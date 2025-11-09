"تونس وأفريقيا".. هل تعود الدبلوماسية التونسية إلى عمقها الأفريقي؟
© Photo / Unsplash/ James Wisemanقارة أفريقيا
© Photo / Unsplash/ James Wiseman
تابعنا عبر
حصري
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في العالم، تسعى تونس إلى إعادة رسم بوصلتها نحو عمقها الأفريقي عبر مؤتمرات وندوات إقليمية تهدف إلى تعزيز الانتشار الدبلوماسي للبلاد، وإحياء الشراكات الاقتصادية مع القارة السمراء.
ويأتي هذا المسار في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى توسيع دائرة العلاقات الخارجية بعيدا عن الشركاء التقليديين والبحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة.
ويرى عدد من الدبلوماسيين التونسيين أن هذا التوجه رغم أهميته، يواجه تحديات عديدة لا يمكن تجاوزها إلا بوضع خطة إستراتيجية متكاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفي هذا الإطار، وجّهت الرئاسة التونسية في شهر مايو/ أيار الماضي دعوة رسمية إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لزيارة تونس، في خطوة تعكس إرادة واضحة لتعزيز البُعد الأفريقي في السياسة الخارجية للبلاد.
كما تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الشهر ذاته مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب أفريقي، إذ ذكّر "بالحلم الذي راود الآباء المؤسسين غداة إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963"، ومن بينهم الزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، ونيلسون مانديلا، وتوماس سانكارا.
وشهد قصر قرطاج في الآونة الأخيرة موكب تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى تونس، من بينهم سفراء الغابون، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والهند، في دلالة رمزية على انفتاح دبلوماسي أوسع نحو أفريقيا والعالم.
6 سبتمبر, 09:27 GMT
جذور أفريقية راسخة
ويؤكد الدبلوماسي السابق، عبد الله العبيدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقات التونسية الإفريقية ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي، حين جاب الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، عدة بلدان أفريقية والتقى بقادة تاريخيين كان من بينهم رئيس غانا، ما مهّد لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية".
وأضاف العبيدي أن "تونس كانت من أوائل الدول التي دعمت نيلسون مانديلا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، ومنحته جواز سفر تونسي سنة 1963 مكّنه من التحرك بحرية والتعريف بقضيته".
ويرى العبيدي أن "تونس تملك اليوم حضورا دبلوماسيا وخبرة تقنية معتبرة في عدة مجالات داخل أفريقيا"، معتبرا أن "وزارة الخارجية بصدد استعادة أنفاسها، وأن الوزير الحالي استطاع تطوير العلاقات بفضل مقاربة أكثر ديناميكية ستؤتي نتائج ملموسة قريبا".
ويشير إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي وجلب الاستثمارات، عبر تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا، خصوصا تلك المتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية".
4 سبتمبر, 14:50 GMT
بوابة أفريقيا.. مشروع استراتيجي للانفتاح الاقتصادي
من جهته، يرى وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، أن "الدولة التونسية تعمل على تحسين مكانتها الدولية من خلال توسيع تمثيلها الدبلوماسي في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتطوير خدماتها القنصلية".
وأضاف ونيس في تصريحات لـ"سبوتنيك": "علاقة تونس بقارتها تحتاج اليوم إلى تجديد وتطوير في ظل التحولات الجيوسياسية التي تفرض على تونس التوجّه جنوبا دون تأخير".
وتابع أن "المنافسة الدولية على القارة الأفريقية تجعل من الضروري أن تفرض الدبلوماسية التونسية نفسها في مجالات الصناعة والتجارة ونقل التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن "العمق الاقتصادي الطبيعي لتونس هو أفريقيا، سواء في الجنوب أو الغرب".
وتراهن تونس على مشروع "بوابة أفريقيا"، وهو ممر تجاري قاري يهدف إلى جعل البلاد مركز عبور رئيسي يربط أوروبا بالعمق الأفريقي، مرورا بليبيا، ويرتقب أن يربط تونس بدول مثل التشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال افتتاح الورشة التونسية المصاحبة للمعرض التجاري الأفريقي البيني في الجزائر، أن تونس أنجزت 350 عملية تجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف)، ما يعكس التزامها بتفعيل هذه المبادرة الاقتصادية القارية.
15 أغسطس, 07:02 GMT
تحديات أمام التقارب التونسي الأفريقي
ويرى المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن "مستقبل تونس الاقتصادي والسياسي بات مرتبطا بقدرتها على بناء علاقات قوية مع أفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذا التوجه لا يخلو من تحديات".
وقال الجورشي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "من أبرز العقبات غياب خطوط الطيران المباشرة التي تربط تونس بعدة دول أفريقية، ما يضطر المسافرين إلى المرور عبر أوروبا، إضافة إلى استمرار المخاوف من ملف الهجرة الأفريقية التي تُنظر إليها أحيانا كعبء على التوازنات المالية والبشرية".
وأضاف أن تعزيز التقارب يتطلب "مقاربة استراتيجية شاملة وأكثر تكاملا، تقوم على تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات الأفريقية، وهي الأهداف التي تعمل الحكومة التونسية على تحقيقها ضمن خطة لتنويع الشركاء الاقتصاديين".
يُذكر أن تونس تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة أكثر انفتاحا على الأسواق الأفريقية، بانضمامها سنة 2018 إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، وهي واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية التي تضم 19 دولة.
وتتيح هذه الاتفاقية تحرير المبادلات التجارية للمنتجات الزراعية والصناعية والخدمات، ما يمكّن تونس من تصدير منتجاتها في مجالات الصناعات الغذائية، والأدوية، ومواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربائيةوغيرها.