بعد غياب لأكثر من عقد.. انطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا
10:28 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 10:29 GMT 13.12.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
انطلقت صباح اليوم السبت، عند تمام الساعة التاسعة، انتخابات المجلس البلدي في مدينة بنغازي وعدد من البلديات الأخرى في شرق ليبيا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات على آخر انتخابات بلدية شهدتها هذه المدن.
وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا وُصف بـ"المعقول" من قبل المواطنين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، فيما احتدمت المنافسة بين المرشحين سواء ضمن القوائم أو الأفراد، في سباق يعكس تعدد الرؤى والبرامج المطروحة لإدارة الشأن المحلي.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة باعتبارها اختبارا جديدا لمسار اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، إلى جانب كونها مؤشرا على عودة النشاط السياسي والخدمي على المستوى البلدي، بعد سنوات من التجميد والتأجيل بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي مرت بها البلاد.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
انطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
انطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الانتخابات في إعادة تفعيل دور البلديات في تقديم الخدمات وتحسين الأداء الإداري، فضلا عن تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع خلال الساعات المقبلة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
انطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
انطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
من جهته، قال مدير مركز اقتراع يوسف بوكر بمنطقة الفويهات في مدينة بنغازي، حسين معتوق، إن "المركز فُتح أمام الناخبين عند تمام الساعة التاسعة صباحا، وبدأت عملية الاقتراع بشكل سلس ومنظم، في ظل تأمين كامل من قبل وزارة الداخلية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
انطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
انطلاق انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وعدد من بلديات شرق ليبيا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح معتوق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العملية الانتخابية تسير بانسيابية تامة، مع توفير الحرية الكاملة للناخبين لاختيار مرشحيهم دون أي مضايقات أو ضغوط"، مؤكدا "التزام القائمين على المركز بالمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة".
وأضاف أن "عملية التصويت ستتواصل حتى الساعة السادسة مساء اليوم، داعيا المواطنين إلى "المشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم بما يعزز مسار الحكم المحلي ويعكس إرادة الناخبين".