عربي
https://sarabic.ae/20251110/وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-لقاء-شويغو-مع-السيسي-يحمل-أهمية-استراتيجية-ويتصل-بملفي-غزة-وأوكرانيا-1106946024.html
وزير الخارجية المصري الأسبق: لقاء شويغو مع السيسي يحمل أهمية استراتيجية ويتصل بملفي غزة وأوكرانيا
وزير الخارجية المصري الأسبق: لقاء شويغو مع السيسي يحمل أهمية استراتيجية ويتصل بملفي غزة وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، بأن زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، للقاهرة تحمل أهمية استراتجية. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T17:18+0000
2025-11-10T17:18+0000
حصري
مصر
روسيا
غزة
أخبار الشرق الأوسط
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106933620_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d724c6dcccbaf5e4411bb30111c1337.jpg
وأضاف العرابي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاهتمام المصري الكبير بالزيارة من خلال حضور وزير الخارجية ومدير المخابرات العامة ومستشار الرئيس للأمن القومي للاجتماع، يعكس أبعاد الاجتماع وأهمية المباحثات".وتابع: "بالتأكيد هناك ملفات هامة في المباحثات منها الملف الأوكراني وكذلك ملف غزة، إلى جانب الملفات الثنائية".وأشار العرابي إلى أن "الرئيس عبد الفتاح كان أول من نادى بضرورة إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أمام زعماء العالم في قمة المناخ، التي عقدت في 2022، بشرم الشيخ".وأردف: "اللقاء ربما ناقش ما سيعرض على مجلس الأمن أفكار خاصة بالقوة، التي سيتم تشكيلها في قطاع غزة، ويأتي في إطار امتلاك روسيا لحق الفيتو في مجلس الأمن، مع الأخذ بالاعتبار أهمية الإسراع في التفاهم واتخاذ الخطوات الجادة ضمن الخطة، التي اتفق عليها بشأن السلام في غزة".وأفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن "التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس القانون الدولي هي الحل الوحيد القابل للتطبيق".وقال شويغو، خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة. نحن على قناعة بأن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القائمة على إطار القانوني الدولي المعروف، كانت ولا تزال الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يضمن السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".وأضاف شويغو مخطابا السيسي: "موسكو ممتنة لموقف مصر المتوازن والمسؤول تجاه القضية الأوكرانية، ولكم شخصيا على مبادراتكم للتوسط في حلها سلميا".ودعا شويغو خبراء من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المصرية إلى المنتدى الأمني ​​الدولي الذي سيعقد في موسكو، في مايو/أيار المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
https://sarabic.ae/20251110/شويغو-الحل-الوحيد-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-يكمن-في-التسوية-الشاملة-على-أساس-القانون-الدولي--عاجل-1106931798.html
https://sarabic.ae/20251110/الرئاسة-المصرية-السيسي-يستقبل-شويغو-لبحث-عددا-من-القضايا-الإقليمية-والدولية-1106930590.html
https://sarabic.ae/20251102/السيسي-يؤكد-حرص-مصر-على-الدفع-نحو-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1106664556.html
مصر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106933620_50:0:1235:889_1920x0_80_0_0_f186382d1aabbeb9256c4f32f4aeca8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, روسيا, غزة, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن
حصري, مصر, روسيا, غزة, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية المصري الأسبق: لقاء شويغو مع السيسي يحمل أهمية استراتيجية ويتصل بملفي غزة وأوكرانيا

17:18 GMT 10.11.2025
© Photo / Egyptian presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Photo / Egyptian presidency
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرح وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، بأن زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، للقاهرة تحمل أهمية استراتجية.
وأضاف العرابي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاهتمام المصري الكبير بالزيارة من خلال حضور وزير الخارجية ومدير المخابرات العامة ومستشار الرئيس للأمن القومي للاجتماع، يعكس أبعاد الاجتماع وأهمية المباحثات".
وتابع: "بالتأكيد هناك ملفات هامة في المباحثات منها الملف الأوكراني وكذلك ملف غزة، إلى جانب الملفات الثنائية".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
شويغو: نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية
12:18 GMT
وأشار العرابي إلى أن "الرئيس عبد الفتاح كان أول من نادى بضرورة إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أمام زعماء العالم في قمة المناخ، التي عقدت في 2022، بشرم الشيخ".
وأردف: "اللقاء ربما ناقش ما سيعرض على مجلس الأمن أفكار خاصة بالقوة، التي سيتم تشكيلها في قطاع غزة، ويأتي في إطار امتلاك روسيا لحق الفيتو في مجلس الأمن، مع الأخذ بالاعتبار أهمية الإسراع في التفاهم واتخاذ الخطوات الجادة ضمن الخطة، التي اتفق عليها بشأن السلام في غزة".

وشدد على أن "الرئيس بوتين، تحدث في السابق، بشأن مبادرة ترامب المتعلقة بغزة، وقال أنها إيجابية ويمكن البناء عليها، وهو ما تقدّره مصر وتحترمه، كما يمكن أن يكون لروسيا دورها بشكل أكبر في الجانب السياسي ودعم القرارات في مجلس الأمن، وكذلك في ملف إعادة الإعمار".

وأفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن "التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس القانون الدولي هي الحل الوحيد القابل للتطبيق".
وقال شويغو، خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة. نحن على قناعة بأن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القائمة على إطار القانوني الدولي المعروف، كانت ولا تزال الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يضمن السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل شويغو لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية
11:42 GMT
وأضاف شويغو مخطابا السيسي: "موسكو ممتنة لموقف مصر المتوازن والمسؤول تجاه القضية الأوكرانية، ولكم شخصيا على مبادراتكم للتوسط في حلها سلميا".
وأكد شويغو أن روسيا تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من الاتصالات الثنائية بين وزارات الدفاع، وأجهزة الأمن، وأجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة الاستخبارات المالية.
ودعا شويغو خبراء من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المصرية إلى المنتدى الأمني ​​الدولي الذي سيعقد في موسكو، في مايو/أيار المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السيسي يؤكد حرص مصر على الدفع نحو حل سلمي للأزمة الأوكرانية
2 نوفمبر, 17:44 GMT
وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.
وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
