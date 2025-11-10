https://sarabic.ae/20251110/وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-لقاء-شويغو-مع-السيسي-يحمل-أهمية-استراتيجية-ويتصل-بملفي-غزة-وأوكرانيا-1106946024.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106933620_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d724c6dcccbaf5e4411bb30111c1337.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106933620_50:0:1235:889_1920x0_80_0_0_f186382d1aabbeb9256c4f32f4aeca8c.jpg
صرح وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، بأن زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، للقاهرة تحمل أهمية استراتجية.
وأضاف العرابي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاهتمام المصري الكبير بالزيارة من خلال حضور وزير الخارجية ومدير المخابرات العامة ومستشار الرئيس للأمن القومي للاجتماع، يعكس أبعاد الاجتماع وأهمية المباحثات".
وتابع: "بالتأكيد هناك ملفات هامة
في المباحثات منها الملف الأوكراني وكذلك ملف غزة، إلى جانب الملفات الثنائية".
وأشار العرابي إلى أن "الرئيس عبد الفتاح كان أول من نادى بضرورة إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أمام زعماء العالم في قمة المناخ، التي عقدت في 2022، بشرم الشيخ".
وأردف: "اللقاء ربما ناقش ما سيعرض على مجلس الأمن أفكار خاصة بالقوة، التي سيتم تشكيلها في قطاع غزة، ويأتي في إطار امتلاك روسيا لحق الفيتو في مجلس الأمن، مع الأخذ بالاعتبار أهمية الإسراع في التفاهم واتخاذ الخطوات الجادة ضمن الخطة، التي اتفق عليها بشأن السلام في غزة".
وشدد على أن "الرئيس بوتين، تحدث في السابق، بشأن مبادرة ترامب المتعلقة بغزة، وقال أنها إيجابية ويمكن البناء عليها، وهو ما تقدّره مصر وتحترمه، كما يمكن أن يكون لروسيا دورها بشكل أكبر في الجانب السياسي ودعم القرارات في مجلس الأمن، وكذلك في ملف إعادة الإعمار".
وأفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن "التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس القانون الدولي هي الحل الوحيد القابل للتطبيق".
وقال شويغو، خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية
، وخاصة في قطاع غزة. نحن على قناعة بأن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القائمة على إطار القانوني الدولي المعروف، كانت ولا تزال الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يضمن السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".
وأضاف شويغو مخطابا السيسي: "موسكو ممتنة لموقف مصر المتوازن والمسؤول تجاه القضية الأوكرانية، ولكم شخصيا على مبادراتكم للتوسط في حلها سلميا".
وأكد شويغو أن روسيا تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من الاتصالات الثنائية بين وزارات الدفاع، وأجهزة الأمن، وأجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة الاستخبارات المالية.
ودعا شويغو خبراء من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المصرية إلى المنتدى الأمني الدولي الذي سيعقد في موسكو، في مايو/أيار المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية
بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.
وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.
وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر
لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".