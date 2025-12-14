بعد تحذيرات عاجلة... إسرائيل ترجئ "ضربة" على جنوب لبنان وتوضح الأسباب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد تحذيرات عاجلة... إسرائيل ترجئ "ضربة" على جنوب لبنان وتوضح الأسباب
أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي

بعد تحذيرات عاجلة... إسرائيل ترجئ "ضربة" على جنوب لبنان وتوضح الأسباب

08:18 GMT 14.12.2025
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تحذيرًا لسكان بلدة يانوح جنوبي لبنان، قبل تنفيذ غارات جوية مخططة على منشآت لـ"حزب الله" اللبناني، لكنه قام بعد ذلك بتأجيل الضربة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في البداية: "سيهاجم الجيش منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردًا على محاولاته المحظورة لإعادة بناء أنشطته في المنطقة".
ونشر الجيش خريطة للموقع المستهدف مع تحذير للسكان بالإخلاء والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر لضمان سلامتهم.
وبعد ذلك كتب أدرعي: "لكن بعد مرور أكثر من 3 ساعات من التحذير، لم يُستهدف الموقع، إذ طلب الجيش اللبناني عبر آلية مراقبة وقف إطلاق النار، الوصول إلى الموقع ومعالجة خرق الاتفاق، ووافق الجيش الإسرائيلي على ذلك مؤقتًا، ما أدى إلى تأجيل الضربة، لكنه أكد استمراره في مراقبة الهدف والتواصل مع الآلية".
ويعد تأجيل الضربة بعد تحذير علني أمرًا نادرًا، رغم أن إسرائيل سبق أن أبلغت مراقبي وقف إطلاق النار قبل تأجيل أي ضربات مماثلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بتواجد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الموقع.
وكانت هذه الضربات ستشكل الهجوم الإسرائيلي الثاني خلال أيام، بعد أن استهدفت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، ما وصفته بـ"بنية تحتية لحزب الله" في مناطق عدة من جنوبي لبنان.
غارة إسرائيلية على شمالي الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
"اليونيفيل": لا دليل على إعادة "حزب الله" تأهيل نفسه جنوب الليطاني
7 ديسمبر, 20:27 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
