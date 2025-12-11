https://sarabic.ae/20251211/اليوم-الثالث-لمؤتمر-التمويل-التنموي-إعلانات-تمويلية-بأكثر-من-750-مليون-ريال-1108044135.html

اليوم الثالث لمؤتمر التمويل التنموي... إعلانات تمويلية بأكثر من 750 مليون ريال

ويستمر المؤتمر بمشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء ومستثمرين ومبتكرين من القطاع التنموي، تحت شعار "قيادة التحول التنموي" في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.وقدّم المؤتمر أكثر من 30 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم، ومعرضا يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.وسلّط المؤتمر الضوء على مواضيع عدة تركز على مختلف مسارات التنمية، حيث انطلقت أعمال المؤتمر بجلسة عنوانها "كيف نطور أساليب مقاومة الاضطرابات الاقتصادية العالمية".أكد خلالها نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، أن جوهر رؤية المملكة 2030 هو التنويع، وأن الصندوق ينظر دائما إلى عدد من المؤشرات منها: "الناتج المحلي غير النفطي، الوظائف، والمحتوى المحلي"، مبينا أن الصناديق التنموية أصبحت أداة رئيسة لتمكين القطاع الخاص وسد الفجوات التمويلية.وفي جلسة فرص الاستثمار المستدام، أفاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة تستهدف استثمارات في البنية التحتية تتجاوز تريليون دولار حتى العام 2030، مع تمويل من 40 إلى 50% منها عبر القطاع الخاص، وأن المملكة أصبحت المركز الإقليمي للتمويل الأخضر.ومن جانبه أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن الإنفاق السياحي ينعكس مباشرة على الناتج المحلي وفرص العمل، وبدأت الوزارة مسيرتها بمساهمة شكلت 3% من الناتج المحلي في 2019، لتصل إلى 5% العام الماضي، معربًا عن تطلعه لرفع هذه النسبة إلى 10% بحلول العام 2030.وأشار الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، خلال مشاركته في جلسة "رواد التحول القطاعي – الصناديق التنموية ومنظوماتها"، التي تناولت دور الصناديق في تمكين الصناعات الجديدة، وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص، أن "مسيرة الصندوق شهدت قفزات نوعية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة يعادل ما أنجز خلال الـ 36 عامًا الأولى من تاريخ الصندوق، وهو ما يعكس حجم التحول والتوسع في دوره التنموي والتمويلي لدعم القطاعات الصناعية الواعدة".في وقت أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للبنية التحتية إسماعيل السلوم، أن "رؤية المملكة 2030 مكّنت من بناء منظومة متكاملة للبنية التحتية في المملكة من خلال تحديد واضح للاحتياجات الوطنية، وإنشاء مؤسسات وأطر حوكمة وأنظمة داعمة، والتخطيط المتكامل عبر مختلف القطاعات".وكانت فعاليات اليوم الثاني قد شهدت سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت محاور إستراتيجية، أبرزها أثر الابتكار في التمويل الأخضر، ودور الشراكات العالمية في تسريع التنمية، ودور المدن كمنظومات ابتكار حيّة.وتخللت الجلسات نقاشات حول صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث استعرض خبراء سعوديون ودوليون التحول الكبير الذي حققته المملكة من غياب البنية التحتية قبل 15 عاما إلى ريادة عالمية، في الوقت الحالي، وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستضافة فعاليات كبرى مثل Gamers 8 وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي جذب أكثر من 750 مليون مشاهد و3 ملايين زائر إلى الرياض، مما عزز مكانة المملكة بصفتها أكبر سوق للألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأعلن "صندوق التنمية الوطني" عن برامج تمويل بقيمة تتجاوز 300 مليون ريال، وصندوق رأس مال جريء بقيمة 150 مليون ريال، إضافة إلى أكبر مسرّع للألعاب في المنطقة بقيمة 306 ملايين ريال، مما أسهم في تمويل 59 شركة وتطوير أكثر من 80 لعبة وجذب 14 إستوديو عالمي.

