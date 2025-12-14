https://sarabic.ae/20251214/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-على-شاطئ-بوندي-في-سيدني-إلى-16-قتيلا-1108162706.html

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم "الإرهابي" على شاطئ بوندي في سيدني إلى 16 قتيلا

أكدت شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية ارتفاع عدد القتلى في الهجوم المسلح الذي استهدف احتفالاً يهودياً بعيد الحانوكا على شاطئ بوندي الشهير إلى 16 شخصاً، بينهم طفل،... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T21:13+0000

2025-12-14T21:13+0000

2025-12-14T21:40+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108154555_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_22cc78435f0e5009aa4746ff01092b66.jpg

وقعت الحادثة اليوم الأحد، عندما فتح مسلحان النار على حشد يضم أكثر من ألف شخص كانوا يحتفلون بأول أيام عيد الحانوكا، بحسب وسائل إعلام أسترالية. وصنفت الشرطة الهجوم كـ"عمل إرهابي" يستهدف الجالية اليهودية بشكل مباشر، ووصفه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بـ"عمل شر خالص" و"معاداة للسامية"، مشيراً إلى أنه "شوه إلى الأبد" صورة شاطئ بوندي الرمزي للفرح والاحتفال. وأشاد المسؤولون بشجاعة مدنيين تدخلوا لنزع سلاح أحد المهاجمين، مما حال دون وقوع مزيد من الضحايا.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".

