انفجار غامض يستمر 7 ساعات في أعماق الفضاء يحير علماء الفلك

انفجار غامض يستمر 7 ساعات في أعماق الفضاء يحير علماء الفلك

رصد تلسكوب "فيرمي" الفضائي التابع لوكالة "ناسا" انفجاراً هائلاً لأشعة "غاما"، استمر في إطلاق دفعات متكررة من الإشعاع لأكثر من سبع ساعات، في ظاهرة غير مسبوقة... 14.12.2025

يُعد هذا الحدث الذي حصل في 2 يوليو/تموز 2025، وأُطلق عليه اسم "GRB 250702B"، أطول انفجار أشعة "غاما" تم تسجيله على الإطلاق، مقارنة بانفجارات أشعة غاما التقليدية التي تستمر عادة ثوانٍ أو دقائق قليلة فقط، ونادرًا ما تتجاوز ساعات معدودة، وفقا لموقع "سبيس". وتُعتبر انفجارات أشعة غاما (GRBs) أقوى الانفجارات في الكون منذ الانفجار العظيم، ويُرصد واحد منها يوميًا في المتوسط. سارع علماء الفلك حول العالم إلى توجيه مراصد أرضية وفضائية نحو موقع الانفجار لدراسة الوهج اللاحق، مستخدمين تلسكوبات مثل جيميني في تشيلي وهاواي، والتلسكوب الكبير جدًا (VLT)، ومرصد كيك، إضافة إلى تلسكوبي هابل وجيمس ويب الفضائيين.ويرجح الباحثون أن الانفجار ناتج عن نفاثة ضيقة من المادة تتحرك بسرعة تصل إلى 99% من سرعة الضوء، ربما بسبب حدث كوني نادر مثل تمزيق نجم بواسطة ثقب أسود متوسط الكتلة أو انهيار نجم عملاق. يُتوقع أن يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة في فهم الأحداث الكونية العنيفة، مع استمرار التحليلات للبيانات الواردة من المراصد المختلفة.

