حضوريا... المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة

امتثل المتهم بقتل تشارلي كيرك، المؤثر المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حضوريا للمرة الأولى أمام محكمة في ولاية يوتا، الواقعة غربي الولايات المتحدة. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الجلسة التي عقدت دارت حول إجراءات قانونية بحتة واكتفى المتهم تايلر روبنسون، بمراقبة المحامين بهدوء دون أن يتكلم.وأكدت صحيفة غربية أن الشاب، البالغ 22 عاما، ارتدى قميصا فاتح اللون وربطة عنق، إذ قرر القاضي عدم إلزامه بارتداء زي السجن، وبدا حليق الذقن.ويفترض أن يواجه عقوبة الإعدام بتهمة قتل المؤثر الشاب المحافظ تشارلي كيرك، بإطلاق نار في حرم جامعي في ولاية يوتاه في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي.وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت تايلر روبنسون في اليوم التالي للجريمة، حيث مثُل أمام المحكمة عدة مرات عن بُعد منذ ذلك الحين، حيث كشفت التحقيقات أن روبنسون قتل تشارلي كيرك لأنه لم يستطع تحمل "الكراهية"، التي كان ينشرها.وكان الناشط المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، قد قُتل بالرصاص في 10 سبتمبر خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين. وقد وُجّهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عامًا)، فيما أعلنت النيابة العامة نيتها المطالبة بإعدامه.

