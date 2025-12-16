https://sarabic.ae/20251216/نتائج-العام-مع-بوتين-الموعد-ومكان-المتابعة-وكيفية-طرح-الأسئلة-1108230730.html

"نتائج العام مع بوتين"... الموعد ومكان المتابعة وكيفية طرح الأسئلة

يقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ملخصا لأهم أحداث عام 2025، في 19 ديسمبر/كانون الأول، وسيجيب الرئيس على أسئلة المواطنين والصحفيين مباشرة على الهواء، وفي هذا... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

التاريخ والوقتسيُبث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للكرملين.شكل البرنامجسيبقى البرنامج مزيجا من البث المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع، ويتيح هذا البرنامج طرح أسئلة من المواطنين، واستفسارات إقليمية، ومواضيع يطرحها صحفيون من وسائل الإعلام الرائدة.ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، سيعرض البث هذا العام من دون بث مباشرة من المناطق، لأن "هذا الشكل لم يعد ضروريا". ومع ذلك، سيستمر استقبال أسئلة المواطنين مسبقًا وأثناء البث.وأكد شيرباتشينكو قائلا: "بالنسبة لملايين الروس، يمثل البرنامج قناة حقيقية لتلقي ردود الفعل من قيادة البلاد. هنا، يرى المواطنون أن أسئلتهم تسمع ويجاب عليها فورا. يجمع هذا الشكل بين استعراضات نهاية العام والحوار المباشر، مما يسمح بفهم معمق للرأي العام وتوقعاته".مكان العرض والبثيعتبر البث أحد أبرز فعاليات ديسمبر/كانون الأول، حيث تحظى مثل هذه البرامج بملايين المشاهدين سنويا.كيفية توجيه سؤال إلى الرئيسيتم استقبال الأسئلة من الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، يوم 4 ديسمبر وحتى نهاية البث يوم 19 ديسمبر، ويحق لأي مواطن توجيه سؤال للرئيس.تاريخ البرنامجيُعد هذا البرنامج من أقدم تقاليد الخطابات الرئاسية في روسيا، ونظراً لكثرة المواضيع المطروحة، يتوقع شيرباتشينكو أن يكون هذا البث من أطول البثوث في السنوات الأخيرة.وأوضح شيرباتشينكو، قائلاً: "إن كثرة المواضيع، وأهمية الأجندة الاجتماعية والدولية، والاقتصاد، والجيش، ودعم المواطنين، كلّها عوامل تجعل بث عام 2025 مكثفا للغاية. أُقدر أن مدته ستتراوح بين 4 ساعات ونصف و5 ساعات. وهذا أمر منطقي، فكلما اتسعت مطالب الجمهور، زادت الحاجة إلى وقت أطول للنقاش"."الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 800 ألف استفسار من المواطنينبوتين: قوة روسيا وانتصاراتها تكمن في صوابها التاريخي

