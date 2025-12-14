https://sarabic.ae/20251214/دراسة-الشوكولاتة-الداكنة-قد-تبطئ-الشيخوخة--1108153752.html
دراسة: الشوكولاتة الداكنة قد تبطئ الشيخوخة
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت بمجلة "Aging"، عن دور غير متوقع لمركب طبيعي موجود في الشوكولاتة الداكنة في إبطاء علامات الشيخوخة البيولوجية. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
اكتشف الباحثون في كلية كينغز كولدج لندن، بقيادة الدكتور رامي سعد والبروفيسورة جوردانا بيل، أن مركباً يُدعى "الثيوبرومين"، المستخلص من حبوب الكاكاو، يرتبط بمؤشرات بيولوجية تشير إلى عمر أصغر لدى الأشخاص ذوي المستويات الأعلى منه في الدم، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من مجموعتين أوروبيتين كبيرتين: مجموعة "TwinsUK" البريطانية التي شملت 509 مشاركين، ومجموعة "KORA" الألمانية التي ضمت 1160 شخصاً. على عكس العمر الزمني المبني على عدد السنوات، يقيس العمر البيولوجي كفاءة الخلايا والوظائف الحيوية. استخدم الباحثون طريقتين:فحص الفريق مركبات أخرى في الكاكاو والقهوة، لكن الثيوبرومين كان الوحيد الذي أظهر ارتباطاً واضحاً بهذه العلامات. ويُعد هذا المركب من القلويدات النباتية، المعروفة بتأثيرها على نشاط الجينات، وقد سبق ربطها بانخفاض مخاطر أمراض القلب لدى البشر. وحذر الباحثون من أن زيادة تناول الشوكولاتة ليس حلاً مباشراً، نظراً لاحتوائها على سكريات ودهون وسعرات حرارية عالية. وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة لدراسات حول تأثير المركبات الغذائية الطبيعية على الشيخوخة الصحية، مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات غذائية أكثر فعالية لتعزيز الصحة طويل الأمد.
اكتشف الباحثون في كلية كينغز كولدج لندن، بقيادة الدكتور رامي سعد والبروفيسورة جوردانا بيل، أن مركباً يُدعى "الثيوبرومين"، المستخلص من حبوب الكاكاو، يرتبط بمؤشرات بيولوجية تشير إلى عمر أصغر لدى الأشخاص ذوي المستويات الأعلى منه في الدم، وفقا لموقع
"ميديكال إكسبريس".
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من مجموعتين أوروبيتين كبيرتين: مجموعة "TwinsUK" البريطانية التي شملت 509 مشاركين، ومجموعة "KORA" الألمانية التي ضمت 1160 شخصاً.
وأظهرت النتائج نمطاً متسقاً: كلما ارتفع مستوى الثيوبرومين في الدم، انخفضت مؤشرات التقدم في العمر البيولوجي.
على عكس العمر الزمني المبني على عدد السنوات، يقيس العمر البيولوجي كفاءة الخلايا والوظائف الحيوية. استخدم الباحثون طريقتين:
الأولى تحليل مثيلة الحمض النووي (DNA methylation)، وهي تغييرات كيميائية تتراكم مع التقدم في السن.
الثانية قياس طول التيلوميرات - نهايات الكروموسومات التي تقصر مع الشيخوخة
.
فحص الفريق مركبات أخرى في الكاكاو والقهوة، لكن الثيوبرومين كان الوحيد الذي أظهر ارتباطاً واضحاً بهذه العلامات.
ويُعد هذا المركب من القلويدات النباتية، المعروفة بتأثيرها على نشاط الجينات، وقد سبق ربطها بانخفاض مخاطر أمراض القلب
لدى البشر.
وقالت البروفيسورة جوردانا بيل، المشرفة على الدراسة: "نرصد ارتباطاً بين مكون رئيسي في الشوكولاتة الداكنة والبقاء أصغر بيولوجياً لفترة أطول، لكن هذا لا يعني الدعوة إلى الإفراط في تناولها".
من جانبه، أكد الدكتور رامي سعد أن النتائج مشجعة، لكنها تتطلب مزيداً من البحث لفهم الآليات الدقيقة وتفاعل الثيوبرومين مع عوامل غذائية أخرى.
وحذر الباحثون من أن زيادة تناول الشوكولاتة
ليس حلاً مباشراً، نظراً لاحتوائها على سكريات ودهون وسعرات حرارية عالية.
وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة لدراسات حول تأثير المركبات الغذائية الطبيعية على الشيخوخة الصحية، مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات غذائية أكثر فعالية لتعزيز الصحة طويل الأمد.