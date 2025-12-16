اشتباك نسائي عنيف و"شد شعر" داخل البرلمان المكسيكي... فيديو
18:04 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 18:28 GMT 16.12.2025)
© Photo / xاشتباك نسائي عنيف وشد شعر داخل برلمان البرلمان في المكسيك
© Photo / x
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اندلاع مشاجرة داخل كونغرس في مدينة مكسيكو سيتي في المكسيك، شاركت فيها نائبات منتميات إلى حزبين مختلفين، على خلفية خلافات حادة حول تشريعات كانت قيد النقاش داخل المجلس.
ويظهر الفيديو تطور الخلافات الكلامية إلى اشتباك جسدي وتبادل للكمات بين النائبات وشدّ الشعر، وسط محاولات من أعضاء آخرين للتدخل وفض النزاع واحتواء الموقف داخل قاعة البرلمان.
📹مقطع فيديو متداول يرصد مشاجرة نسائية داخل برلمان في المكسيك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 16, 2025
🔸المشاجرة اندلعت داخل كونغرس مدينة مكسيكو سيتي، وتضمنت تبادل اللكمات من قبل ممثلي حزبين داخل المجلس بسبب خلافات على تشريعات كان يجري مناقشتها.
🔸تسبب الشجار، الذي رصده مقطع فيديو متداول، وشاركت فيه بعض النائبات، في… pic.twitter.com/1YMSC3lVdC
وأفادت تقارير محلية بأن رئاسة المجلس اضطرت إلى تعليق الجلسة مؤقتا، في ظل حالة من الفوضى داخل القاعة، فيما أثار الحادث موجة من الجدل والانتقادات حول سلوك بعض المشرعين وتأثير الخلافات السياسية على سير العمل التشريعي.