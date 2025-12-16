https://sarabic.ae/20251216/الكرملين-صحفيون-من-دول-غير-صديقة-يشاركون-في-نتائج-العام-مع-بوتين-1108249780.html
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد، سيكونون حاضرين. سيكون هناك أشخاص من دول صديقة، وآخرون يواصلون العمل هنا (في روسيا) من دول غير صديقة، لا أقول إن عددهم كبير، لكن لا يزال هناك من يواصلون عملهم هنا بانتظام".ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024."نتائج العام مع بوتين"... الموعد ومكان المتابعة وكيفية طرح الأسئلة"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من مليون استفسار من المواطنين
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الصحفيين الأجانب، بمن فيهم ممثلو وسائل الإعلام من دول "غير صديقة"، سيشاركون في برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، وستتاح لهم فرصة طرح الأسئلة على الرئيس.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد، سيكونون حاضرين. سيكون هناك أشخاص من دول صديقة، وآخرون يواصلون العمل هنا (في روسيا) من دول غير صديقة، لا أقول إن عددهم كبير، لكن لا يزال هناك من يواصلون عملهم هنا بانتظام".
وأشار إلى أن هؤلاء الصحفيين سيحصلون على فرصة لطرح أسئلتهم على الرئيس الروسي، تماما كما هو الحال مع جميع المشاركين الآخرين.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.