من تونس إلى جنوب أفريقيا... أقوى 9 دول أفريقية لعام 2025

ذكرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة، أن جنوب أفريقيا تحتفظ بصدارة قائمة أقوى دول أفريقيا في العام 2025، محتلة المركز 28 عالميا، وهو أعلى تصنيف بين الدول...

وأوضح الموقع الإلكتروني "ذا أفريقان إكسبونينت"، اليوم الجمعة، أن دول شمال أفريقيا تهيمن على المراكز الأولى، حيث تستفيد مصر والمغرب من نفوذهما التاريخي واستراتيجياتهما الاقتصادية الحديثة لتعزيز مكانتهما العالمية.فيما يواصل غرب وشرق أفريقيا صعودهما، حيث تعزز دولتي غانا وكينيا نفوذهما السياسي ونموهما الاقتصادي لتضمنا مكانا ضمن أفضل 9 دول قارية، وهي على الترتيب1. جنوب أفريقياتحتل جنوب أفريقيا المرتبة 28 عالميا، وهي أقوى دولة في القارة مع نهاية 2025، حيث يشكل تنوعها الاقتصادي - الذي يشمل التعدين والتمويل والتصنيع والتكنولوجيا - مرونة وقدرة تنافسية عالمية.2. مصرتحتل مصر المرتبة 32 عالميا، وهي قوة جيوسياسية مؤثرة يمتد نفوذها عبر القارة السمراء والشرق الأوسط، بل وخارجهما، ولا تزال قناة السويس إحدى أهم طرق التجارة البحرية العالمية، مما يمنح مصر أهمية استراتيجية هائلة.ويعد الجيش المصري من أقوى الجيوش في أفريقيا، ويتميز اقتصادها بتنوعه في قطاعات السياحة والتصنيع والزراعة والطاقة.3. المغربتحتل المملكة المغربية المرتبة 58 عالميا، حيث توظف المملكة موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية لترسيخ نفوذها. يُعدّ ميناء طنجة المتوسط من أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، مما يضع المغرب كمركز تجاري أفريقي رائد.4. غاناتحتل غانا المرتبة 66 عالميا، وقد بنت قوتها على الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي والتأثير الثقافي، وأضحت مركزا للدبلوماسية الإقليمية، حيث تستضيف اجتماعات رئيسية للاتحاد الإفريقي ومنتديات التنمية الدولية.ويحظى الحكم الديمقراطي في غانا باحترام واسع، حيث تعزز عمليات الانتقال السلمي للسلطة صورتها كدولة مستقرة في غرب أفريقيا.5. الجزائرتأتي الجزائر في المرتبة 68 عالميا، وتظل ذات وزن كبير في شمال أفريقيا بفضل هيمنتها على قطاع الطاقة وقدرتها العسكرية، وبصفتها واحدة من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تتمتع الجزائر بنفوذ اقتصادي كبير، لا سيما خلال التحولات العالمية في مجال الطاقة.وتلعب الجزائر دورا متوازنا بين أفريقيا وجامعة الدول العربية وأوروبا، دبلوماسيا، وغالبًا ما تتوسط في النزاعات الإقليمية.6. الكاميرونتحتل الكاميرون المرتبة 69 عالميا، وتتمتع بنفوذ كبير كجسر بين وسط وغرب أفريقيا، ويجعلها موقعها الجغرافي مركز عبور حيوي لجيرانها غير الساحليين مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.7. زيمبابويتحتل زيمبابوي المرتبة 71 عالميا، ويرتبط موقعها في مشهد الطاقة في إفريقيا ارتباطا متزايدا بثروتها من الموارد الطبيعية وشراكاتها الاستراتيجية.وتمتلك البلاد بعضا من أكبر احتياطيات البلاتين والليثيوم في العالم، مما يجعلها لاعبا أساسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. تمنح هذه الثروة المعدنية زيمبابوي نفوذا اقتصاديا وأهمية استراتيجية لسلاسل التوريد العالمية.8. كينياتحتل كينيا المرتبة 73 عالميا، ولا تزال تمثل القوة الدافعة في شرق أفريقيا، سياسيا واقتصاديا، تُعدّ نيروبي مقرا للعديد من هيئات الأمم المتحدة وقاعدة للشركات متعددة الجنسيات، مما يمنح كينيا ثقلا دبلوماسيا واقتصاديا في الشؤون الإقليمية والعالمية.9- تونستحتل تونس المرتبة 75 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي، تقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، مما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.

