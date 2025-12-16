"نتائج العام مع بوتين"... الموعد ومكان المتابعة وكيفية طرح الأسئلة
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالخط المباشر والمؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
© Sputnik . Sergey Guneev/
يقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ملخصا لأهم أحداث عام 2025، في 19 ديسمبر/كانون الأول، وسيجيب الرئيس على أسئلة المواطنين والصحفيين مباشرة على الهواء، وفي هذا التقرير من وكالة "سبوتنيك" يمكنكم الاطلاع على موعد بث البرنامج، ومكان مشاهدته، وجميع طرق طرح الأسئلة على الرئيس الروسي.
التاريخ والوقت
سيُبث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للكرملين.
وخلال البث، سيقدم الرئيس الروسي ملخصا لأهم أحداث العام مباشرة، ويناقش الأحداث الرئيسية في البلاد، ويجيب على أسئلة الصحفيين والمواطنين.
شكل البرنامج
سيبقى البرنامج مزيجا من البث المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع، ويتيح هذا البرنامج طرح أسئلة من المواطنين، واستفسارات إقليمية، ومواضيع يطرحها صحفيون من وسائل الإعلام الرائدة.
ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، سيعرض البث هذا العام من دون بث مباشرة من المناطق، لأن "هذا الشكل لم يعد ضروريا". ومع ذلك، سيستمر استقبال أسئلة المواطنين مسبقًا وأثناء البث.
وأشار بيتر شيرباتشينكو، الأستاذ المشارك في الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية، إلى أن برنامج "نتائج العام" السنوي لا يزال أداة حيوية للتفاعل بين الحكومة والمجتمع.
وأكد شيرباتشينكو قائلا: "بالنسبة لملايين الروس، يمثل البرنامج قناة حقيقية لتلقي ردود الفعل من قيادة البلاد. هنا، يرى المواطنون أن أسئلتهم تسمع ويجاب عليها فورا. يجمع هذا الشكل بين استعراضات نهاية العام والحوار المباشر، مما يسمح بفهم معمق للرأي العام وتوقعاته".
مكان العرض والبث
يقع الاستوديو الرئيسي تقليديا في موسكو. وسيكون البث متاحا على موقع وكالة "سبوتنيك"، بالإضافة إلى:
القنوات التلفزيونية الفيدرالية ("روسيا 1"، القناة الأولى، "إن تي في")؛
موقع "kremlin.ru" الإلكتروني
حسابات البرنامج الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
منصات الإنترنت التابعة لوسائل الإعلام الرئيسية.
يعتبر البث أحد أبرز فعاليات ديسمبر/كانون الأول، حيث تحظى مثل هذه البرامج بملايين المشاهدين سنويا.
كيفية توجيه سؤال إلى الرئيس
يتم استقبال الأسئلة من الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، يوم 4 ديسمبر وحتى نهاية البث يوم 19 ديسمبر، ويحق لأي مواطن توجيه سؤال للرئيس.
وأشار شيرباتشينكو إلى أنه في عام 2025، سيحظى تطوير تقنيات معالجة الأسئلة باهتمام خاص، وقال: "أظهرت تجربة العام الماضي أن شبكة "GigaChat" العصبية قادرة على التعامل مع الكم الهائل من الاستفسارات، مما يسمح بتنظيمها وتحديد أهم المواضيع. في عام 2025، سيستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية، مما سيحسن سرعة التحليل ودقة اختيار الأسئلة. هذه مرحلة مهمة في تطور برنامج الخط المباشر والتفاعل بين الحكومة والمجتمع".
تاريخ البرنامج
يُعد هذا البرنامج من أقدم تقاليد الخطابات الرئاسية في روسيا، ونظراً لكثرة المواضيع المطروحة، يتوقع شيرباتشينكو أن يكون هذا البث من أطول البثوث في السنوات الأخيرة.
وأوضح شيرباتشينكو، قائلاً: "إن كثرة المواضيع، وأهمية الأجندة الاجتماعية والدولية، والاقتصاد، والجيش، ودعم المواطنين، كلّها عوامل تجعل بث عام 2025 مكثفا للغاية. أُقدر أن مدته ستتراوح بين 4 ساعات ونصف و5 ساعات. وهذا أمر منطقي، فكلما اتسعت مطالب الجمهور، زادت الحاجة إلى وقت أطول للنقاش".