الخارجية الروسية: الغرب يحاول تأجيج الفتنة بين جنوب القوقاز وروسيا
اعتبر ميخائيل كالوغين، مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب صعّد من أعماله التخريبية في جنوب... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال كالوغين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ما يحدث في المنطقة (جنوب القوقاز)، يؤثر دائما على روسيا ومصالحنا في مجالي الأمن الخارجي والأمن الداخلي وعلى اقتصادنا".ووفقا لكالوغين، فإن هذا هو السبب الذي دفع الغربيين اليوم إلى تكثيف جهودهم التخريبية في إطار "لعبتهم من دون قواعد".وأضاف كالوغين: "هذه سياسة تقسيم وليست سياسة بناء، ففي نهاية المطاف، لا يمثل جنوب القوقاز بالنسبة للعديد من الدول الغربية سوى نقطة ضعف محتملة لروسيا، والهدف الرئيسي هو الإضرار ببلادنا على حساب مصالح الآخرين، وجر منطقة أخرى إلى مخططات معادية لروسيا".وأشار كالوغين إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بنقل مباحثات جنيف بشأن منطقة القوقاز إلى مكان آخر.وأضاف: "لتحقيق ذلك، من الضروري ضمان توافق الآراء بين جميع المشاركين في هذا الإطار. ويواصل الجانب الروسي العمل على هذا الأمر بدعم من حلفائنا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".الخارجية الروسية: موسكو تعارض استخدام "الحروب الهجينة" ضد دول أخرى بما في ذلك أرمينيا
2025
روسيا, أخبار روسيا اليوم
اعتبر ميخائيل كالوغين، مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب صعّد من أعماله التخريبية في جنوب القوقاز، ساعيًا إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة وزرع الفتنة بين روسيا والمنطقة.
وقال كالوغين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ما يحدث في المنطقة (جنوب القوقاز)، يؤثر دائما على روسيا ومصالحنا في مجالي الأمن الخارجي والأمن الداخلي وعلى اقتصادنا".
ووفقا لكالوغين، فإن هذا هو السبب الذي دفع الغربيين اليوم إلى تكثيف جهودهم التخريبية في إطار "لعبتهم من دون قواعد".
وأردف: "إنهم يحاولون إثارة الاضطرابات في جنوب القوقاز وزرع الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة وروسيا، أي زرع الفتنة بيننا".
وأضاف كالوغين: "هذه سياسة تقسيم وليست سياسة بناء، ففي نهاية المطاف، لا يمثل جنوب القوقاز بالنسبة للعديد من الدول الغربية سوى نقطة ضعف محتملة لروسيا، والهدف الرئيسي هو الإضرار ببلادنا على حساب مصالح الآخرين، وجر منطقة أخرى إلى مخططات معادية لروسيا".
وأشار كالوغين إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بنقل مباحثات جنيف بشأن منطقة القوقاز إلى مكان آخر.
وقال كالوغين: "لم يتم اتخاذ قرار بعد بنقل الاجتماعات الدورية للمباحثات الدولية حول الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز من جنيف، إلى مكان آخر".
وأضاف: "لتحقيق ذلك، من الضروري ضمان توافق الآراء بين جميع المشاركين في هذا الإطار. ويواصل الجانب الروسي العمل على هذا الأمر بدعم من حلفائنا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".