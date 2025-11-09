"تونس وأفريقيا".. هل تعود الدبلوماسية التونسية إلى عمقها الأفريقي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/تونس-وأفريقيا-هل-تعود-الدبلوماسية-التونسية-إلى-عمقها-الأفريقي-1106906171.html
"تونس وأفريقيا".. هل تعود الدبلوماسية التونسية إلى عمقها الأفريقي؟
"تونس وأفريقيا".. هل تعود الدبلوماسية التونسية إلى عمقها الأفريقي؟
سبوتنيك عربي
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في العالم، تسعى تونس إلى إعادة رسم بوصلتها نحو عمقها الأفريقي عبر مؤتمرات وندوات إقليمية تهدف إلى تعزيز... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T12:11+0000
2025-11-09T12:11+0000
تقارير سبوتنيك
أفريقيا
تونس
جنوب أفريقيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106905839_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_717aaf478025ae3c5d3f3d053ba5c481.jpg
ويأتي هذا المسار في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى توسيع دائرة العلاقات الخارجية بعيدا عن الشركاء التقليديين والبحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة.ويرى عدد من الدبلوماسيين التونسيين أن هذا التوجه رغم أهميته، يواجه تحديات عديدة لا يمكن تجاوزها إلا بوضع خطة إستراتيجية متكاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.كما تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الشهر ذاته مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب أفريقي، إذ ذكّر "بالحلم الذي راود الآباء المؤسسين غداة إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963"، ومن بينهم الزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، ونيلسون مانديلا، وتوماس سانكارا.وشهد قصر قرطاج في الآونة الأخيرة موكب تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى تونس، من بينهم سفراء الغابون، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والهند، في دلالة رمزية على انفتاح دبلوماسي أوسع نحو أفريقيا والعالم.جذور أفريقية راسخةويؤكد الدبلوماسي السابق، عبد الله العبيدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقات التونسية الإفريقية ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي، حين جاب الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، عدة بلدان أفريقية والتقى بقادة تاريخيين كان من بينهم رئيس غانا، ما مهّد لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية".وأضاف العبيدي أن "تونس كانت من أوائل الدول التي دعمت نيلسون مانديلا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، ومنحته جواز سفر تونسي سنة 1963 مكّنه من التحرك بحرية والتعريف بقضيته".ويشير إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي وجلب الاستثمارات، عبر تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا، خصوصا تلك المتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية".بوابة أفريقيا.. مشروع استراتيجي للانفتاح الاقتصاديمن جهته، يرى وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، أن "الدولة التونسية تعمل على تحسين مكانتها الدولية من خلال توسيع تمثيلها الدبلوماسي في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتطوير خدماتها القنصلية".وأضاف ونيس في تصريحات لـ"سبوتنيك": "علاقة تونس بقارتها تحتاج اليوم إلى تجديد وتطوير في ظل التحولات الجيوسياسية التي تفرض على تونس التوجّه جنوبا دون تأخير".وتراهن تونس على مشروع "بوابة أفريقيا"، وهو ممر تجاري قاري يهدف إلى جعل البلاد مركز عبور رئيسي يربط أوروبا بالعمق الأفريقي، مرورا بليبيا، ويرتقب أن يربط تونس بدول مثل التشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال افتتاح الورشة التونسية المصاحبة للمعرض التجاري الأفريقي البيني في الجزائر، أن تونس أنجزت 350 عملية تجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف)، ما يعكس التزامها بتفعيل هذه المبادرة الاقتصادية القارية.تحديات أمام التقارب التونسي الأفريقيويرى المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن "مستقبل تونس الاقتصادي والسياسي بات مرتبطا بقدرتها على بناء علاقات قوية مع أفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذا التوجه لا يخلو من تحديات".وأضاف أن تعزيز التقارب يتطلب "مقاربة استراتيجية شاملة وأكثر تكاملا، تقوم على تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات الأفريقية، وهي الأهداف التي تعمل الحكومة التونسية على تحقيقها ضمن خطة لتنويع الشركاء الاقتصاديين".يُذكر أن تونس تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة أكثر انفتاحا على الأسواق الأفريقية، بانضمامها سنة 2018 إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، وهي واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية التي تضم 19 دولة.وتتيح هذه الاتفاقية تحرير المبادلات التجارية للمنتجات الزراعية والصناعية والخدمات، ما يمكّن تونس من تصدير منتجاتها في مجالات الصناعات الغذائية، والأدوية، ومواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربائيةوغيرها.
https://sarabic.ae/20250906/وزيرة-الصناعة-التونسية-نسعى-لبناء-أفريقيا-صناعية-ذات-سيادة-1104567742.html
https://sarabic.ae/20250904/الرئيس-التونسي-أفريقيا-ملكا-للأفارقة-فقط-بعيدا-عن-هيمنة-القوى-الخارجية-1104509354.html
https://sarabic.ae/20250815/من-تونس-إلى-جنوب-أفريقيا-أقوى-9-دول-أفريقية-لعام-2025-1103746940.html
أفريقيا
تونس
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106905839_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_7749382170bd11ae1438c478b4221676.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أفريقيا, تونس, جنوب أفريقيا, حصري
تقارير سبوتنيك, أفريقيا, تونس, جنوب أفريقيا, حصري

