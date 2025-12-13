عربي
أمساليوم
بث مباشر
"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من مليون استفسار من المواطنين
"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من مليون استفسار من المواطنين
سبوتنيك عربي
أفادت قناة الكرملين في منشور لها على منصة "ماكس"، بتلقيها أكثر من مليون سؤال خلال الخط المباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين . 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T11:42+0000
2025-12-13T11:42+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108119677_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0eec03ab6c3aee721680d55a5986653.jpg
وجاء في المنشور: "تم تلقي أكثر من 1.1 مليون سؤال لبرنامج "مراجعة العام مع فلاديمير بوتين".وبين المنشور أنه "تم تلقي 40 ألف سؤال عبر الموقع الإلكتروني، و32 ألف رسالة وسائط متعددة، و14 ألف سؤال عبر التطبيق".وأكدت القناة أنه يمكن التقديم عبر روبوت الدردشة MAX ، أو على منصتي VKontakte و Odnoklassniki، أو على الموقع الإلكتروني moskva-putinu.ru . كما يمكن الاتصال على الرقم 8-800-200-40-40 أو إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة وسائط متعددة إلى الرقم 0-40-40.وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، استمر برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين" أربع ساعات ونصف، أجاب خلالها الرئيس على 76 سؤالا، فيما سيُدمج البث المباشر هذا العام مجدداً مع مؤتمر صحفي كبير."الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
أفادت قناة الكرملين في منشور لها على منصة "ماكس"، بتلقيها أكثر من مليون سؤال خلال الخط المباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين .
وجاء في المنشور: "تم تلقي أكثر من 1.1 مليون سؤال لبرنامج "مراجعة العام مع فلاديمير بوتين".
وأضافت القناة: "حتى الساعة 12:00 ظهراً، تلقى الخط الساخن 459000 مكالمة، و251000 سؤال عبر MAX، و176000 رسالة نصية قصيرة، و136000 طلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 800 ألف استفسار من المواطنين
11 ديسمبر, 07:12 GMT
وبين المنشور أنه "تم تلقي 40 ألف سؤال عبر الموقع الإلكتروني، و32 ألف رسالة وسائط متعددة، و14 ألف سؤال عبر التطبيق".

وأوضحت قناة الكرملين أنه "بدأ جمع الأسئلة يوم الخميس وسيستمر حتى نهاية البرنامج، الذي سيُبث في 19 ديسمبر/كانون الأول الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو. وكما في العام الماضي، سيقوم تطبيق GigaChat التابع لبنك "سبيربنك" بنسخ الأسئلة".

وأكدت القناة أنه يمكن التقديم عبر روبوت الدردشة MAX ، أو على منصتي VKontakte و Odnoklassniki، أو على الموقع الإلكتروني moskva-putinu.ru . كما يمكن الاتصال على الرقم 8-800-200-40-40 أو إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة وسائط متعددة إلى الرقم 0-40-40.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قوة روسيا وانتصاراتها تكمن في صوابها التاريخي
9 ديسمبر, 11:19 GMT
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، استمر برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين" أربع ساعات ونصف، أجاب خلالها الرئيس على 76 سؤالا، فيما سيُدمج البث المباشر هذا العام مجدداً مع مؤتمر صحفي كبير.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
قبل الجلسة بأيام... "الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 700 ألف استفسار من المواطنين
10 ديسمبر, 13:02 GMT
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
