مساعد الرئيس الإيراني: 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء منتجاتنا النووية

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمساعد الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، على هامش مراسم إزالة الستار عن أحدث إنجازات المعهد الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد إسلامي أن المنتجات النووية الإيرانية أصبحت تحظى بطلب واسع عالميا، مشيرا إلى أن نحو 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء هذه المنتجات.وأردف: "إلا أننا نواصل التعاون مع الدول التي لا تواجه قيودا ونعمل على إيجاد حلول لتوصيل المنتجات إلى الدول الأخرى"، مؤكدا أن منتجات إيران النووية تتسم بمواصفات عالمية ولها مكانة متنامية في السوق الدولية.ولفت مساعد الرئيس الإيراني إلى أن القدرة الإنتاجية متوفرة ومستعدة لتقديم الخدمة للشعب الإيراني، مضيفا: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن تكون دورة الإبداع نابضة بالحياة ومتجاوبة مع حياة الناس".وأضاف: "كما أن لدينا 20 دواء مشعا آخر في مراحل البحث والتطوير، وقد تم اليوم الكشف عن نوعين جديدين منها، مشيرا إلى أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تعمل دوما على الارتقاء بمستوى الدقة لدى الأدوية المشعة، لتحسين القدرة على الكشف وزيادة فعالية العلاج وتقليص الآثار الجانبية على مرضى السرطان".

