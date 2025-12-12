https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يختتم-زيارته-إلى-تركمانستان-1108091501.html
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختتم زيارته إلى تركمانستان
أعلن الكرملين، مساء اليوم الجمعة، انتهاء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركمانستان.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين، نشر على قناته في تلغرام، "انتهت زيارة فلاديمير بوتين إلى تركمانستان".وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الرئيس بوتين، سيزور العاصمة التركمانية عشق آباد يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر، للمشاركة في المنتدى المخصص للعام الدولي للسلام والثقة.وجاء في بيان المكتب الصحفي بهذا الصدد: "سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشق آباد في الفترة من 11 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2025 ، للمشاركة في المنتدى المخصص للعام الدولي للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان".وقد تم الاعتراف دولياً بحياد تركمانستان لأول مرة في عام 1995. وفي عام 2017 وبمبادرة من عشق آباد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يُعلن فيه يوم 12 كانون الأول/ديسمبر يومًا دولياً للحياد.
وأرفق الكرملين بيانه بمقطع فيديو للرئيس الروسي وهو يصعد إلى طائرته في مطار عشق آباد.
وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الرئيس بوتين، سيزور العاصمة التركمانية عشق آباد يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر، للمشاركة في المنتدى المخصص للعام الدولي للسلام والثقة.
وجاء في بيان المكتب الصحفي بهذا الصدد: "سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشق آباد في الفترة من 11 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2025 ، للمشاركة في المنتدى المخصص للعام الدولي للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان".
وأضاف المكتب، في بيانه، "خلال المنتدى، سيعقد فلاديمير بوتين عددًا من الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول الأجنبية".
وقد تم الاعتراف دولياً بحياد تركمانستان لأول مرة في عام 1995. وفي عام 2017 وبمبادرة من عشق آباد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يُعلن فيه يوم 12 كانون الأول/ديسمبر يومًا دولياً للحياد.