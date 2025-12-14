عربي
مصر تؤكد أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الأوكرانية
مصر تؤكد أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الأوكرانية
التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، مع رادوسواف سيكورسكي، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية بولندا، على هامش منتدى "صير...
مصر تؤكد أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الأوكرانية

15:41 GMT 14.12.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo
التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، مع رادوسواف سيكورسكي، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية بولندا، على هامش منتدى "صير بني ياس" في أبوظبي.
وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن "اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية بناء الزخم الحالي في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لتحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين".
كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى رؤية مصر لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وتطرقا أيضًا إلى تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدين ضرورة وقف إطلاق النار فورًا وحفظ وحدة الدولة السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية.
على صعيد آخر، تناول اللقاء مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن دعمه للجهود الدبلوماسية الساعية للوصول إلى حلول سلمية، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وثمنت مصر، في مايو/ أيار الماضي، الاتصالات والجهود الدبلوماسية البناءة الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، بشكل سلمي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أنها "تثمن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد مباحثات مباشرة مع أوكرانيا، وإبداء الجانب الأوكراني استعداده للتجاوب مع هذا المقترح".
وذكرت الخارجية المصرية في بيانها أن "استعداد أطراف النزاع للتفاوض المباشر يُعد مسألة هامة ومحورية في سبيل العمل على التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية التى طال أمدها، وتؤسس لمرحلة جديدة تسهم فى مناقشة ومعالجة الشواغل لدى أطراف النزاع وصولا لسلام مُستدام تستعيد فيه القارة الأوروبية الأمن والاستقرار".
وجددت الخارجية المصرية التأكيد على أنها ظلت على مدار عقود طويلة تُصر على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية، معربة عن دعمها للمبادرات والجهود التي استهدفت انهاء الأزمة.
