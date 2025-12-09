https://sarabic.ae/20251209/تحت-رعاية-ولي-العهد-السعودي-انطلاق-فعاليات-أعمال-مؤتمر-التمويل-التنموي-2025-1107989988.html

تحت رعاية ولي العهد السعودي... انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025

تحت رعاية ولي العهد السعودي... انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025

سبوتنيك عربي

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-09T15:48+0000

2025-12-09T15:48+0000

2025-12-09T15:48+0000

حصري

السعودية

الأخبار

العالم العربي

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107987943_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_edd0ca2f55ce598d4b131fda0077a690.jpg

ويأتي تنظيم المؤتمر برعاية الصندوق السعودي وجاء تحت شعار "قيادة التحول التنموي" خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.وألقى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، كلمة أكد فيها أن "هذه الرعاية الكريمة تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر لصناعة مستقبل مزهر وتنمية مستدامة".ونوّه بريادة المملكة في إعادة تشكيل مشهد التمويل التنموي عالميا، حيث تبدو إسهاماتها في ذلك متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن صندوق التنمية الوطني يقدم رؤى واعدة من خلال مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف دول العالم في هذا المؤتمر، ويسهم في إطلاق زخم جديد للتنمية، ويجدد الصندوق التزامه الذي رسمته القيادة، بالبحث عن العمل المشترك لبناء واقع حضاري يخدم الإنسان.وقال إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقا وبنكا تنمويا تؤدي أدوارها بشكل متناغم لخدمة الإنسان، وتعزيز الاقتصاد واستدامة البيئة.وأشار محمد التويجري إلى أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، في تجسيد حي للتحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام، كما دعمت أكثر من مليون مستفيد، وأسهمت في رفع كفاءة التمويل التنموي، وتمكين آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل وريادة الأعمال، وإطلاق مشروعات نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.وأوضح أن مجالات التنمية تنوعت حيث دعم صندوق التنمية السياحي 2000 مشروع سياحي في أنحاء المملكة، كما موّل صندوق التنمية الثقافي ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع.وأفاد محمد التويجري أنه على المستوى الدولي موّل الصندوق أكثر من 800 مشروع وبرنامج في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار؛ وخصّص أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشروعات الطاقة المُستدامة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر بطاقة 3.8 غيغاواط والطاقة الشمسية بطاقة 2.6 غيغاواط، في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتمكين الاقتصاد الأخضر العالمي.ومن جانبه قال الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز"، ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، إن الذكاء الاصطناعي سيظل المحرك الأساسي والمؤثر الاقتصادات العالمية خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات المقبلة.وأضاف العريان خلال مؤتمر التمويل التنموي "Momentum 2025" المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، أن سياق الاقتصاد العالمي أصيح يتسم بالتجزئة وليس العولمة أو ما يمكن أن نسميه "العولمة التي يمكن إدارتها".وأوضح أن صناديق الاستثمار الوطنية عليها دور كبير في الصمود والقدرة على التأقلم ووضع التقديرات بشكل دقيق أمام كل المتغيرات المحيطة وهو ما يتطلب أهمية التنويع الاقتصادي.وأشار إلى أن الدول النامية لديها فرصة عظيمة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتا الى أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى مرحلة الفقاعة.وحضر الحفل عددٌ من الأمراء والوزراء،والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قادة عالميين وخبراء في مجالات التنمية والاقتصاد.يذكر أن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025" يهدف إلى دعم التوجهات الاستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك بإثراء القطاع التنموي ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، لضمان تحقيق الأثر التنموي المستدام على المجتمع والاقتصاد.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سمير رمضان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png

سمير رمضان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سمير رمضان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png

حصري, السعودية, الأخبار, العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي