https://sarabic.ae/20251216/الكرملين-صحفيون-من-دول-غير-صديقة-يشاركون-في-نتائج-العام-مع-بوتين-1108249780.html

الكرملين: صحفيون من دول غير صديقة يشاركون في "نتائج العام مع بوتين"

الكرملين: صحفيون من دول غير صديقة يشاركون في "نتائج العام مع بوتين"

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الصحفيين الأجانب، بمن فيهم ممثلو وسائل الإعلام من دول "غير صديقة"، سيشاركون في برنامج "نتائج... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T19:13+0000

2025-12-16T19:13+0000

2025-12-16T19:13+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096000426_0:0:2131:1199_1920x0_80_0_0_feb4a29b044ad266b78048aef1418200.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد، سيكونون حاضرين. سيكون هناك أشخاص من دول صديقة، وآخرون يواصلون العمل هنا (في روسيا) من دول غير صديقة، لا أقول إن عددهم كبير، لكن لا يزال هناك من يواصلون عملهم هنا بانتظام".ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024."نتائج العام مع بوتين"... الموعد ومكان المتابعة وكيفية طرح الأسئلة"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من مليون استفسار من المواطنين

https://sarabic.ae/20251216/نتائج-العام-مع-بوتين-الموعد-ومكان-المتابعة-وكيفية-طرح-الأسئلة-1108230730.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن