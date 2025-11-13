https://sarabic.ae/20251113/علماء-روس-وصينيون-يطورون-طريقة-لإبطاء-شيخوخة-الدماغ--1107072528.html

علماء روس وصينيون يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

اكتشف فريق بحثي مشترك من العلماء الروس والصينيين، من جامعة "ساراتوف" الحكومية الروسية وجامعة "هواتشونغ" للعلوم والتكنولوجيا الصينية، وسيلة آمنة لإبطاء شيخوخة... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

أوضحت أوكسانا سيمياتشكينا غلوشكوفسكايا، إحدى مؤلفي الدراسة، ورئيسة قسم فيزيولوجيا الإنسان والحيوان في جامعة "ساراتوف" الحكومية أنه "بعد 20 عامًا من الحرمان من النوم (أقل من ست ساعات في الليلة)، يصاب 30% من الأشخاص النشطين والعاملين بالخرف، ويرجع ذلك إلى أن النوم يعد فترة مهمة لتنشيط تصريف الدماغ، حيث تخلّص أنسجة الدماغ من المستقلبات السامة، ويمكن أن تؤدي قلة النوم، خاصة عندما يكون نمط حياة لسنوات عديدة، كما هو الحال لدى الأطباء والممثلين والطيارين والعسكريين، إلى تراكم مفرط للسموم التي تسمّم الخلايا العصبية وتضعف الذاكرة والقدرات الإدراكية".وقالت أوكسانا: "أجرينا الدراسة على فئران مسنة، ووجدنا أن هذه الطريقة تعيد تصريف الدماغ، مصحوبا بعلاج فعال لاختلال توازن الأكسدة والاختزال، والالتهاب العصبي، والتلف العصبي، مضيفةً أنه بعد التعرض للإشعاع، أظهرت الفئران أيضًا تحسنًا في التعلم المكاني والذاكرة القصيرة المدى".وأشارت إلى أن "الميزة الرئيسية لهذه الطريقة هي إمكانية استخدام العلاج بالضوء في المنزل، حيث يمكن أن تكون التقنيات الضوئية لعلاج الخرف قابلة للارتداء ومحمولة".وأضافت أنه "بعد التعرض للإشعاع، أظهرت الفئران أيضًا تحسنًا في التعلم المكاني والذاكرة القصيرة المدى".وأضاف العلماء: "يشهد سكان العالم شيخوخة بمعدل غير مسبوق؛ ووفقًا لبعض التوقعات، سيصل عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا إلى ملياري شخص بحلول عام 2050. وهذا يسهم أيضًا في ارتفاع حالات الاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر، مثل ألزهايمر وباركنسون والتصلب اللويحي".وأكد العلماء أن "الأشخاص الذين يعملون بجد وينامون قليلا معرضون للخطر".علماء روس يكتشفون "مفتاحا" يدخل الأدوية النباتية إلى خلية الجسمعلماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان

