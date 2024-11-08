https://sarabic.ae/20241108/حدث-جديد-في-أمريكا-سيدة-ثانية-استثنائية-تدخل-البيت-الأبيض-1094594640.html

حدث جديد في أمريكا... "سيدة ثانية" استثنائية تدخل "البيت الأبيض"

حدث جديد في أمريكا... "سيدة ثانية" استثنائية تدخل "البيت الأبيض"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن تصبح أوشا فانس، زوجة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الجديد جيه دي فانس، أول "سيدة ثانية"... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T07:32+0000

2024-11-08T07:32+0000

2024-11-08T07:36+0000

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وأكدت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن أوشا فانس تزوجت من جيه دي منذ العام 2014 ولديهما 3 أطفال، وهي حاصلة على إجازة في كلية الحقوق، وكذلك على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل والماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج.وأشارت إلى أن جيه دي فانس وهو سيناتور من ولاية أوهايو، ولد عام 1984 في ميدلتاون بولاية كونيتيكت، حيث تخرج من مدرسة ميدل تاون الثانوية عام 2003 وبعدها درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة أوهايو عام 2009.ولم يكتف فانس بدرجة البكالوريوس، ولكنه حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل في العام 2013، فيما عمل في قوات مشاة البحرية الأمريكية من 2003 - 2007، حيث خدم في الحرب الأمريكية على العراق.وكان جي دي فانس قد انتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022 لفترة تنتهي في 2029، وبعدها بات أحد أقوى المدافعين عن أجندة دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، خاصة ما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة.وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

https://sarabic.ae/20241107/ترامب-يعين-رئيسة-حملته-الانتخابية-في-منصب-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-1094591122.html

https://sarabic.ae/20241108/نائب-لبناني-سابق-ترامب-وعد-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-والمهمة-صعبة-1094593681.html

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