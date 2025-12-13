https://sarabic.ae/20251213/الخط-المباشر-مع-بوتين-يستقبل-أكثر-من-مليون-استفسار-من-المواطنين-1108119832.html
أفادت قناة الكرملين في منشور لها على منصة "ماكس"، بتلقيها أكثر من مليون سؤال خلال الخط المباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين . 13.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في المنشور: "تم تلقي أكثر من 1.1 مليون سؤال لبرنامج "مراجعة العام مع فلاديمير بوتين".وبين المنشور أنه "تم تلقي 40 ألف سؤال عبر الموقع الإلكتروني، و32 ألف رسالة وسائط متعددة، و14 ألف سؤال عبر التطبيق".وأكدت القناة أنه يمكن التقديم عبر روبوت الدردشة MAX ، أو على منصتي VKontakte و Odnoklassniki، أو على الموقع الإلكتروني moskva-putinu.ru . كما يمكن الاتصال على الرقم 8-800-200-40-40 أو إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة وسائط متعددة إلى الرقم 0-40-40.وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، استمر برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين" أربع ساعات ونصف، أجاب خلالها الرئيس على 76 سؤالا، فيما سيُدمج البث المباشر هذا العام مجدداً مع مؤتمر صحفي كبير."الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
وجاء في المنشور: "تم تلقي أكثر من 1.1 مليون سؤال لبرنامج "مراجعة العام مع فلاديمير بوتين".
وأضافت القناة: "حتى الساعة 12:00 ظهراً، تلقى الخط الساخن 459000 مكالمة، و251000 سؤال عبر MAX، و176000 رسالة نصية قصيرة، و136000 طلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وبين المنشور أنه "تم تلقي 40 ألف سؤال عبر الموقع الإلكتروني، و32 ألف رسالة وسائط متعددة، و14 ألف سؤال عبر التطبيق".
وأوضحت قناة الكرملين أنه "بدأ جمع الأسئلة يوم الخميس وسيستمر حتى نهاية البرنامج، الذي سيُبث في 19 ديسمبر/كانون الأول الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو. وكما في العام الماضي، سيقوم تطبيق GigaChat التابع لبنك "سبيربنك" بنسخ الأسئلة".
وأكدت القناة أنه يمكن التقديم عبر روبوت الدردشة MAX
، أو على منصتي VKontakte و Odnoklassniki، أو على الموقع الإلكتروني moskva-putinu.ru . كما يمكن الاتصال على الرقم 8-800-200-40-40 أو إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة وسائط متعددة إلى الرقم 0-40-40.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، استمر برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين
" أربع ساعات ونصف، أجاب خلالها الرئيس على 76 سؤالا، فيما سيُدمج البث المباشر هذا العام مجدداً مع مؤتمر صحفي كبير.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.