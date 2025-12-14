https://sarabic.ae/20251214/مقاتلون-أوكرانيون-سابقون-يأسرون-جنودا-من-الجيش-الأوكراني-قرب-نوفوغردوفكا-1108142315.html
مقاتلون أوكرانيون سابقون يأسرون جنودا من الجيش الأوكراني قرب نوفوغردوفكا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
08:29 GMT 14.12.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 14.12.2025)
أفاد قائد طاقم طائرة مسيرة يحمل رمز النداء "هانتر"، بأن متطوعين من كتيبة "ماكسيم كريفونوس"، وهم جنود سابقون في القوات المسلحة الأوكرانية، شكّلوا حركة تحررية لمواجهة السلطات الأوكرانية.
وقال هانتر لوكالة "سبوتنيك": "تمكن الجنود السابقون المتطوعون من أسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين قرب مدينة نوفوغرودوفكا. وبعد فترة من الحوار، قرر بعض الأسرى الانضمام إلى صفوف الكتيبة".
وأوضح هانتر أنه "خلال عمل مجموعات الاقتحام في نوفوغرودوفكا، تم أسر عدد من الجنود الأوكرانيين، ولم يكن بالإمكان نقلهم فورا، فبقوا لبعض الوقت في مواقع تابعة للقوات، داخل الأقبية والمنازل. وخلال تلك الفترة، جرت بينهم وبين أفراد الكتيبة نقاشات مطوّلة، تم خلالها الحديث عن طبيعة الوحدة وأهدافها".
وأشار هانتر إلى أن "الاحتكاك المباشر لفترة طويلة ومتابعة الأسرى لأسلوب
عمل الكتيبة كانا عاملين حاسمين في اتخاذ بعضهم قرار الانضمام"، مؤكدًا أن "عددًا ممن أُسروا يقاتلون الآن إلى جانب الكتيبة".
وتجدر الإشارة إلى أن كتيبة "ماكسيم كريفونوس"، تأسست على يد جنود أوكرانيين سابقين أعلنوا معارضتهم للحكومة الأوكرانية. وقد شارك مقاتلوها في معارك الدفاع عن كريمينا وغابات سيريبريانسكوي، إضافة إلى عمليات تحرير أفدييفكا وسيليدوف وأوتشيريتينو وغيرها من مدن إقليم دونباس.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.