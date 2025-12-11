اليوم الثالث لمؤتمر التمويل التنموي... إعلانات تمويلية بأكثر من 750 مليون ريال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/اليوم-الثالث-لمؤتمر-التمويل-التنموي-إعلانات-تمويلية-بأكثر-من-750-مليون-ريال-1108044135.html
اليوم الثالث لمؤتمر التمويل التنموي... إعلانات تمويلية بأكثر من 750 مليون ريال
اليوم الثالث لمؤتمر التمويل التنموي... إعلانات تمويلية بأكثر من 750 مليون ريال
سبوتنيك عربي
واصل مؤتمر التمويل التنموي الحوارات بشأن التمويل التنموي لتحويل الطموحات إلى أثر ملموس، في إطار ريادة السعودية في التنمية المستدامة. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T10:38+0000
2025-12-11T10:38+0000
حصري
السعودية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108042312_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_655d586d77d1d3c43bcb98a966e8e86a.jpg
ويستمر المؤتمر بمشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء ومستثمرين ومبتكرين من القطاع التنموي، تحت شعار "قيادة التحول التنموي" في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.وقدّم المؤتمر أكثر من 30 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم، ومعرضا يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.وسلّط المؤتمر الضوء على مواضيع عدة تركز على مختلف مسارات التنمية، حيث انطلقت أعمال المؤتمر بجلسة عنوانها "كيف نطور أساليب مقاومة الاضطرابات الاقتصادية العالمية".أكد خلالها نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، أن جوهر رؤية المملكة 2030 هو التنويع، وأن الصندوق ينظر دائما إلى عدد من المؤشرات منها: "الناتج المحلي غير النفطي، الوظائف، والمحتوى المحلي"، مبينا أن الصناديق التنموية أصبحت أداة رئيسة لتمكين القطاع الخاص وسد الفجوات التمويلية.وفي جلسة فرص الاستثمار المستدام، أفاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة تستهدف استثمارات في البنية التحتية تتجاوز تريليون دولار حتى العام 2030، مع تمويل من 40 إلى 50% منها عبر القطاع الخاص، وأن المملكة أصبحت المركز الإقليمي للتمويل الأخضر.ومن جانبه أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن الإنفاق السياحي ينعكس مباشرة على الناتج المحلي وفرص العمل، وبدأت الوزارة مسيرتها بمساهمة شكلت 3% من الناتج المحلي في 2019، لتصل إلى 5% العام الماضي، معربًا عن تطلعه لرفع هذه النسبة إلى 10% بحلول العام 2030.وأشار الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، خلال مشاركته في جلسة "رواد التحول القطاعي – الصناديق التنموية ومنظوماتها"، التي تناولت دور الصناديق في تمكين الصناعات الجديدة، وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص، أن "مسيرة الصندوق شهدت قفزات نوعية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة يعادل ما أنجز خلال الـ 36 عامًا الأولى من تاريخ الصندوق، وهو ما يعكس حجم التحول والتوسع في دوره التنموي والتمويلي لدعم القطاعات الصناعية الواعدة".في وقت أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للبنية التحتية إسماعيل السلوم، أن "رؤية المملكة 2030 مكّنت من بناء منظومة متكاملة للبنية التحتية في المملكة من خلال تحديد واضح للاحتياجات الوطنية، وإنشاء مؤسسات وأطر حوكمة وأنظمة داعمة، والتخطيط المتكامل عبر مختلف القطاعات".وكانت فعاليات اليوم الثاني قد شهدت سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت محاور إستراتيجية، أبرزها أثر الابتكار في التمويل الأخضر، ودور الشراكات العالمية في تسريع التنمية، ودور المدن كمنظومات ابتكار حيّة.وتخللت الجلسات نقاشات حول صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث استعرض خبراء سعوديون ودوليون التحول الكبير الذي حققته المملكة من غياب البنية التحتية قبل 15 عاما إلى ريادة عالمية، في الوقت الحالي، وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستضافة فعاليات كبرى مثل Gamers 8 وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي جذب أكثر من 750 مليون مشاهد و3 ملايين زائر إلى الرياض، مما عزز مكانة المملكة بصفتها أكبر سوق للألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأعلن "صندوق التنمية الوطني" عن برامج تمويل بقيمة تتجاوز 300 مليون ريال، وصندوق رأس مال جريء بقيمة 150 مليون ريال، إضافة إلى أكبر مسرّع للألعاب في المنطقة بقيمة 306 ملايين ريال، مما أسهم في تمويل 59 شركة وتطوير أكثر من 80 لعبة وجذب 14 إستوديو عالمي.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سمير رمضان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png
سمير رمضان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108042312_242:0:1039:598_1920x0_80_0_0_7a018c3d2b6a5c88d4f0ac32abc7b639.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, العالم العربي, الأخبار
حصري, السعودية, العالم العربي, الأخبار

اليوم الثالث لمؤتمر التمويل التنموي... إعلانات تمويلية بأكثر من 750 مليون ريال

10:38 GMT 11.12.2025
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
تابعنا عبر
سمير رمضان - سبوتنيك عربي
سمير رمضان
رئيس تحرير
كل المواضيع
حصري
واصل مؤتمر التمويل التنموي الحوارات بشأن التمويل التنموي لتحويل الطموحات إلى أثر ملموس، في إطار ريادة السعودية في التنمية المستدامة.
