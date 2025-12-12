حضوريا... المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/حضوريا-المتهم-بقتل-تشارلي-كيرك-يمثل-أمام-المحكمة-لأول-مرة-1108078137.html
حضوريا... المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة
حضوريا... المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة
سبوتنيك عربي
امتثل المتهم بقتل تشارلي كيرك، المؤثر المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حضوريا للمرة الأولى أمام محكمة في ولاية يوتا، الواقعة غربي الولايات المتحدة. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T11:10+0000
2025-12-12T11:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104757253_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_34555636f0004212ff912118fb3e5067.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الجلسة التي عقدت دارت حول إجراءات قانونية بحتة واكتفى المتهم تايلر روبنسون، بمراقبة المحامين بهدوء دون أن يتكلم.وأكدت صحيفة غربية أن الشاب، البالغ 22 عاما، ارتدى قميصا فاتح اللون وربطة عنق، إذ قرر القاضي عدم إلزامه بارتداء زي السجن، وبدا حليق الذقن.ويفترض أن يواجه عقوبة الإعدام بتهمة قتل المؤثر الشاب المحافظ تشارلي كيرك، بإطلاق نار في حرم جامعي في ولاية يوتاه في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي.وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت تايلر روبنسون في اليوم التالي للجريمة، حيث مثُل أمام المحكمة عدة مرات عن بُعد منذ ذلك الحين، حيث كشفت التحقيقات أن روبنسون قتل تشارلي كيرك لأنه لم يستطع تحمل "الكراهية"، التي كان ينشرها.وكان الناشط المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، قد قُتل بالرصاص في 10 سبتمبر خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين. وقد وُجّهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عامًا)، فيما أعلنت النيابة العامة نيتها المطالبة بإعدامه.
https://sarabic.ae/20250923/تقارير-شركة-إعلامية-أمريكية-تلغي-بث-برنامج-تكريم-تشارلي-كيرك-بسبب-تهديدات-1105148248.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104757253_56:0:989:700_1920x0_80_0_0_62c0fd947a941b7d5696b3322187a76d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

حضوريا... المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة

11:10 GMT 12.12.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelpsالناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك
الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
تابعنا عبر
امتثل المتهم بقتل تشارلي كيرك، المؤثر المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حضوريا للمرة الأولى أمام محكمة في ولاية يوتا، الواقعة غربي الولايات المتحدة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الجلسة التي عقدت دارت حول إجراءات قانونية بحتة واكتفى المتهم تايلر روبنسون، بمراقبة المحامين بهدوء دون أن يتكلم.
السياسي الأمريكي المحافظ الراحل تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
تقرير: شركة إعلامية أمريكية تلغي بث برنامج "تكريم تشارلي كيرك" بسبب تهديدات
23 سبتمبر, 04:07 GMT
وأكدت صحيفة غربية أن الشاب، البالغ 22 عاما، ارتدى قميصا فاتح اللون وربطة عنق، إذ قرر القاضي عدم إلزامه بارتداء زي السجن، وبدا حليق الذقن.
ويفترض أن يواجه عقوبة الإعدام بتهمة قتل المؤثر الشاب المحافظ تشارلي كيرك، بإطلاق نار في حرم جامعي في ولاية يوتاه في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت تايلر روبنسون في اليوم التالي للجريمة، حيث مثُل أمام المحكمة عدة مرات عن بُعد منذ ذلك الحين، حيث كشفت التحقيقات أن روبنسون قتل تشارلي كيرك لأنه لم يستطع تحمل "الكراهية"، التي كان ينشرها.
وكان الناشط المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، قد قُتل بالرصاص في 10 سبتمبر خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين. وقد وُجّهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عامًا)، فيما أعلنت النيابة العامة نيتها المطالبة بإعدامه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала