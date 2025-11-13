علماء روس وصينيون يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251113/علماء-روس-وصينيون-يطورون-طريقة-لإبطاء-شيخوخة-الدماغ--1107072528.html
علماء روس وصينيون يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ
علماء روس وصينيون يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ
سبوتنيك عربي
اكتشف فريق بحثي مشترك من العلماء الروس والصينيين، من جامعة "ساراتوف" الحكومية الروسية وجامعة "هواتشونغ" للعلوم والتكنولوجيا الصينية، وسيلة آمنة لإبطاء شيخوخة... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T12:02+0000
2025-11-13T12:02+0000
مجتمع
اخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104377/43/1043774338_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_63064eb481ae7cc8623c60a8ec4db1d9.jpg
أوضحت أوكسانا سيمياتشكينا غلوشكوفسكايا، إحدى مؤلفي الدراسة، ورئيسة قسم فيزيولوجيا الإنسان والحيوان في جامعة "ساراتوف" الحكومية أنه "بعد 20 عامًا من الحرمان من النوم (أقل من ست ساعات في الليلة)، يصاب 30% من الأشخاص النشطين والعاملين بالخرف، ويرجع ذلك إلى أن النوم يعد فترة مهمة لتنشيط تصريف الدماغ، حيث تخلّص أنسجة الدماغ من المستقلبات السامة، ويمكن أن تؤدي قلة النوم، خاصة عندما يكون نمط حياة لسنوات عديدة، كما هو الحال لدى الأطباء والممثلين والطيارين والعسكريين، إلى تراكم مفرط للسموم التي تسمّم الخلايا العصبية وتضعف الذاكرة والقدرات الإدراكية".وقالت أوكسانا: "أجرينا الدراسة على فئران مسنة، ووجدنا أن هذه الطريقة تعيد تصريف الدماغ، مصحوبا بعلاج فعال لاختلال توازن الأكسدة والاختزال، والالتهاب العصبي، والتلف العصبي، مضيفةً أنه بعد التعرض للإشعاع، أظهرت الفئران أيضًا تحسنًا في التعلم المكاني والذاكرة القصيرة المدى".وأشارت إلى أن "الميزة الرئيسية لهذه الطريقة هي إمكانية استخدام العلاج بالضوء في المنزل، حيث يمكن أن تكون التقنيات الضوئية لعلاج الخرف قابلة للارتداء ومحمولة".وأضافت أنه "بعد التعرض للإشعاع، أظهرت الفئران أيضًا تحسنًا في التعلم المكاني والذاكرة القصيرة المدى".وأضاف العلماء: "يشهد سكان العالم شيخوخة بمعدل غير مسبوق؛ ووفقًا لبعض التوقعات، سيصل عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا إلى ملياري شخص بحلول عام 2050. وهذا يسهم أيضًا في ارتفاع حالات الاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر، مثل ألزهايمر وباركنسون والتصلب اللويحي".وأكد العلماء أن "الأشخاص الذين يعملون بجد وينامون قليلا معرضون للخطر".علماء روس يكتشفون "مفتاحا" يدخل الأدوية النباتية إلى خلية الجسمعلماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان
https://sarabic.ae/20250925/علماء-روس-يبتكرون-خوارزمية-تسرع-اكتشاف-الأدوية-لما-يصل-إلى-ألف-ضعف-1105231273.html
https://sarabic.ae/20251103/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-تسهم-في-تسريع-اكتشاف-أدوية-فعالة-ضد-السرطان-1106694810.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104377/43/1043774338_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_5fb221011107045afd31eb6d51143eab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
اخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

علماء روس وصينيون يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

12:02 GMT 13.11.2025
الدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
تابعنا عبر
اكتشف فريق بحثي مشترك من العلماء الروس والصينيين، من جامعة "ساراتوف" الحكومية الروسية وجامعة "هواتشونغ" للعلوم والتكنولوجيا الصينية، وسيلة آمنة لإبطاء شيخوخة الدماغ والحماية من الخرف، وتعتمد هذه التقنية على تحفيز الدماغ وأغشيته باستخدام الأشعة تحت الحمراء.
أوضحت أوكسانا سيمياتشكينا غلوشكوفسكايا، إحدى مؤلفي الدراسة، ورئيسة قسم فيزيولوجيا الإنسان والحيوان في جامعة "ساراتوف" الحكومية أنه "بعد 20 عامًا من الحرمان من النوم (أقل من ست ساعات في الليلة)، يصاب 30% من الأشخاص النشطين والعاملين بالخرف، ويرجع ذلك إلى أن النوم يعد فترة مهمة لتنشيط تصريف الدماغ، حيث تخلّص أنسجة الدماغ من المستقلبات السامة، ويمكن أن تؤدي قلة النوم، خاصة عندما يكون نمط حياة لسنوات عديدة، كما هو الحال لدى الأطباء والممثلين والطيارين والعسكريين، إلى تراكم مفرط للسموم التي تسمّم الخلايا العصبية وتضعف الذاكرة والقدرات الإدراكية".
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون خوارزمية تسرع اكتشاف الأدوية لما يصل إلى ألف ضعف
25 سبتمبر, 05:20 GMT
وقالت أوكسانا: "أجرينا الدراسة على فئران مسنة، ووجدنا أن هذه الطريقة تعيد تصريف الدماغ، مصحوبا بعلاج فعال لاختلال توازن الأكسدة والاختزال، والالتهاب العصبي، والتلف العصبي، مضيفةً أنه بعد التعرض للإشعاع، أظهرت الفئران أيضًا تحسنًا في التعلم المكاني والذاكرة القصيرة المدى".
وأشارت إلى أن "الميزة الرئيسية لهذه الطريقة هي إمكانية استخدام العلاج بالضوء في المنزل، حيث يمكن أن تكون التقنيات الضوئية لعلاج الخرف قابلة للارتداء ومحمولة".
وأضافت أنه "بعد التعرض للإشعاع، أظهرت الفئران أيضًا تحسنًا في التعلم المكاني والذاكرة القصيرة المدى".

واختتمت سيمياتشكينا: "إن استخدام الجيل الجديد من التقنيات الضوئية، والتي تعتبر تقنيات طبية مستقبلية، في شكل أجهزة قابلة للارتداء للوقاية من الأمراض التنكسية العصبية وإدارتها، سيحسّن بشكل كبير نوعية حياة الناس والطب، بالإضافة إلى خفض التكاليف الاقتصادية لعلاج ورعاية هؤلاء المرضى. وتلبي هذه الاستراتيجيات احتياجات المشاريع الوطنية للحفاظ على طول العمر النشط".

علماء في مختبر لتصنيع المواد الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان
3 نوفمبر, 18:06 GMT

وبيّن العلماء أن "الأشعة تحت الحمراء بطول موجة 1275 نانومتر تحفز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يوسّع الأوعية اللمفاوية، ونتيجةً لذلك يزيل الدماغ المركبات السامة التي تسبب التغيرات المرتبطة بالعمر بسرعة أكبر".

وأضاف العلماء: "يشهد سكان العالم شيخوخة بمعدل غير مسبوق؛ ووفقًا لبعض التوقعات، سيصل عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا إلى ملياري شخص بحلول عام 2050. وهذا يسهم أيضًا في ارتفاع حالات الاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر، مثل ألزهايمر وباركنسون والتصلب اللويحي".
وأكد العلماء أن "الأشخاص الذين يعملون بجد وينامون قليلا معرضون للخطر".
علماء روس يكتشفون "مفتاحا" يدخل الأدوية النباتية إلى خلية الجسم
علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала