تمديد نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية أفريقيا الوسطى
صدر رسميا في الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، أمر رئاسي يقضي بالتمديد في نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
وينص الأمر عدد 475 لسنة 2025، المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2025، على أن هذا التمديد يسري مفعوله ابتداءً من 21 ديسمبر 2025.ويأتي ذلك في إطار مواصلة الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، حسب ما ورد في صحيفة "تونس سكوب".وتحتل تونس المرتبة 75 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي.وتقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، ما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.وزير الدفاع: أفريقيا الوسطى تستعيد السيطرة على كامل أراضيها تقريبا بفضل مساعدة روسيااتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
صدر رسميا في الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، أمر رئاسي يقضي بالتمديد في نشر وحدة مروحيات تونسية بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، لمدة سنة إضافية.
وينص الأمر عدد 475 لسنة 2025، المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2025، على أن هذا التمديد يسري مفعوله ابتداءً من 21 ديسمبر 2025.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، حسب ما ورد في صحيفة "تونس سكوب
".
وتحتل تونس المرتبة 75 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي.
وتقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، ما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.