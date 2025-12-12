فريق عسكري سعودي إماراتي يصل إلى عدن.. والعليمي يكشف أسباب الزيارة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
فريق عسكري سعودي إماراتي يصل إلى عدن.. والعليمي يكشف أسباب الزيارة
فريق عسكري سعودي إماراتي يصل إلى عدن.. والعليمي يكشف أسباب الزيارة
فريق عسكري سعودي إماراتي يصل إلى عدن.. والعليمي يكشف أسباب الزيارة

19:05 GMT 12.12.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة عدن في اليمن
مدينة عدن في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
مدينة عدن في اليمن
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
جدد مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تقديره لجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، وذلك بعد وصول فريق عسكري مشترك إلى مدينة عدن اليمنية، اليوم الجمعة.
وأوضح المصدر أن "الزيارة تأتي لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة الأوضاع في المحافظات الشرقية إلى طبيعتها، مع الالتزام بالمرجعيات الانتقالية، بما في ذلك اتفاق نقل السلطة واتفاق الرياض"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، حرصا على أمن واستقرار اليمن وتحسين الظروف المعيشية لشعبه".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
رئيس مجلس القيادة اليمني: الإجراءات الأحادية في حضرموت والمهرة "خط أحمر"
8 ديسمبر, 15:19 GMT
ومضى موضحاً أن "المشاورات العسكرية ستتناول معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامها دون منازعة سلطاتها".
وأكد المصدر أن "أي تصعيد إضافي قد يقوض المكاسب المحققة ويشتت الجهود ضد الميليشيات الحوثية ويفاقم الأزمة الإنسانية"، مشددا على "حرص قيادة الدولة على الحلول السياسية ودعم جهود الأشقاء في السعودية والإمارات، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في مواجهة تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية".
المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
اليمن.. متحدث باسم "القوات الجنوبية" يكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر مستجدات العمليات العسكرية في حضرموت
4 ديسمبر, 16:12 GMT
وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