"تونس وأفريقيا".. هل تعود الدبلوماسية التونسية إلى عمقها الأفريقي؟

12:11 GMT 09.11.2025
© Photo / Unsplash/ James Wisemanقارة أفريقيا
قارة أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Photo / Unsplash/ James Wiseman
تابعنا عبر
حصري
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في العالم، تسعى تونس إلى إعادة رسم بوصلتها نحو عمقها الأفريقي عبر مؤتمرات وندوات إقليمية تهدف إلى تعزيز الانتشار الدبلوماسي للبلاد، وإحياء الشراكات الاقتصادية مع القارة السمراء.
ويأتي هذا المسار في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى توسيع دائرة العلاقات الخارجية بعيدا عن الشركاء التقليديين والبحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة.
ويرى عدد من الدبلوماسيين التونسيين أن هذا التوجه رغم أهميته، يواجه تحديات عديدة لا يمكن تجاوزها إلا بوضع خطة إستراتيجية متكاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفي هذا الإطار، وجّهت الرئاسة التونسية في شهر مايو/ أيار الماضي دعوة رسمية إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لزيارة تونس، في خطوة تعكس إرادة واضحة لتعزيز البُعد الأفريقي في السياسة الخارجية للبلاد.
كما تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الشهر ذاته مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب أفريقي، إذ ذكّر "بالحلم الذي راود الآباء المؤسسين غداة إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963"، ومن بينهم الزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، ونيلسون مانديلا، وتوماس سانكارا.
وشهد قصر قرطاج في الآونة الأخيرة موكب تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى تونس، من بينهم سفراء الغابون، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والهند، في دلالة رمزية على انفتاح دبلوماسي أوسع نحو أفريقيا والعالم.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة ثابت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
وزيرة الصناعة التونسية: نسعى لبناء أفريقيا صناعية ذات سيادة
6 سبتمبر, 09:27 GMT

جذور أفريقية راسخة

ويؤكد الدبلوماسي السابق، عبد الله العبيدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقات التونسية الإفريقية ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي، حين جاب الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، عدة بلدان أفريقية والتقى بقادة تاريخيين كان من بينهم رئيس غانا، ما مهّد لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية".
وأضاف العبيدي أن "تونس كانت من أوائل الدول التي دعمت نيلسون مانديلا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، ومنحته جواز سفر تونسي سنة 1963 مكّنه من التحرك بحرية والتعريف بقضيته".
ويرى العبيدي أن "تونس تملك اليوم حضورا دبلوماسيا وخبرة تقنية معتبرة في عدة مجالات داخل أفريقيا"، معتبرا أن "وزارة الخارجية بصدد استعادة أنفاسها، وأن الوزير الحالي استطاع تطوير العلاقات بفضل مقاربة أكثر ديناميكية ستؤتي نتائج ملموسة قريبا".
ويشير إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي وجلب الاستثمارات، عبر تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا، خصوصا تلك المتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية".
الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال إلقاء كلمته في افتتاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية بالجزائر، 4 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
الرئيس التونسي: أفريقيا بحاجة لمقاربة جديدة في مواجهة الاستعمار الجديد
4 سبتمبر, 14:50 GMT

بوابة أفريقيا.. مشروع استراتيجي للانفتاح الاقتصادي

من جهته، يرى وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، أن "الدولة التونسية تعمل على تحسين مكانتها الدولية من خلال توسيع تمثيلها الدبلوماسي في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتطوير خدماتها القنصلية".
وأضاف ونيس في تصريحات لـ"سبوتنيك": "علاقة تونس بقارتها تحتاج اليوم إلى تجديد وتطوير في ظل التحولات الجيوسياسية التي تفرض على تونس التوجّه جنوبا دون تأخير".

وتابع أن "المنافسة الدولية على القارة الأفريقية تجعل من الضروري أن تفرض الدبلوماسية التونسية نفسها في مجالات الصناعة والتجارة ونقل التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن "العمق الاقتصادي الطبيعي لتونس هو أفريقيا، سواء في الجنوب أو الغرب".

وتراهن تونس على مشروع "بوابة أفريقيا"، وهو ممر تجاري قاري يهدف إلى جعل البلاد مركز عبور رئيسي يربط أوروبا بالعمق الأفريقي، مرورا بليبيا، ويرتقب أن يربط تونس بدول مثل التشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال افتتاح الورشة التونسية المصاحبة للمعرض التجاري الأفريقي البيني في الجزائر، أن تونس أنجزت 350 عملية تجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف)، ما يعكس التزامها بتفعيل هذه المبادرة الاقتصادية القارية.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
من تونس إلى جنوب أفريقيا... أقوى 9 دول أفريقية لعام 2025
15 أغسطس, 07:02 GMT

تحديات أمام التقارب التونسي الأفريقي

ويرى المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن "مستقبل تونس الاقتصادي والسياسي بات مرتبطا بقدرتها على بناء علاقات قوية مع أفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذا التوجه لا يخلو من تحديات".

وقال الجورشي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "من أبرز العقبات غياب خطوط الطيران المباشرة التي تربط تونس بعدة دول أفريقية، ما يضطر المسافرين إلى المرور عبر أوروبا، إضافة إلى استمرار المخاوف من ملف الهجرة الأفريقية التي تُنظر إليها أحيانا كعبء على التوازنات المالية والبشرية".

وأضاف أن تعزيز التقارب يتطلب "مقاربة استراتيجية شاملة وأكثر تكاملا، تقوم على تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات الأفريقية، وهي الأهداف التي تعمل الحكومة التونسية على تحقيقها ضمن خطة لتنويع الشركاء الاقتصاديين".
يُذكر أن تونس تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة أكثر انفتاحا على الأسواق الأفريقية، بانضمامها سنة 2018 إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، وهي واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية التي تضم 19 دولة.
وتتيح هذه الاتفاقية تحرير المبادلات التجارية للمنتجات الزراعية والصناعية والخدمات، ما يمكّن تونس من تصدير منتجاتها في مجالات الصناعات الغذائية، والأدوية، ومواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربائيةوغيرها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала