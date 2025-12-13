هل سبق واستيقظت قبل رنين المنبه بلحظات؟... دراسة توضح السبب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251213/هل-سبق-واستيقظت-قبل-رنين-المنبه-بلحظات؟-دراسة-توضح-السبب-1108136978.html
هل سبق واستيقظت قبل رنين المنبه بلحظات؟... دراسة توضح السبب
هل سبق واستيقظت قبل رنين المنبه بلحظات؟... دراسة توضح السبب
سبوتنيك عربي
ربما مررت بهذه التجربة، ضبطت منبهك على الساعة 6:30 صباحا، لكنك تفتح عينيك فجأة قبل دقائق أو لحظات من رنينه، لا يوجد صوت، ولا إشارة خارجية، فقط جسمك يعرف أن... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T21:50+0000
2025-12-13T21:50+0000
مجتمع
علوم
الساعة البيولوجية
ضوء الشمس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108137607_0:90:2121:1283_1920x0_80_0_0_36010a1184a99251ac96296432a956a0.jpg
حيث يوجد في عمق الدماغ مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية تُسمى النواة فوق التصالبية، والتي يُشار إليها غالبا باسم "الساعة الرئيسية" للجسم، وتتتبع هذه الخلايا العصبية الوقت من خلال تنسيق الإيقاعات الداخلية مثل الإيقاع اليومي (المتوافق مع اليوم الذي يبلغ 24 ساعة) لتنظيم أمور مثل النوم، ودرجة حرارة الجسم، والجوع، والهضم، ويؤثر الإيقاع اليومي على شعورنا بالنعاس واليقظة كل يوم، ويضبط جسمنا ساعته البيولوجية الرئيسية بشكل طبيعي، ومن الطبيعي تماما أن نلاحظ اختلافا في توقيت نوم واستيقاظ الناس. ويُساعد انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ، وتناول الطعام، وممارسة الرياضة على برمجة ساعتنا البيولوجية الرئيسية بحيث تبدأ في توقع مواعيد هذه السلوكيات يوميا، وتبدأ بإفراز الهرمونات المرتبطة بها وفقًا لذلك. على سبيل المثال، عندما نستيقظ صباحا، نمر بظاهرة تُعرف باسم "استجابة الكورتيزول للاستيقاظ"، وهي عبارة عن ارتفاع ملحوظ في مستوى الكورتيزول، وهو هرمون يُعتقد أنه يُساعدنا على الاستعداد لليوم والشعور بالنشاط، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت"، ونستعرض أهم ماجاء حول الموضوع. إذا كنت تستيقظ غالبا قبل رنين المنبه ببضع دقائق وتشعر بالنشاط والراحة، فهذه علامة على أن إيقاعك اليومي مضبوط بدقة، وقد تعلمت ساعتك البيولوجية توقع روتينك اليومي ومساعدتك على الانتقال بسلاسة من النوم إلى اليقظة، أما إذا كنت تستيقظ قبل رنين المنبه ولكنك تشعر بالخمول أو الأرق، فقد يشير ذلك إلى جودة نوم رديئة وليس إلى إيقاع متناغم. يساعدك جدول النوم والاستيقاظ المنتظم على تنظيم الوقت في جسمك، ويُعلمه توقع وقت الاستيقاظ. من ناحية أخرى، قد يُؤدي عدم انتظام جدول النوم إلى اضطراب إيقاعات الجسم الداخلية، ما يُسبب النعاس وصعوبة التركيز وأداء المهام الذهنية.كما يُمكن أن يزيد التوتر والقلق من مستويات الكورتيزول، وهو نفس الهرمون الذي يرتفع بشكل طبيعي في الصباح ليُساعدك على الاستيقاظ، ما يُصعب عليك البقاء نائما أو يُحفز الاستيقاظ المبكر، وأيضا قد يُصعب ترقب الأحداث المثيرة النوم، إذ يُبقي مستوى اليقظة العالي الدماغ متيقظا، ما يؤدي إلى نوم خفيف واستيقاظ مبكر، وهذه الحالات شائعة وطبيعية من حين لآخر، إلا أنها قد تسبب مشاكل نوم طويلة الأمد إذا تكررت بكثرة. ويمكنك تدريب جسمك على الاستيقاظ دون منبه باتباع الاستراتيجيات التالية: إعطاء الأولوية لجدول نوم منتظم يتضمن 7-8 ساعات من النوم (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع)؛ تجنب اضطرابات النوم الناتجة عن الكافيين أو الكحول أو الوجبات الدسمة؛ تهيئة بيئة نوم مظلمة وتجنب استخدام الشاشات قبل النوم؛ والحرص على التعرض لأشعة الشمس الطبيعية في الصباح.دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النومالضوء الاصطناعي ليلا... أحد أسباب إضطرابات النوم والمزاج
https://sarabic.ae/20241211/علماء-روس-يكشفون-كيفية-تأثير-هرمون-الشهية-على-الساعة-البيولوجية-1095685497.html
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108137607_137:0:2022:1414_1920x0_80_0_0_59800c247bb0ef0acea4688a5656a733.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الساعة البيولوجية, ضوء الشمس
علوم, الساعة البيولوجية, ضوء الشمس

هل سبق واستيقظت قبل رنين المنبه بلحظات؟... دراسة توضح السبب

21:50 GMT 13.12.2025
© Getty Images / Wavebreakmediaهل سبق واستيقظت قبل رنين المنبه بلحظات؟... دراسة توضح السبب
هل سبق واستيقظت قبل رنين المنبه بلحظات؟... دراسة توضح السبب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Getty Images / Wavebreakmedia
تابعنا عبر
ربما مررت بهذه التجربة، ضبطت منبهك على الساعة 6:30 صباحا، لكنك تفتح عينيك فجأة قبل دقائق أو لحظات من رنينه، لا يوجد صوت، ولا إشارة خارجية، فقط جسمك يعرف أن الوقت قد حان. قد يبدو الأمر غريبا، لكنك لم تستيقظ صدفة، إنها ساعتك البيولوجية تعمل، نظام توقيت داخلي دقيق للغاية ينظم نومك واستيقاظك.
حيث يوجد في عمق الدماغ مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية تُسمى النواة فوق التصالبية، والتي يُشار إليها غالبا باسم "الساعة الرئيسية" للجسم، وتتتبع هذه الخلايا العصبية الوقت من خلال تنسيق الإيقاعات الداخلية مثل الإيقاع اليومي (المتوافق مع اليوم الذي يبلغ 24 ساعة) لتنظيم أمور مثل النوم، ودرجة حرارة الجسم، والجوع، والهضم، ويؤثر الإيقاع اليومي على شعورنا بالنعاس واليقظة كل يوم، ويضبط جسمنا ساعته البيولوجية الرئيسية بشكل طبيعي، ومن الطبيعي تماما أن نلاحظ اختلافا في توقيت نوم واستيقاظ الناس.
ويُساعد انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ، وتناول الطعام، وممارسة الرياضة على برمجة ساعتنا البيولوجية الرئيسية بحيث تبدأ في توقع مواعيد هذه السلوكيات يوميا، وتبدأ بإفراز الهرمونات المرتبطة بها وفقًا لذلك. على سبيل المثال، عندما نستيقظ صباحا، نمر بظاهرة تُعرف باسم "استجابة الكورتيزول للاستيقاظ"، وهي عبارة عن ارتفاع ملحوظ في مستوى الكورتيزول، وهو هرمون يُعتقد أنه يُساعدنا على الاستعداد لليوم والشعور بالنشاط، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت"، ونستعرض أهم ماجاء حول الموضوع.

