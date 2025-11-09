https://sarabic.ae/20251109/تونس-وأفريقيا-هل-تعود-الدبلوماسية-التونسية-إلى-عمقها-الأفريقي-1106906171.html

"تونس وأفريقيا".. هل تعود الدبلوماسية التونسية إلى عمقها الأفريقي؟

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في العالم، تسعى تونس إلى إعادة رسم بوصلتها نحو عمقها الأفريقي عبر مؤتمرات وندوات إقليمية تهدف إلى تعزيز... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

ويأتي هذا المسار في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى توسيع دائرة العلاقات الخارجية بعيدا عن الشركاء التقليديين والبحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة.ويرى عدد من الدبلوماسيين التونسيين أن هذا التوجه رغم أهميته، يواجه تحديات عديدة لا يمكن تجاوزها إلا بوضع خطة إستراتيجية متكاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.كما تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الشهر ذاته مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب أفريقي، إذ ذكّر "بالحلم الذي راود الآباء المؤسسين غداة إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963"، ومن بينهم الزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، ونيلسون مانديلا، وتوماس سانكارا.وشهد قصر قرطاج في الآونة الأخيرة موكب تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى تونس، من بينهم سفراء الغابون، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والهند، في دلالة رمزية على انفتاح دبلوماسي أوسع نحو أفريقيا والعالم.جذور أفريقية راسخةويؤكد الدبلوماسي السابق، عبد الله العبيدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقات التونسية الإفريقية ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي، حين جاب الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، عدة بلدان أفريقية والتقى بقادة تاريخيين كان من بينهم رئيس غانا، ما مهّد لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية".وأضاف العبيدي أن "تونس كانت من أوائل الدول التي دعمت نيلسون مانديلا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، ومنحته جواز سفر تونسي سنة 1963 مكّنه من التحرك بحرية والتعريف بقضيته".ويشير إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي وجلب الاستثمارات، عبر تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا، خصوصا تلك المتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية".بوابة أفريقيا.. مشروع استراتيجي للانفتاح الاقتصاديمن جهته، يرى وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، أن "الدولة التونسية تعمل على تحسين مكانتها الدولية من خلال توسيع تمثيلها الدبلوماسي في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتطوير خدماتها القنصلية".وأضاف ونيس في تصريحات لـ"سبوتنيك": "علاقة تونس بقارتها تحتاج اليوم إلى تجديد وتطوير في ظل التحولات الجيوسياسية التي تفرض على تونس التوجّه جنوبا دون تأخير".وتراهن تونس على مشروع "بوابة أفريقيا"، وهو ممر تجاري قاري يهدف إلى جعل البلاد مركز عبور رئيسي يربط أوروبا بالعمق الأفريقي، مرورا بليبيا، ويرتقب أن يربط تونس بدول مثل التشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال افتتاح الورشة التونسية المصاحبة للمعرض التجاري الأفريقي البيني في الجزائر، أن تونس أنجزت 350 عملية تجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف)، ما يعكس التزامها بتفعيل هذه المبادرة الاقتصادية القارية.تحديات أمام التقارب التونسي الأفريقيويرى المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن "مستقبل تونس الاقتصادي والسياسي بات مرتبطا بقدرتها على بناء علاقات قوية مع أفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذا التوجه لا يخلو من تحديات".وأضاف أن تعزيز التقارب يتطلب "مقاربة استراتيجية شاملة وأكثر تكاملا، تقوم على تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات الأفريقية، وهي الأهداف التي تعمل الحكومة التونسية على تحقيقها ضمن خطة لتنويع الشركاء الاقتصاديين".يُذكر أن تونس تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة أكثر انفتاحا على الأسواق الأفريقية، بانضمامها سنة 2018 إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، وهي واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية التي تضم 19 دولة.وتتيح هذه الاتفاقية تحرير المبادلات التجارية للمنتجات الزراعية والصناعية والخدمات، ما يمكّن تونس من تصدير منتجاتها في مجالات الصناعات الغذائية، والأدوية، ومواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربائيةوغيرها.

