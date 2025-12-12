https://sarabic.ae/20251212/فريق-عسكري-سعودي-إماراتي-يصل-إلى-عدن-والعليمي-يكشف-أسباب-الزيارة-1108096526.html
فريق عسكري سعودي إماراتي يصل إلى عدن.. والعليمي يكشف أسباب الزيارة
فريق عسكري سعودي إماراتي يصل إلى عدن.. والعليمي يكشف أسباب الزيارة
سبوتنيك عربي
جدد مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تقديره لجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة تطبيع... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T19:05+0000
2025-12-12T19:05+0000
2025-12-12T19:05+0000
أخبار اليمن الأن
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103494/75/1034947577_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_64098809f3ffd0620c13072d63e99937.jpg
وأوضح المصدر أن "الزيارة تأتي لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة الأوضاع في المحافظات الشرقية إلى طبيعتها، مع الالتزام بالمرجعيات الانتقالية، بما في ذلك اتفاق نقل السلطة واتفاق الرياض"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، حرصا على أمن واستقرار اليمن وتحسين الظروف المعيشية لشعبه".ومضى موضحاً أن "المشاورات العسكرية ستتناول معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامها دون منازعة سلطاتها".وأكد المصدر أن "أي تصعيد إضافي قد يقوض المكاسب المحققة ويشتت الجهود ضد الميليشيات الحوثية ويفاقم الأزمة الإنسانية"، مشددا على "حرص قيادة الدولة على الحلول السياسية ودعم جهود الأشقاء في السعودية والإمارات، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في مواجهة تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية".وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
https://sarabic.ae/20251208/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-الإجراءات-الأحادية-في-حضرموت-والمهرة-خط-أحمر-1107946048.html
https://sarabic.ae/20251204/اليمن-متحدث-باسم-القوات-الجنوبية-يكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-مستجدات-العمليات-العسكرية-في-حضرموت-1107815368.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103494/75/1034947577_480:0:5600:3840_1920x0_80_0_0_429bf21f803fd280d000580f21ffa7c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
فريق عسكري سعودي إماراتي يصل إلى عدن.. والعليمي يكشف أسباب الزيارة
جدد مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تقديره لجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، وذلك بعد وصول فريق عسكري مشترك إلى مدينة عدن اليمنية، اليوم الجمعة.
وأوضح المصدر أن "الزيارة تأتي لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة الأوضاع في المحافظات الشرقية إلى طبيعتها، مع الالتزام بالمرجعيات الانتقالية، بما في ذلك اتفاق نقل السلطة واتفاق الرياض"، وفقا لوكالة
الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، حرصا على أمن واستقرار اليمن وتحسين الظروف المعيشية لشعبه".
ومضى موضحاً أن "المشاورات العسكرية ستتناول معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامها دون منازعة سلطاتها".
وأكد المصدر أن "أي تصعيد إضافي قد يقوض المكاسب المحققة ويشتت الجهود ضد الميليشيات الحوثية ويفاقم الأزمة الإنسانية"، مشددا على "حرص قيادة الدولة على الحلول السياسية ودعم جهود الأشقاء في السعودية والإمارات، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في مواجهة تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية".
وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية
من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي
وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.