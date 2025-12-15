تمديد نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية أفريقيا الوسطى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/تمديد-نشر-وحدة-مروحيات-تونسية-بجمهورية-أفريقيا-الوسطى-1108202555.html
تمديد نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية أفريقيا الوسطى
تمديد نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية أفريقيا الوسطى
سبوتنيك عربي
صدر رسميا في الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، أمر رئاسي يقضي بالتمديد في نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T21:43+0000
2025-12-15T21:43+0000
العالم
تونس
أخبار أفريفيا الوسطى
تعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102760/13/1027601313_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed582e3e5448245f4211c8ab42346056.jpg
وينص الأمر عدد 475 لسنة 2025، المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2025، على أن هذا التمديد يسري مفعوله ابتداءً من 21 ديسمبر 2025.ويأتي ذلك في إطار مواصلة الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، حسب ما ورد في صحيفة "تونس سكوب".وتحتل تونس المرتبة 75 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي.وتقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، ما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.وزير الدفاع: أفريقيا الوسطى تستعيد السيطرة على كامل أراضيها تقريبا بفضل مساعدة روسيااتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
https://sarabic.ae/20251109/تونس-وأفريقيا-هل-تعود-الدبلوماسية-التونسية-إلى-عمقها-الأفريقي-1106906171.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102760/13/1027601313_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56b7a7ead5a7657545760102a87c3b96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, تونس, أخبار أفريفيا الوسطى, تعاون
العالم, تونس, أخبار أفريفيا الوسطى, تعاون

تمديد نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية أفريقيا الوسطى

21:43 GMT 15.12.2025
© AP Photo / Jerome Delayجمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
صدر رسميا في الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، أمر رئاسي يقضي بالتمديد في نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، لمدة سنة إضافية.
وينص الأمر عدد 475 لسنة 2025، المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2025، على أن هذا التمديد يسري مفعوله ابتداءً من 21 ديسمبر 2025.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، حسب ما ورد في صحيفة "تونس سكوب".
قارة أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
"تونس وأفريقيا".. هل تعود الدبلوماسية التونسية إلى عمقها الأفريقي؟
9 نوفمبر, 12:11 GMT
وتحتل تونس المرتبة 75 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي.
وتقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، ما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.
وزير الدفاع: أفريقيا الوسطى تستعيد السيطرة على كامل أراضيها تقريبا بفضل مساعدة روسيا
اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала