https://sarabic.ae/20251211/وزير-السياحة-السعودي-صندوق-التنمية-قدم-40-مليار-دولار-مساعدات-تنموية-لـ100-دولة-خلال-50-عاما-1108048746.html

وزير السياحة السعودي: "صندوق التنمية" قدم 40 مليار دولار مساعدات تنموية لـ100 دولة خلال 50 عاما

وزير السياحة السعودي: "صندوق التنمية" قدم 40 مليار دولار مساعدات تنموية لـ100 دولة خلال 50 عاما

سبوتنيك عربي

افتتح أحمد الخطيب وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أعمال اليوم الثالث والأخيرة من مؤتمر التمويل التنموي في مركز الملك عبد العزيز الدولي... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T12:21+0000

2025-12-11T12:21+0000

2025-12-11T12:21+0000

حصري

السعودية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108042355_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_36af2f49be77efe46194e51fc96fd335.jpg

وينظم المؤتمر الدولي "MOMENTUM 2025"، صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.وفي جلسة حضرتها "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أكد أحمد الخطيب أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبني الحلول المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في قيادة التحول التنموي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.أوضح أن السعودية بذلت جهودا عظيمة ودورا رائدا في التنمية الدولية الشاملة، إيمانا منها بأهمية التعاون التنموي لتحسين مستوى المعيشة وخلق تنمية مستدامة في مختلف الدول النامية.وعبّر عن شعوره بالفخر بما جسّدته المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية على مدى خمسين عاما من إنجازات نوعية في مجال التنمية الدولية، نتج عنها تقديم الصندوق مساعدات تنموية تتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، دعمت أكثر من 1,200 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم. وأوضح الخطيب أنه كان لهذا الدعم أثر إيجابي بالغ في حياة مئات الملايين من الأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أن التنمية الدولية تعد ركيزة أساسية لبناء عالمٍ أكثر استقرارا وازدهارا، باعتبارها تسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ودعم الدول في مواجهة تحديات البنية التحتية والخدمات الأساسية.وخلال كلمته، لفت الخطيب إلى أن التقارير والإحصاءات العالمية، بما في ذلك ما ورد في تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، تشير إلى أن هناك أكثر من 141 دولة تلقت مساعدات تنموية لدعم مشاريعها الهادفة إلى تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ولفت إلى أن حجم المساعدات التنموية خلال الخمس سنوات الماضية تجاوز 1 تريليون دولار أمريكي.وجاء اليوم الثالث ليركز على دور الصندوق السعودي للتنمية وأثره العالمي، وعلى الاحتياجات التنموية المتسارعة حول العالم، استكمالا لسلسلة الجلسات التي تناولت في اليومين الماضيين موضوعات حيوية.وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.

https://sarabic.ae/20251211/اليوم-الثالث-لمؤتمر-التمويل-التنموي-إعلانات-تمويلية-بأكثر-من-750-مليون-ريال-1108044135.html

https://sarabic.ae/20251209/محافظ-صندوق-التنمية-الوطني-السعودي-يتحدث-عن-التعاون-مع-روسيا-والحوار-الاستثماري-النامي-بين-البلدين-1107990482.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سمير رمضان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png

سمير رمضان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سمير رمضان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png

حصري, السعودية, العالم العربي