بالنسبة للأشخاص الذين يستيقظون في أوقات ثابتة ويتعرضون لضوء الصباح، تتعلم ساعتهم البيولوجية الرئيسية موعد استيقاظهم المعتاد. قبل أن يرن المنبه بوقتٍ كاف، يُهيئ الجسم بلطف: ترتفع درجة الحرارة، وينخفض ​​مستوى الميلاتونين (هرمون النعاس)، ويبدأ مستوى الكورتيزول بالارتفاع، وعندما يحين موعد المنبه، يكون الجسم قد بدأ بالفعل بالانتقال إلى حالة اليقظة.

فتاة تنظر إلى قطعة من الحلوى - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
مجتمع
علماء روس يكشفون كيفية تأثير "هرمون الشهية" على الساعة البيولوجية
11 ديسمبر 2024, 09:50 GMT
إذا كنت تستيقظ غالبا قبل رنين المنبه ببضع دقائق وتشعر بالنشاط والراحة، فهذه علامة على أن إيقاعك اليومي مضبوط بدقة، وقد تعلمت ساعتك البيولوجية توقع روتينك اليومي ومساعدتك على الانتقال بسلاسة من النوم إلى اليقظة، أما إذا كنت تستيقظ قبل رنين المنبه ولكنك تشعر بالخمول أو الأرق، فقد يشير ذلك إلى جودة نوم رديئة وليس إلى إيقاع متناغم.
يساعدك جدول النوم والاستيقاظ المنتظم على تنظيم الوقت في جسمك، ويُعلمه توقع وقت الاستيقاظ. من ناحية أخرى، قد يُؤدي عدم انتظام جدول النوم إلى اضطراب إيقاعات الجسم الداخلية، ما يُسبب النعاس وصعوبة التركيز وأداء المهام الذهنية.
فبدون نمط نوم ثابت، سيعتمد الجسم على المنبه للاستيقاظ، ما قد يُوقظك في مراحل نوم أعمق ويُشعرك بالخمول (المعروف باسم خمول النوم). في هذه الحالة، يُمكنك مراجعة عادات نومك وإجراء تغييرات بسيطة عليها لإعادة ضبط ساعتك البيولوجية، ما يُساعدك على الاستيقاظ بشكل طبيعي والشعور بالراحة التامة.
يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
22 نوفمبر, 13:53 GMT
كما يُمكن أن يزيد التوتر والقلق من مستويات الكورتيزول، وهو نفس الهرمون الذي يرتفع بشكل طبيعي في الصباح ليُساعدك على الاستيقاظ، ما يُصعب عليك البقاء نائما أو يُحفز الاستيقاظ المبكر، وأيضا قد يُصعب ترقب الأحداث المثيرة النوم، إذ يُبقي مستوى اليقظة العالي الدماغ متيقظا، ما يؤدي إلى نوم خفيف واستيقاظ مبكر، وهذه الحالات شائعة وطبيعية من حين لآخر، إلا أنها قد تسبب مشاكل نوم طويلة الأمد إذا تكررت بكثرة.
في عصر ما قبل الصناعة، كان الناس يتبعون إشارات الشمس والقمر لتنظيم أنماط نومهم، في العصر الحديث، قد يكون الاستيقاظ طبيعيا دون منبه أمرا صعبا. لكن عندما يحدث ذلك، فهو دليل قوي على حصولك على قسطٍ كافٍ من الراحة وأن ساعتك البيولوجية سليمة ومنتظمة.
ويمكنك تدريب جسمك على الاستيقاظ دون منبه باتباع الاستراتيجيات التالية: إعطاء الأولوية لجدول نوم منتظم يتضمن 7-8 ساعات من النوم (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع)؛ تجنب اضطرابات النوم الناتجة عن الكافيين أو الكحول أو الوجبات الدسمة؛ تهيئة بيئة نوم مظلمة وتجنب استخدام الشاشات قبل النوم؛ والحرص على التعرض لأشعة الشمس الطبيعية في الصباح.
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
الضوء الاصطناعي ليلا... أحد أسباب إضطرابات النوم والمزاج
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала