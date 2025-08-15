من تونس إلى جنوب أفريقيا... أقوى 9 دول أفريقية لعام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/من-تونس-إلى-جنوب-أفريقيا-أقوى-9-دول-أفريقية-لعام-2025-1103746940.html
من تونس إلى جنوب أفريقيا... أقوى 9 دول أفريقية لعام 2025
من تونس إلى جنوب أفريقيا... أقوى 9 دول أفريقية لعام 2025
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة، أن جنوب أفريقيا تحتفظ بصدارة قائمة أقوى دول أفريقيا في العام 2025، محتلة المركز 28 عالميا، وهو أعلى تصنيف بين الدول... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T07:02+0000
2025-08-15T07:02+0000
تونس
مصر
الجزائر
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
وأوضح الموقع الإلكتروني "ذا أفريقان إكسبونينت"، اليوم الجمعة، أن دول شمال أفريقيا تهيمن على المراكز الأولى، حيث تستفيد مصر والمغرب من نفوذهما التاريخي واستراتيجياتهما الاقتصادية الحديثة لتعزيز مكانتهما العالمية.فيما يواصل غرب وشرق أفريقيا صعودهما، حيث تعزز دولتي غانا وكينيا نفوذهما السياسي ونموهما الاقتصادي لتضمنا مكانا ضمن أفضل 9 دول قارية، وهي على الترتيب1. جنوب أفريقياتحتل جنوب أفريقيا المرتبة 28 عالميا، وهي أقوى دولة في القارة مع نهاية 2025، حيث يشكل تنوعها الاقتصادي - الذي يشمل التعدين والتمويل والتصنيع والتكنولوجيا - مرونة وقدرة تنافسية عالمية.2. مصرتحتل مصر المرتبة 32 عالميا، وهي قوة جيوسياسية مؤثرة يمتد نفوذها عبر القارة السمراء والشرق الأوسط، بل وخارجهما، ولا تزال قناة السويس إحدى أهم طرق التجارة البحرية العالمية، مما يمنح مصر أهمية استراتيجية هائلة.ويعد الجيش المصري من أقوى الجيوش في أفريقيا، ويتميز اقتصادها بتنوعه في قطاعات السياحة والتصنيع والزراعة والطاقة.3. المغربتحتل المملكة المغربية المرتبة 58 عالميا، حيث توظف المملكة موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية لترسيخ نفوذها. يُعدّ ميناء طنجة المتوسط من أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، مما يضع المغرب كمركز تجاري أفريقي رائد.4. غاناتحتل غانا المرتبة 66 عالميا، وقد بنت قوتها على الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي والتأثير الثقافي، وأضحت مركزا للدبلوماسية الإقليمية، حيث تستضيف اجتماعات رئيسية للاتحاد الإفريقي ومنتديات التنمية الدولية.ويحظى الحكم الديمقراطي في غانا باحترام واسع، حيث تعزز عمليات الانتقال السلمي للسلطة صورتها كدولة مستقرة في غرب أفريقيا.5. الجزائرتأتي الجزائر في المرتبة 68 عالميا، وتظل ذات وزن كبير في شمال أفريقيا بفضل هيمنتها على قطاع الطاقة وقدرتها العسكرية، وبصفتها واحدة من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تتمتع الجزائر بنفوذ اقتصادي كبير، لا سيما خلال التحولات العالمية في مجال الطاقة.وتلعب الجزائر دورا متوازنا بين أفريقيا وجامعة الدول العربية وأوروبا، دبلوماسيا، وغالبًا ما تتوسط في النزاعات الإقليمية.6. الكاميرونتحتل الكاميرون المرتبة 69 عالميا، وتتمتع بنفوذ كبير كجسر بين وسط وغرب أفريقيا، ويجعلها موقعها الجغرافي مركز عبور حيوي لجيرانها غير الساحليين مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.7. زيمبابويتحتل زيمبابوي المرتبة 71 عالميا، ويرتبط موقعها في مشهد الطاقة في إفريقيا ارتباطا متزايدا بثروتها من الموارد الطبيعية وشراكاتها الاستراتيجية.وتمتلك البلاد بعضا من أكبر احتياطيات البلاتين والليثيوم في العالم، مما يجعلها لاعبا أساسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. تمنح هذه الثروة المعدنية زيمبابوي نفوذا اقتصاديا وأهمية استراتيجية لسلاسل التوريد العالمية.8. كينياتحتل كينيا المرتبة 73 عالميا، ولا تزال تمثل القوة الدافعة في شرق أفريقيا، سياسيا واقتصاديا، تُعدّ نيروبي مقرا للعديد من هيئات الأمم المتحدة وقاعدة للشركات متعددة الجنسيات، مما يمنح كينيا ثقلا دبلوماسيا واقتصاديا في الشؤون الإقليمية والعالمية.9- تونستحتل تونس المرتبة 75 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي، تقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، مما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.
https://sarabic.ae/20231122/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أقوى-10-اقتصادات-في-أفريقيا-لعام-2023-1083374061.html
https://sarabic.ae/20230412/أقوى-10-جيوش-في-أفريقيا-وفق-موقع-ميليتيري-أفريكا-1075830232.html
https://sarabic.ae/20250804/دولة-عربية-في-الصدارة-أقوى-10-دول-أفريقية-في-حماية-المستثمرين-لعام-2025-1103347001.html
تونس
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9547bdd74239589469fa3f74c2564e58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, مصر, الجزائر, العالم, الأخبار
تونس, مصر, الجزائر, العالم, الأخبار

من تونس إلى جنوب أفريقيا... أقوى 9 دول أفريقية لعام 2025

07:02 GMT 15.08.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة، أن جنوب أفريقيا تحتفظ بصدارة قائمة أقوى دول أفريقيا في العام 2025، محتلة المركز 28 عالميا، وهو أعلى تصنيف بين الدول الأفريقية.
