حدث جديد في أمريكا... "سيدة ثانية" استثنائية تدخل "البيت الأبيض"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241108/حدث-جديد-في-أمريكا-سيدة-ثانية-استثنائية-تدخل-البيت-الأبيض-1094594640.html
حدث جديد في أمريكا... "سيدة ثانية" استثنائية تدخل "البيت الأبيض"
حدث جديد في أمريكا... "سيدة ثانية" استثنائية تدخل "البيت الأبيض"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن تصبح أوشا فانس، زوجة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الجديد جيه دي فانس، أول "سيدة ثانية"... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T07:32+0000
2024-11-08T07:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:449:2049:1601_1920x0_80_0_0_de950b63bed9a67cd6fb83396a6d9f06.jpg
وأكدت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن أوشا فانس تزوجت من جيه دي منذ العام 2014 ولديهما 3 أطفال، وهي حاصلة على إجازة في كلية الحقوق، وكذلك على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل والماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج.وأشارت إلى أن جيه دي فانس وهو سيناتور من ولاية أوهايو، ولد عام 1984 في ميدلتاون بولاية كونيتيكت، حيث تخرج من مدرسة ميدل تاون الثانوية عام 2003 وبعدها درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة أوهايو عام 2009.ولم يكتف فانس بدرجة البكالوريوس، ولكنه حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل في العام 2013، فيما عمل في قوات مشاة البحرية الأمريكية من 2003 - 2007، حيث خدم في الحرب الأمريكية على العراق.وكان جي دي فانس قد انتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022 لفترة تنتهي في 2029، وبعدها بات أحد أقوى المدافعين عن أجندة دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، خاصة ما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة.وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241107/ترامب-يعين-رئيسة-حملته-الانتخابية-في-منصب-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-1094591122.html
https://sarabic.ae/20241108/نائب-لبناني-سابق-ترامب-وعد-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-والمهمة-صعبة-1094593681.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:257:2049:1793_1920x0_80_0_0_233dba4654ac1d43bac1cbcaaf64d695.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العراق, أخبار العراق اليوم

حدث جديد في أمريكا... "سيدة ثانية" استثنائية تدخل "البيت الأبيض"

07:32 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 07:36 GMT 08.11.2024)
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن تصبح أوشا فانس، زوجة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الجديد جيه دي فانس، أول "سيدة ثانية" أمريكية من أصل هندي في البيت الأبيض.
وأكدت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن أوشا فانس تزوجت من جيه دي منذ العام 2014 ولديهما 3 أطفال، وهي حاصلة على إجازة في كلية الحقوق، وكذلك على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل والماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج.
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
ترامب يعتزم تعيين رئيسة حملته الانتخابية في منصب "كبير موظفي البيت الأبيض"
أمس, 23:32 GMT
وأشارت إلى أن جيه دي فانس وهو سيناتور من ولاية أوهايو، ولد عام 1984 في ميدلتاون بولاية كونيتيكت، حيث تخرج من مدرسة ميدل تاون الثانوية عام 2003 وبعدها درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة أوهايو عام 2009.
ولم يكتف فانس بدرجة البكالوريوس، ولكنه حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل في العام 2013، فيما عمل في قوات مشاة البحرية الأمريكية من 2003 - 2007، حيث خدم في الحرب الأمريكية على العراق.
وكان جي دي فانس قد انتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022 لفترة تنتهي في 2029، وبعدها بات أحد أقوى المدافعين عن أجندة دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، خاصة ما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة.
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله يستخدمون جرافة لإزالة أنقاض المباني المدمرة في شارع تجاري تعرض لغارات جوية إسرائيلية ليل السبت في بلدة النبطية جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
نائب لبناني سابق: ترامب وعد بوقف إطلاق النار في لبنان والمهمة صعبة
06:47 GMT
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:47 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 نوفمبر, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала