الخارجية الروسية: الغرب يحاول تأجيج الفتنة بين جنوب القوقاز وروسيا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف-الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/الخارجية-الروسية-الغرب-يحاول-تأجيج-الفتنة-بين-جنوب-القوقاز-وروسيا-1108209837.html
الخارجية الروسية: الغرب يحاول تأجيج الفتنة بين جنوب القوقاز وروسيا
الخارجية الروسية: الغرب يحاول تأجيج الفتنة بين جنوب القوقاز وروسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر ميخائيل كالوغين، مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب صعّد من أعماله التخريبية في جنوب... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T08:35+0000
2025-12-16T08:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال كالوغين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ما يحدث في المنطقة (جنوب القوقاز)، يؤثر دائما على روسيا ومصالحنا في مجالي الأمن الخارجي والأمن الداخلي وعلى اقتصادنا".ووفقا لكالوغين، فإن هذا هو السبب الذي دفع الغربيين اليوم إلى تكثيف جهودهم التخريبية في إطار "لعبتهم من دون قواعد".وأضاف كالوغين: "هذه سياسة تقسيم وليست سياسة بناء، ففي نهاية المطاف، لا يمثل جنوب القوقاز بالنسبة للعديد من الدول الغربية سوى نقطة ضعف محتملة لروسيا، والهدف الرئيسي هو الإضرار ببلادنا على حساب مصالح الآخرين، وجر منطقة أخرى إلى مخططات معادية لروسيا".وأشار كالوغين إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بنقل مباحثات جنيف بشأن منطقة القوقاز إلى مكان آخر.وأضاف: "لتحقيق ذلك، من الضروري ضمان توافق الآراء بين جميع المشاركين في هذا الإطار. ويواصل الجانب الروسي العمل على هذا الأمر بدعم من حلفائنا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".الخارجية الروسية: موسكو تعارض استخدام "الحروب الهجينة" ضد دول أخرى بما في ذلك أرمينيا
https://sarabic.ae/20251216/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للتشاور-مع-يريفان-بشأن-معايير-مبادرة-طريق-ترامب-1108207225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية: الغرب يحاول تأجيج الفتنة بين جنوب القوقاز وروسيا

08:35 GMT 16.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
اعتبر ميخائيل كالوغين، مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب صعّد من أعماله التخريبية في جنوب القوقاز، ساعيًا إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة وزرع الفتنة بين روسيا والمنطقة.
وقال كالوغين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ما يحدث في المنطقة (جنوب القوقاز)، يؤثر دائما على روسيا ومصالحنا في مجالي الأمن الخارجي والأمن الداخلي وعلى اقتصادنا".
ووفقا لكالوغين، فإن هذا هو السبب الذي دفع الغربيين اليوم إلى تكثيف جهودهم التخريبية في إطار "لعبتهم من دون قواعد".

وأردف: "إنهم يحاولون إثارة الاضطرابات في جنوب القوقاز وزرع الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة وروسيا، أي زرع الفتنة بيننا".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتشاور مع يريفان بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب"
06:04 GMT
وأضاف كالوغين: "هذه سياسة تقسيم وليست سياسة بناء، ففي نهاية المطاف، لا يمثل جنوب القوقاز بالنسبة للعديد من الدول الغربية سوى نقطة ضعف محتملة لروسيا، والهدف الرئيسي هو الإضرار ببلادنا على حساب مصالح الآخرين، وجر منطقة أخرى إلى مخططات معادية لروسيا".
وأشار كالوغين إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بنقل مباحثات جنيف بشأن منطقة القوقاز إلى مكان آخر.

وقال كالوغين: "لم يتم اتخاذ قرار بعد بنقل الاجتماعات الدورية للمباحثات الدولية حول الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز من جنيف، إلى مكان آخر".

وأضاف: "لتحقيق ذلك، من الضروري ضمان توافق الآراء بين جميع المشاركين في هذا الإطار. ويواصل الجانب الروسي العمل على هذا الأمر بدعم من حلفائنا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".
الخارجية الروسية: موسكو تعارض استخدام "الحروب الهجينة" ضد دول أخرى بما في ذلك أرمينيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала