رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو لإقامة دولة فلسطينية في لندن أو باريس

جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية، مساء الخميس، وجه خلالها انتقادات مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب قادة آخرين أعلنوا تأييدهم لقيام دولة فلسطينية.وقال يوحانا في رسالة لماكرون وستارمر: "إذا أردتم إقامة ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن أو باريس، لأننا لن نكافئ الفظائع التي ارتكبت في السابع من أكتوبر".وأوضح أوحانا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد هذه الهجمات سيعني من وجهة نظر حماس، نجاحا".وفي 24 يوليو/ تموز 2025، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.وتتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، في ذات الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب حربها على قطاع غزة وموافقة حكومتها على خطة لاحتلال القطاع بالكامل رغم التحذيرات الدولية والكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الذي تسببت الحرب في مقتل أكثر من 61 ألف من أهل وإصابة نحو 154 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
