مساعد الرئيس الإيراني: 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء منتجاتنا النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/مساعد-الرئيس-الإيراني-56-دولة-تقدمت-بطلبات-لشراء-منتجاتنا-النووية-1108193566.html
مساعد الرئيس الإيراني: 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء منتجاتنا النووية
مساعد الرئيس الإيراني: 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء منتجاتنا النووية
سبوتنيك عربي
قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية ومساعد الرئيس الإيراني، إن المنتجات النووية الإيرانية وصلت إلى مستويات عالية من الجودة، مشيرا إلى أنها... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T15:52+0000
2025-12-15T15:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101461119_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8b54cba8c68958a5f6f44d9eac1a5e.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمساعد الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، على هامش مراسم إزالة الستار عن أحدث إنجازات المعهد الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد إسلامي أن المنتجات النووية الإيرانية أصبحت تحظى بطلب واسع عالميا، مشيرا إلى أن نحو 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء هذه المنتجات.وأردف: "إلا أننا نواصل التعاون مع الدول التي لا تواجه قيودا ونعمل على إيجاد حلول لتوصيل المنتجات إلى الدول الأخرى"، مؤكدا أن منتجات إيران النووية تتسم بمواصفات عالمية ولها مكانة متنامية في السوق الدولية.ولفت مساعد الرئيس الإيراني إلى أن القدرة الإنتاجية متوفرة ومستعدة لتقديم الخدمة للشعب الإيراني، مضيفا: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن تكون دورة الإبداع نابضة بالحياة ومتجاوبة مع حياة الناس".وأضاف: "كما أن لدينا 20 دواء مشعا آخر في مراحل البحث والتطوير، وقد تم اليوم الكشف عن نوعين جديدين منها، مشيرا إلى أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تعمل دوما على الارتقاء بمستوى الدقة لدى الأدوية المشعة، لتحسين القدرة على الكشف وزيادة فعالية العلاج وتقليص الآثار الجانبية على مرضى السرطان".
https://sarabic.ae/20251208/إيران-المنشآت-النووية-تعمل-بأمان-ولا-وجود-لمفتشي-الوكالة-الدولية-داخل-البلاد-1107951093.html
https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الروسية-التعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-مع-إيران-يجب-أن-يتم-على-قدم-المساواة-1107374939.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101461119_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31250f2bee3f945786fe8d6fc96fd5b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران

مساعد الرئيس الإيراني: 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء منتجاتنا النووية

15:52 GMT 15.12.2025
© AP Photoمفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية ومساعد الرئيس الإيراني، إن المنتجات النووية الإيرانية وصلت إلى مستويات عالية من الجودة، مشيرا إلى أنها تشمل الأدوية المشعة والماء الثقيل ومشتقاته.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمساعد الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، على هامش مراسم إزالة الستار عن أحدث إنجازات المعهد الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد إسلامي أن المنتجات النووية الإيرانية أصبحت تحظى بطلب واسع عالميا، مشيرا إلى أن نحو 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء هذه المنتجات.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
إيران: المنشآت النووية تعمل بأمان ولا وجود لمفتشي الوكالة الدولية داخل البلاد
8 ديسمبر, 18:34 GMT
وتابع: "يحدث ذلك رغم أن بعض المنتجات النووية الإيرانية يواجه صعوبات ناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران خاصة فيما يتعلق بالنقل".
وأردف: "إلا أننا نواصل التعاون مع الدول التي لا تواجه قيودا ونعمل على إيجاد حلول لتوصيل المنتجات إلى الدول الأخرى"، مؤكدا أن منتجات إيران النووية تتسم بمواصفات عالمية ولها مكانة متنامية في السوق الدولية.
ولفت مساعد الرئيس الإيراني إلى أن القدرة الإنتاجية متوفرة ومستعدة لتقديم الخدمة للشعب الإيراني، مضيفا: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن تكون دورة الإبداع نابضة بالحياة ومتجاوبة مع حياة الناس".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع إيران يجب أن يتم على قدم المساواة
21 نوفمبر, 15:04 GMT

وأوضح إسلامي: "ننتج حاليا 70 نوعا من الأدوية المشعة بشكل مستمر، ويستخدمها نحو مليون ونصف المليون شخص سنويا".

وأضاف: "كما أن لدينا 20 دواء مشعا آخر في مراحل البحث والتطوير، وقد تم اليوم الكشف عن نوعين جديدين منها، مشيرا إلى أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تعمل دوما على الارتقاء بمستوى الدقة لدى الأدوية المشعة، لتحسين القدرة على الكشف وزيادة فعالية العلاج وتقليص الآثار الجانبية على مرضى السرطان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала