الولايات المتحدة تدرس خطة لتخفيض قوتها العسكرية في الشرق الأوسط

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
الولايات المتحدة تدرس خطة لتخفيض قوتها العسكرية في الشرق الأوسط
الولايات المتحدة تدرس خطة لتخفيض قوتها العسكرية في الشرق الأوسط
الولايات المتحدة تدرس خطة لتخفيض قوتها العسكرية في الشرق الأوسط

20:53 GMT 16.12.2025
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
© Sputnik . Стрингер
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خطة لتخفيض قوتها العسكرية في منطقة "الشرق الأوسط".
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية يستعدون لإعداد خطة تقضي بخفض مستوى عدد من المقرات الرئيسية للجيش الأمريكي وتغيير موازين القوى بين كبار جنرالاته.
وأوضحت أن الخطة تهدف إلى إبعاد الموارد الأساسية بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا، في عملية دمج كبيرة يرعاها وزير الحرب بيت هيغسيت، منوهة إلى أن هذه الخطة ستحدث في حال إقرارها، بعضا من التغيرات في هرم القيادة العسكرية منذ عقود.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
وزير الحرب الأمريكي: نعيد هيكلة الجيش لضمان الاستعداد لأي صراع
13 ديسمبر, 01:59 GMT
وأشارت إلى أن تلك الخطة العسكرية تأتي تنفيذا لوعد بيت هيغسيت بكسر الوضع القائم، وتقليص عدد الجنرالات من فئة الأربع نجوم، حيث تنص الخطة على تقليل نفوذ القيادة المركزية الأمريكية والقيادة الأوروبية وقيادة أفريقيا، من خلال وضعها تحت سلطة منظمة جديدة تعرف باسم "القيادة الدولية الأمريكية".
يأتي هذا في وقت يتوقع أن يقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كاين، تفاصيل المقترح إلى هيغسيت خلال الأيام المقبلة، حيث تنسجم هذه التحركات العسكرية مع مساعي الإدارة الأمريكية لنقل الموارد بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا، والتركيز على توسيع العمليات العسكرية في النصف الغربي.
وتدعو الخطة الأمريكية الجديدة إلى إعادة مواءمة القيادة الجنوبية الأمريكية والقيادة الشمالية، اللتين تشرفان على العمليات العسكرية في نصف الكرة الغربي، تحت مقر جديد يعرف باسم "قيادة الأمريكيتين" (أمريكوم).
ويفترض أن تؤدي هذه الخطوات إلى خفض عدد القيادات القتالية العليا من 11 إلى 8 قيادات، مع العمل على تقليص عدد الجنرالات والأدميرالات من فئة 4 نجوم الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى هيغسيت.