ويستمر المؤتمر بمشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء ومستثمرين ومبتكرين من القطاع التنموي، تحت شعار "قيادة التحول التنموي" في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وقدّم المؤتمر أكثر من 30 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم، ومعرضا يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وسلّط المؤتمر الضوء على مواضيع عدة تركز على مختلف مسارات التنمية، حيث انطلقت أعمال المؤتمر بجلسة عنوانها "كيف نطور أساليب مقاومة الاضطرابات الاقتصادية العالمية".
أكد خلالها نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، أن جوهر رؤية المملكة 2030 هو التنويع، وأن الصندوق ينظر دائما إلى عدد من المؤشرات منها: "الناتج المحلي غير النفطي، الوظائف، والمحتوى المحلي"، مبينا أن الصناديق التنموية أصبحت أداة رئيسة لتمكين القطاع الخاص وسد الفجوات التمويلية.
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وفي جلسة فرص الاستثمار المستدام، أفاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة تستهدف استثمارات في البنية التحتية تتجاوز تريليون دولار حتى العام 2030، مع تمويل من 40 إلى 50% منها عبر القطاع الخاص، وأن المملكة أصبحت المركز الإقليمي للتمويل الأخضر.
ومن جانبه أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن الإنفاق السياحي ينعكس مباشرة على الناتج المحلي وفرص العمل، وبدأت الوزارة مسيرتها بمساهمة شكلت 3% من الناتج المحلي في 2019، لتصل إلى 5% العام الماضي، معربًا عن تطلعه لرفع هذه النسبة إلى 10% بحلول العام 2030.
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وأشار الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، خلال مشاركته في جلسة "رواد التحول القطاعي – الصناديق التنموية ومنظوماتها"، التي تناولت دور الصناديق في تمكين الصناعات الجديدة، وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص، أن "مسيرة الصندوق شهدت قفزات نوعية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة يعادل ما أنجز خلال الـ 36 عامًا الأولى من تاريخ الصندوق، وهو ما يعكس حجم التحول والتوسع في دوره التنموي والتمويلي لدعم القطاعات الصناعية الواعدة".
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
في وقت أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للبنية التحتية إسماعيل السلوم، أن "رؤية المملكة 2030 مكّنت من بناء منظومة متكاملة للبنية التحتية في المملكة من خلال تحديد واضح للاحتياجات الوطنية، وإنشاء مؤسسات وأطر حوكمة وأنظمة داعمة، والتخطيط المتكامل عبر مختلف القطاعات".
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وكانت فعاليات اليوم الثاني قد شهدت سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت محاور إستراتيجية، أبرزها أثر الابتكار في التمويل الأخضر، ودور الشراكات العالمية في تسريع التنمية، ودور المدن كمنظومات ابتكار حيّة.
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وتخللت الجلسات نقاشات حول صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث استعرض خبراء سعوديون ودوليون التحول الكبير الذي حققته المملكة من غياب البنية التحتية قبل 15 عاما إلى ريادة عالمية، في الوقت الحالي، وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستضافة فعاليات كبرى مثل Gamers 8 وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي جذب أكثر من 750 مليون مشاهد و3 ملايين زائر إلى الرياض، مما عزز مكانة المملكة بصفتها أكبر سوق للألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
وأعلن "صندوق التنمية الوطني" عن برامج تمويل بقيمة تتجاوز 300 مليون ريال، وصندوق رأس مال جريء بقيمة 150 مليون ريال، إضافة إلى أكبر مسرّع للألعاب في المنطقة بقيمة 306 ملايين ريال، مما أسهم في تمويل 59 شركة وتطوير أكثر من 80 لعبة وجذب 14 إستوديو عالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала