وزير السياحة السعودي: "صندوق التنمية" قدم 40 مليار دولار مساعدات تنموية لـ100 دولة خلال 50 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/وزير-السياحة-السعودي-صندوق-التنمية-قدم-40-مليار-دولار-مساعدات-تنموية-لـ100-دولة-خلال-50-عاما-1108048746.html
وزير السياحة السعودي: "صندوق التنمية" قدم 40 مليار دولار مساعدات تنموية لـ100 دولة خلال 50 عاما
وزير السياحة السعودي: "صندوق التنمية" قدم 40 مليار دولار مساعدات تنموية لـ100 دولة خلال 50 عاما
سبوتنيك عربي
افتتح أحمد الخطيب وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أعمال اليوم الثالث والأخيرة من مؤتمر التمويل التنموي في مركز الملك عبد العزيز الدولي... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T12:21+0000
2025-12-11T12:21+0000
حصري
السعودية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108042355_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_36af2f49be77efe46194e51fc96fd335.jpg
وينظم المؤتمر الدولي "MOMENTUM 2025"، صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.وفي جلسة حضرتها "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أكد أحمد الخطيب أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبني الحلول المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في قيادة التحول التنموي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.أوضح أن السعودية بذلت جهودا عظيمة ودورا رائدا في التنمية الدولية الشاملة، إيمانا منها بأهمية التعاون التنموي لتحسين مستوى المعيشة وخلق تنمية مستدامة في مختلف الدول النامية.وعبّر عن شعوره بالفخر بما جسّدته المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية على مدى خمسين عاما من إنجازات نوعية في مجال التنمية الدولية، نتج عنها تقديم الصندوق مساعدات تنموية تتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، دعمت أكثر من 1,200 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم. وأوضح الخطيب أنه كان لهذا الدعم أثر إيجابي بالغ في حياة مئات الملايين من الأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أن التنمية الدولية تعد ركيزة أساسية لبناء عالمٍ أكثر استقرارا وازدهارا، باعتبارها تسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ودعم الدول في مواجهة تحديات البنية التحتية والخدمات الأساسية.وخلال كلمته، لفت الخطيب إلى أن التقارير والإحصاءات العالمية، بما في ذلك ما ورد في تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، تشير إلى أن هناك أكثر من 141 دولة تلقت مساعدات تنموية لدعم مشاريعها الهادفة إلى تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ولفت إلى أن حجم المساعدات التنموية خلال الخمس سنوات الماضية تجاوز 1 تريليون دولار أمريكي.وجاء اليوم الثالث ليركز على دور الصندوق السعودي للتنمية وأثره العالمي، وعلى الاحتياجات التنموية المتسارعة حول العالم، استكمالا لسلسلة الجلسات التي تناولت في اليومين الماضيين موضوعات حيوية.وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.
https://sarabic.ae/20251211/اليوم-الثالث-لمؤتمر-التمويل-التنموي-إعلانات-تمويلية-بأكثر-من-750-مليون-ريال-1108044135.html
https://sarabic.ae/20251209/محافظ-صندوق-التنمية-الوطني-السعودي-يتحدث-عن-التعاون-مع-روسيا-والحوار-الاستثماري-النامي-بين-البلدين-1107990482.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سمير رمضان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png
سمير رمضان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106944731_104:0:975:871_100x100_80_0_0_23d81ba1903a30a03898786f43324522.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108042355_242:0:1039:598_1920x0_80_0_0_5b8ccdd0f4c6d25fb8299d33347d821e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, العالم العربي
حصري, السعودية, العالم العربي

وزير السياحة السعودي: "صندوق التنمية" قدم 40 مليار دولار مساعدات تنموية لـ100 دولة خلال 50 عاما

12:21 GMT 11.12.2025
© Sputnik . SAMIR RAMADANمؤتمر التمويل التنموي بالسعودية
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
تابعنا عبر
سمير رمضان - سبوتنيك عربي
سمير رمضان
رئيس تحرير
كل المواضيع
حصري
افتتح أحمد الخطيب وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أعمال اليوم الثالث والأخيرة من مؤتمر التمويل التنموي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وينظم المؤتمر الدولي "MOMENTUM 2025"، صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
اليوم الثالث لمؤتمر التمويل التنموي... إعلانات تمويلية بأكثر من 750 مليون ريال
10:38 GMT
وفي جلسة حضرتها "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أكد أحمد الخطيب أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبني الحلول المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في قيادة التحول التنموي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أوضح أن السعودية بذلت جهودا عظيمة ودورا رائدا في التنمية الدولية الشاملة، إيمانا منها بأهمية التعاون التنموي لتحسين مستوى المعيشة وخلق تنمية مستدامة في مختلف الدول النامية.
وعبّر عن شعوره بالفخر بما جسّدته المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية على مدى خمسين عاما من إنجازات نوعية في مجال التنمية الدولية، نتج عنها تقديم الصندوق مساعدات تنموية تتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، دعمت أكثر من 1,200 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم.
وأوضح الخطيب أنه كان لهذا الدعم أثر إيجابي بالغ في حياة مئات الملايين من الأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أن التنمية الدولية تعد ركيزة أساسية لبناء عالمٍ أكثر استقرارا وازدهارا، باعتبارها تسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ودعم الدول في مواجهة تحديات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وخلال كلمته، لفت الخطيب إلى أن التقارير والإحصاءات العالمية، بما في ذلك ما ورد في تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، تشير إلى أن هناك أكثر من 141 دولة تلقت مساعدات تنموية لدعم مشاريعها الهادفة إلى تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ولفت إلى أن حجم المساعدات التنموية خلال الخمس سنوات الماضية تجاوز 1 تريليون دولار أمريكي.
محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي ستيفن غروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي يتحدث عن التعاون مع روسيا والحوار الاستثماري النامي بين البلدين
9 ديسمبر, 16:01 GMT
وجاء اليوم الثالث ليركز على دور الصندوق السعودي للتنمية وأثره العالمي، وعلى الاحتياجات التنموية المتسارعة حول العالم، استكمالا لسلسلة الجلسات التي تناولت في اليومين الماضيين موضوعات حيوية.
وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".
ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала