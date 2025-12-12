إعلام: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق جنوبي وشرقي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-على-مناطق-جنوبي-وشرقي-لبنان-1108075685.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق جنوبي وشرقي لبنان
إعلام: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق جنوبي وشرقي لبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على جنوب وشرق لبنان. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T09:42+0000
2025-12-12T09:42+0000
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، بأن "الطيران الحربي المعادي شن اعتبارا من العاشرة صباحا، سلسلة غارات مستهدفة الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وأطراف جباع"، مؤكدة أن المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية قد تعرضت لسلسلة غارات عنيفة.كما استهدف الطيران الإسرائيلي مناطق شرقي البلاد، منها بلدة زلايا في البقاع الغربي، ومنطقة تقع بين وادي حومين ورومين، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استمر بالتحليق في أجواء الجنوب والبقاع.ويوم الاثنين الماضي، قال قائد قوات "اليونيفيل" في لبنان، ديوداتو أبانيارا، إن الأوضاع في الجنوب اللبناني بالغة الحساسية، مشدداً على أن "أي خطأ بسيط يمكن أن يشعل تصعيداً واسعاً".وفي مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، اتهم أبانيارا إسرائيل بارتكاب "خروق واضحة وصريحة" لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوة الدولية لا تمتلك أدلة على قيام "حزب الله" بإعادة بناء قدراته العسكرية جنوب نهر الليطاني. وقال: "مهمتنا الأساسية هي دعم الجيش اللبناني لتهيئة بيئة تسمح له ببسط سيطرته على المنطقة الجنوبية".وأضاف: "نعمل على تأمين أفضل الظروف لمنع الانزلاق نحو مواجهة، من خلال الرقابة وتقديم التقارير وتوثيق الخروق ومساندة الجيش اللبناني"، مشيرا إلى أن قواته ترصد "تجاوزات واضحة من الطرفين"، تتضمن ضربات جوية، والعثور على ذخائر ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ.ورداً على المزاعم الإسرائيلية بأن "حزب الله" يعيد تأهيل بنيته العسكرية في الجنوب، أكد أنه "لا توجد لدينا معطيات تثبت ذلك"، لافتا إلى أن الجيش اللبناني يؤدي "دورا مهما وفعّالا" في منع أي نشاط مسلح للحزب داخل المنطقة الخاضعة لعمل "اليونيفيل".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20251209/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-علينا-الإبقاء-على-منطقة-عازلة-أمام-جنوب-لبنان-والجولان-1107996423.html
https://sarabic.ae/20251208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-مواقع-لحزب-الله-بجنوب-لبنان-1107956336.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_20caa989755adea2f3c8741a6c5eb7da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إعلام: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق جنوبي وشرقي لبنان

09:42 GMT 12.12.2025
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على جنوب وشرق لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، بأن "الطيران الحربي المعادي شن اعتبارا من العاشرة صباحا، سلسلة غارات مستهدفة الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وأطراف جباع"، مؤكدة أن المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية قد تعرضت لسلسلة غارات عنيفة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الإبقاء على "منطقة عازلة" أمام جنوب لبنان والجولان
9 ديسمبر, 21:35 GMT
كما استهدف الطيران الإسرائيلي مناطق شرقي البلاد، منها بلدة زلايا في البقاع الغربي، ومنطقة تقع بين وادي حومين ورومين، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استمر بالتحليق في أجواء الجنوب والبقاع.
ويوم الاثنين الماضي، قال قائد قوات "اليونيفيل" في لبنان، ديوداتو أبانيارا، إن الأوضاع في الجنوب اللبناني بالغة الحساسية، مشدداً على أن "أي خطأ بسيط يمكن أن يشعل تصعيداً واسعاً".
وفي مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، اتهم أبانيارا إسرائيل بارتكاب "خروق واضحة وصريحة" لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوة الدولية لا تمتلك أدلة على قيام "حزب الله" بإعادة بناء قدراته العسكرية جنوب نهر الليطاني. وقال: "مهمتنا الأساسية هي دعم الجيش اللبناني لتهيئة بيئة تسمح له ببسط سيطرته على المنطقة الجنوبية".
وأضاف: "نعمل على تأمين أفضل الظروف لمنع الانزلاق نحو مواجهة، من خلال الرقابة وتقديم التقارير وتوثيق الخروق ومساندة الجيش اللبناني"، مشيرا إلى أن قواته ترصد "تجاوزات واضحة من الطرفين"، تتضمن ضربات جوية، والعثور على ذخائر ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ.
ورداً على المزاعم الإسرائيلية بأن "حزب الله" يعيد تأهيل بنيته العسكرية في الجنوب، أكد أنه "لا توجد لدينا معطيات تثبت ذلك"، لافتا إلى أن الجيش اللبناني يؤدي "دورا مهما وفعّالا" في منع أي نشاط مسلح للحزب داخل المنطقة الخاضعة لعمل "اليونيفيل".
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عدة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
8 ديسمبر, 22:35 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала