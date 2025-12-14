https://sarabic.ae/20251214/تصويت-برأيك-كيف-ينعكس-هجوم-تدمر-على-مستوى-التنسيق-الأمني-بين-دمشق-وواشنطن-1108150085.html
تصويت... برأيك كيف ينعكس هجوم تدمر على مستوى التنسيق الأمني بين دمشق وواشنطن؟
تصويت... برأيك كيف ينعكس هجوم تدمر على مستوى التنسيق الأمني بين دمشق وواشنطن؟
ولا يقتصر تأثير الهجوم على البعد العسكري فقط، بل يمتد إلى مسار التنسيق الأمني بين دمشق وواشنطن، ولا سيما في ملف مكافحة تنظيم "داعش" الارهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، الذي لا يزال يشكل تهديدًا مشتركًا للطرفين في مناطق البادية. وبين احتمالات تعزيز التعاون لمواجهة الخطر المشترك، أو تراجع الثقة وتصاعد التوتر، تبدو الصورة مفتوحة على أكثر من سيناريو.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدر أمني، أمس السبت: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".برأيك كيف ينعكس هجوم تدمر على مستوى التنسيق الأمني بين دمشق وواشنطن؟
تشهد البادية السورية مرحلة حساسة بعد الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في محيط تدمر، وهو تطور أعاد خلط الأوراق على مستوى التوازنات الأمنية والسياسية في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد الخطاب الأمريكي وتهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول طبيعة الرد الأمريكي المقبل.
ولا يقتصر تأثير الهجوم على البعد العسكري فقط، بل يمتد إلى مسار التنسيق الأمني بين دمشق وواشنطن، ولا سيما في ملف مكافحة تنظيم "داعش" الارهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، الذي لا يزال يشكل تهديدًا مشتركًا للطرفين في مناطق البادية. وبين احتمالات تعزيز التعاون لمواجهة الخطر المشترك، أو تراجع الثقة وتصاعد التوتر، تبدو الصورة مفتوحة على أكثر من سيناريو.
وبينما يرى مراقبون أن التهديد المشترك قد يدفع الطرفين إلى تعزيز التعاون الميداني بصورة غير مباشرة، يحذر آخرون من أن مثل هذه الهجمات قد تعمّق فجوة عدم الثقة وتزيد من حدة التوتر.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدر أمني، أمس السبت: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار
قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".
