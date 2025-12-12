https://sarabic.ae/20251212/لأول-مرة-مسؤول-من-دولة-عربية-مفوضا-ساميا-للأمم-المتحدة-لشؤون-اللاجئين-1108076211.html

لأول مرة... مسؤول من بلد عربي مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

لأول مرة... مسؤول من بلد عربي مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسميًا، ترشيح الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأرسل خطابًا...

وجاء في نص الخطاب أن "برهم أحمد صالح من جمهورية العراق سيتولى المنصب لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2026"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا). ولد برهم صالح في مدينة السليمانية، وهي كبرى محافظات إقليم كردستان العراق، عام 1960، متزوج ولديه طفلان.انضم إلى "الاتحاد الوطني الكردستاني" عام 1976 بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.تم اعتقاله بتهم الانخراط في صفوف الحركة الوطنية الكردية عام 1979 من قبل نظام حزب البعث في العراق مرتين، مما اضره إلى السفر إلى خارج العراق والاستقرار في بريطانيا.وفي ثمانينيات القرن الماضي، أصبح عضوا في تنظيمات أوروبا للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولا عن العلاقات الخارجية للاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشاءات في بريطانيا من جامعة كارديف عام 1983.وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ليفربول عام 1987، في الإحصاء وتطبيقات الكومبيوتر في مجال الهندسة.وأصبح مسؤولا للعلاقات الخارجية في العام ذاته وممثلا لأول حكومة في إقليم كردستان العراق في واشنطن.كان رئيسا لحكومة كردستان، في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2001 وحتى منتصف عام 2004. وبعدها استلم منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة.في عام 2009، أصبح رئيسا لحكومة إقليم كردستان مرة أخرى، وتولى منصبه لغاية عام 2011.عاد إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بعد انتخابات عام 2018، وترك حزبه الجديد، بعد حصوله على ضمانات من الاتحاد الوطني بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.وفي عام 2018، تم انتخابه رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 219 صوت مقابل 22 صوت لمنافسه فؤاد حسين.

