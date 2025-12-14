مفاجأة طبية.. فصيلة دم قد تزيد خطر السكتة الدماغية قبل الستين

عربي
واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Neurology"، على تحليل بيانات جينية لنحو 620 ألف شخص، بينهم قرابة 17 ألف مصاب بسكتة دماغية، وركّزت على الفئة العمرية بين 18 و59 عامًا.وأظهرت النتائج أن حاملي فصيلة الدم "A1" هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين بنسبة تقارب 16%، في حين انخفض الخطر لدى أصحاب فصيلة الدم "O1" بنحو 12%، ورغم دلالة هذه الأرقام إحصائيًا، شدد معدو الدراسة على أن الزيادة في الخطر تبقى محدودة، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.كما كشفت الدراسة عن اختلاف بين السكتات الدماغية المبكرة وتلك التي تحدث في سن متأخرة، إذ يتراجع تأثير فصيلة الدم بعد سن الستين، ما يشير إلى اختلاف الأسباب البيولوجية باختلاف العمر، إذ ترتبط السكتات المبكرة أكثر بمشكلات التخثر، بينما تسود عوامل تصلب الشرايين لدى كبار السن.ورغم أهمية نتائج الدراسة، أشار الباحثون إلى أن معظم السكتات الدماغية ما زالت تحدث بعد سن 65 عامًا، وأن عوامل الخطر التقليدية مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وقلة النشاط البدني تبقى أكثر تأثيرًا بكثير من فصيلة الدم.ويؤكد الخبراء أن معرفة فصيلة الدم لا تغني عن أسس الوقاية المعروفة، مثل نمط الحياة الصحي والمتابعة الطبية، لكنها تفتح الباب أمام فهم أعمق لدور الوراثة في الطب الشخصي والوقاية المستقبلية من السكتات الدماغية.
كشفت دراسة حديثة وجود ارتباط لافت بين فصيلة دم محددة وارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في سن مبكرة، ما يسلّط الضوء على الدور المحتمل للعوامل الوراثية في صحة القلب والأوعية الدموية، دون أن يعني ذلك سببًا للقلق المفرط.
واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Neurology"، على تحليل بيانات جينية لنحو 620 ألف شخص، بينهم قرابة 17 ألف مصاب بسكتة دماغية، وركّزت على الفئة العمرية بين 18 و59 عامًا.
وأظهرت النتائج أن حاملي فصيلة الدم "A1" هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين بنسبة تقارب 16%، في حين انخفض الخطر لدى أصحاب فصيلة الدم "O1" بنحو 12%، ورغم دلالة هذه الأرقام إحصائيًا، شدد معدو الدراسة على أن الزيادة في الخطر تبقى محدودة، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.
عينات دم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
علماء ينجحون في تغيير فصيلة دم كلية وزراعتها بنجاح
15 أكتوبر, 20:18 GMT

وأوضح كبير الباحثين، طبيب الأعصاب الوعائي ستيفن كيتنر، أن السبب الدقيق لهذا الارتباط لا يزال غير واضح، مرجحًا أن يكون مرتبطًا بآليات تخثر الدم وتكوّن الجلطات، مثل دور الصفائح الدموية وبروتينات الدم.

كما كشفت الدراسة عن اختلاف بين السكتات الدماغية المبكرة وتلك التي تحدث في سن متأخرة، إذ يتراجع تأثير فصيلة الدم بعد سن الستين، ما يشير إلى اختلاف الأسباب البيولوجية باختلاف العمر، إذ ترتبط السكتات المبكرة أكثر بمشكلات التخثر، بينما تسود عوامل تصلب الشرايين لدى كبار السن.
باحثون يعملون على إعادة برمجة الخلايا المناعية للمرضى وراثيًا لإنشاء أدوية حية قادرة على البحث عن السرطان وتدميره بشكل أفضل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
مجتمع
في سابقة طبية عالمية... اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل
30 يوليو, 14:51 GMT
ورغم أهمية نتائج الدراسة، أشار الباحثون إلى أن معظم السكتات الدماغية ما زالت تحدث بعد سن 65 عامًا، وأن عوامل الخطر التقليدية مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وقلة النشاط البدني تبقى أكثر تأثيرًا بكثير من فصيلة الدم.
ويؤكد الخبراء أن معرفة فصيلة الدم لا تغني عن أسس الوقاية المعروفة، مثل نمط الحياة الصحي والمتابعة الطبية، لكنها تفتح الباب أمام فهم أعمق لدور الوراثة في الطب الشخصي والوقاية المستقبلية من السكتات الدماغية.
