
ويأتي تنظيم المؤتمر برعاية الصندوق السعودي وجاء تحت شعار "قيادة التحول التنموي" خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.وألقى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، كلمة أكد فيها أن "هذه الرعاية الكريمة تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر لصناعة مستقبل مزهر وتنمية مستدامة".ونوّه بريادة المملكة في إعادة تشكيل مشهد التمويل التنموي عالميا، حيث تبدو إسهاماتها في ذلك متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن صندوق التنمية الوطني يقدم رؤى واعدة من خلال مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف دول العالم في هذا المؤتمر، ويسهم في إطلاق زخم جديد للتنمية، ويجدد الصندوق التزامه الذي رسمته القيادة، بالبحث عن العمل المشترك لبناء واقع حضاري يخدم الإنسان.وقال إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقا وبنكا تنمويا تؤدي أدوارها بشكل متناغم لخدمة الإنسان، وتعزيز الاقتصاد واستدامة البيئة.وأشار محمد التويجري إلى أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، في تجسيد حي للتحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام، كما دعمت أكثر من مليون مستفيد، وأسهمت في رفع كفاءة التمويل التنموي، وتمكين آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل وريادة الأعمال، وإطلاق مشروعات نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.وأوضح أن مجالات التنمية تنوعت حيث دعم صندوق التنمية السياحي 2000 مشروع سياحي في أنحاء المملكة، كما موّل صندوق التنمية الثقافي ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع.وأفاد محمد التويجري أنه على المستوى الدولي موّل الصندوق أكثر من 800 مشروع وبرنامج في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار؛ وخصّص أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشروعات الطاقة المُستدامة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر بطاقة 3.8 غيغاواط والطاقة الشمسية بطاقة 2.6 غيغاواط، في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتمكين الاقتصاد الأخضر العالمي.ومن جانبه قال الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز"، ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، إن الذكاء الاصطناعي سيظل المحرك الأساسي والمؤثر الاقتصادات العالمية خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات المقبلة.وأضاف العريان خلال مؤتمر التمويل التنموي "Momentum 2025" المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، أن سياق الاقتصاد العالمي أصيح يتسم بالتجزئة وليس العولمة أو ما يمكن أن نسميه "العولمة التي يمكن إدارتها".وأوضح أن صناديق الاستثمار الوطنية عليها دور كبير في الصمود والقدرة على التأقلم ووضع التقديرات بشكل دقيق أمام كل المتغيرات المحيطة وهو ما يتطلب أهمية التنويع الاقتصادي.وأشار إلى أن الدول النامية لديها فرصة عظيمة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتا الى أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى مرحلة الفقاعة.وحضر الحفل عددٌ من الأمراء والوزراء،والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قادة عالميين وخبراء في مجالات التنمية والاقتصاد.يذكر أن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025" يهدف إلى دعم التوجهات الاستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك بإثراء القطاع التنموي ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، لضمان تحقيق الأثر التنموي المستدام على المجتمع والاقتصاد.
تحت رعاية ولي العهد السعودي... انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025

حصري
افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
ويأتي تنظيم المؤتمر برعاية الصندوق السعودي وجاء تحت شعار "قيادة التحول التنموي" خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.
© Sputnik . SAMIR RAMADANانطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وألقى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، كلمة أكد فيها أن "هذه الرعاية الكريمة تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر لصناعة مستقبل مزهر وتنمية مستدامة".
ونوّه بريادة المملكة في إعادة تشكيل مشهد التمويل التنموي عالميا، حيث تبدو إسهاماتها في ذلك متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن صندوق التنمية الوطني يقدم رؤى واعدة من خلال مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف دول العالم في هذا المؤتمر، ويسهم في إطلاق زخم جديد للتنمية، ويجدد الصندوق التزامه الذي رسمته القيادة، بالبحث عن العمل المشترك لبناء واقع حضاري يخدم الإنسان.
© Sputnik . SAMIR RAMADANانطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وقال إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقا وبنكا تنمويا تؤدي أدوارها بشكل متناغم لخدمة الإنسان، وتعزيز الاقتصاد واستدامة البيئة.
© Sputnik . SAMIR RAMADANانطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وأشار محمد التويجري إلى أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، في تجسيد حي للتحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام، كما دعمت أكثر من مليون مستفيد، وأسهمت في رفع كفاءة التمويل التنموي، وتمكين آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل وريادة الأعمال، وإطلاق مشروعات نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.
© Sputnik . SAMIR RAMADANانطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وأوضح أن مجالات التنمية تنوعت حيث دعم صندوق التنمية السياحي 2000 مشروع سياحي في أنحاء المملكة، كما موّل صندوق التنمية الثقافي ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع.
وأفاد محمد التويجري أنه على المستوى الدولي موّل الصندوق أكثر من 800 مشروع وبرنامج في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار؛ وخصّص أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشروعات الطاقة المُستدامة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر بطاقة 3.8 غيغاواط والطاقة الشمسية بطاقة 2.6 غيغاواط، في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتمكين الاقتصاد الأخضر العالمي.
© Sputnik . SAMIR RAMADANانطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
ومن جانبه قال الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز"، ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، إن الذكاء الاصطناعي سيظل المحرك الأساسي والمؤثر الاقتصادات العالمية خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات المقبلة.
وأضاف العريان خلال مؤتمر التمويل التنموي "Momentum 2025" المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، أن سياق الاقتصاد العالمي أصيح يتسم بالتجزئة وليس العولمة أو ما يمكن أن نسميه "العولمة التي يمكن إدارتها".
© Sputnik . SAMIR RAMADANانطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وأوضح أن صناديق الاستثمار الوطنية عليها دور كبير في الصمود والقدرة على التأقلم ووضع التقديرات بشكل دقيق أمام كل المتغيرات المحيطة وهو ما يتطلب أهمية التنويع الاقتصادي.
© Sputnik . SAMIR RAMADANانطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وأشار إلى أن الدول النامية لديها فرصة عظيمة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتا الى أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى مرحلة الفقاعة.
وحضر الحفل عددٌ من الأمراء والوزراء،والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قادة عالميين وخبراء في مجالات التنمية والاقتصاد.
© Sputnik . SAMIR RAMADANانطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
يذكر أن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025" يهدف إلى دعم التوجهات الاستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك بإثراء القطاع التنموي ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، لضمان تحقيق الأثر التنموي المستدام على المجتمع والاقتصاد.
