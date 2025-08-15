رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو لإقامة دولة فلسطينية في لندن أو باريس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
هاجم رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، عددا من القادة الغربيين الذين يدفعون باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرا أن مثل هذه الخطوة تمثل انتصاراً كبيرا... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية، مساء الخميس، وجه خلالها انتقادات مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب قادة آخرين أعلنوا تأييدهم لقيام دولة فلسطينية.وقال يوحانا في رسالة لماكرون وستارمر: "إذا أردتم إقامة ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن أو باريس، لأننا لن نكافئ الفظائع التي ارتكبت في السابع من أكتوبر".وأوضح أوحانا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد هذه الهجمات سيعني من وجهة نظر حماس، نجاحا".وفي 24 يوليو/ تموز 2025، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.وتتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، في ذات الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب حربها على قطاع غزة وموافقة حكومتها على خطة لاحتلال القطاع بالكامل رغم التحذيرات الدولية والكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الذي تسببت الحرب في مقتل أكثر من 61 ألف من أهل وإصابة نحو 154 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
هاجم رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، عددا من القادة الغربيين الذين يدفعون باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرا أن مثل هذه الخطوة تمثل انتصاراً كبيرا لحركة "حماس"، على حد وصفه.
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية، مساء الخميس، وجه خلالها انتقادات مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب قادة آخرين أعلنوا تأييدهم لقيام دولة فلسطينية.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
فرنسا ردا على إسرائيل: لا أحد يملي علينا موقفنا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
13 مايو, 15:09 GMT
وقال يوحانا في رسالة لماكرون وستارمر: "إذا أردتم إقامة ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن أو باريس، لأننا لن نكافئ الفظائع التي ارتكبت في السابع من أكتوبر".
وأوضح أوحانا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد هذه الهجمات سيعني من وجهة نظر حماس، نجاحا".
وفي 24 يوليو/ تموز 2025، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وتتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، في ذات الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب حربها على قطاع غزة وموافقة حكومتها على خطة لاحتلال القطاع بالكامل رغم التحذيرات الدولية والكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الذي تسببت الحرب في مقتل أكثر من 61 ألف من أهل وإصابة نحو 154 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