وأوضح الموقع الإلكتروني "ذا أفريقان إكسبونينت"، اليوم الجمعة، أن دول شمال أفريقيا تهيمن على المراكز الأولى، حيث تستفيد مصر والمغرب من نفوذهما التاريخي واستراتيجياتهما الاقتصادية الحديثة لتعزيز مكانتهما العالمية.
صورة للقارة الأفريقية ضمن حبات القمح (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
دولة عربية تتصدر قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023
22 نوفمبر 2023, 10:53 GMT
فيما يواصل غرب وشرق أفريقيا صعودهما، حيث تعزز دولتي غانا وكينيا نفوذهما السياسي ونموهما الاقتصادي لتضمنا مكانا ضمن أفضل 9 دول قارية، وهي على الترتيب
1. جنوب أفريقيا
تحتل جنوب أفريقيا المرتبة 28 عالميا، وهي أقوى دولة في القارة مع نهاية 2025، حيث يشكل تنوعها الاقتصادي - الذي يشمل التعدين والتمويل والتصنيع والتكنولوجيا - مرونة وقدرة تنافسية عالمية.
2. مصر
تحتل مصر المرتبة 32 عالميا، وهي قوة جيوسياسية مؤثرة يمتد نفوذها عبر القارة السمراء والشرق الأوسط، بل وخارجهما، ولا تزال قناة السويس إحدى أهم طرق التجارة البحرية العالمية، مما يمنح مصر أهمية استراتيجية هائلة.
ويعد الجيش المصري من أقوى الجيوش في أفريقيا، ويتميز اقتصادها بتنوعه في قطاعات السياحة والتصنيع والزراعة والطاقة.
3. المغرب
تحتل المملكة المغربية المرتبة 58 عالميا، حيث توظف المملكة موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية لترسيخ نفوذها. يُعدّ ميناء طنجة المتوسط من أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، مما يضع المغرب كمركز تجاري أفريقي رائد.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
أقوى 10 جيوش في أفريقيا وفق موقع "ميليتيري أفريكا"
12 أبريل 2023, 14:27 GMT
4. غانا
تحتل غانا المرتبة 66 عالميا، وقد بنت قوتها على الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي والتأثير الثقافي، وأضحت مركزا للدبلوماسية الإقليمية، حيث تستضيف اجتماعات رئيسية للاتحاد الإفريقي ومنتديات التنمية الدولية.
ويحظى الحكم الديمقراطي في غانا باحترام واسع، حيث تعزز عمليات الانتقال السلمي للسلطة صورتها كدولة مستقرة في غرب أفريقيا.
5. الجزائر
تأتي الجزائر في المرتبة 68 عالميا، وتظل ذات وزن كبير في شمال أفريقيا بفضل هيمنتها على قطاع الطاقة وقدرتها العسكرية، وبصفتها واحدة من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تتمتع الجزائر بنفوذ اقتصادي كبير، لا سيما خلال التحولات العالمية في مجال الطاقة.
وتلعب الجزائر دورا متوازنا بين أفريقيا وجامعة الدول العربية وأوروبا، دبلوماسيا، وغالبًا ما تتوسط في النزاعات الإقليمية.
6. الكاميرون
تحتل الكاميرون المرتبة 69 عالميا، وتتمتع بنفوذ كبير كجسر بين وسط وغرب أفريقيا، ويجعلها موقعها الجغرافي مركز عبور حيوي لجيرانها غير الساحليين مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
رجل أعمال يضع المال في جيبه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
دولة عربية في الصدارة... أقوى 10 دول أفريقية في حماية المستثمرين لعام 2025
4 أغسطس, 08:47 GMT
7. زيمبابوي
تحتل زيمبابوي المرتبة 71 عالميا، ويرتبط موقعها في مشهد الطاقة في إفريقيا ارتباطا متزايدا بثروتها من الموارد الطبيعية وشراكاتها الاستراتيجية.
وتمتلك البلاد بعضا من أكبر احتياطيات البلاتين والليثيوم في العالم، مما يجعلها لاعبا أساسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. تمنح هذه الثروة المعدنية زيمبابوي نفوذا اقتصاديا وأهمية استراتيجية لسلاسل التوريد العالمية.
8. كينيا
تحتل كينيا المرتبة 73 عالميا، ولا تزال تمثل القوة الدافعة في شرق أفريقيا، سياسيا واقتصاديا، تُعدّ نيروبي مقرا للعديد من هيئات الأمم المتحدة وقاعدة للشركات متعددة الجنسيات، مما يمنح كينيا ثقلا دبلوماسيا واقتصاديا في الشؤون الإقليمية والعالمية.
9- تونس
تحتل تونس المرتبة 75 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي، تقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، مما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала