https://sarabic.ae/20251216/خبير-تصريحات-لافروف-تؤكد-ثبات-الموقف-الروسي-في-دعم-وحدة-سوريا-وتعزيز-صيغة-الدولة-المركزية-1108248827.html
خبير: تصريحات لافروف تؤكد ثبات الموقف الروسي في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية
خبير: تصريحات لافروف تؤكد ثبات الموقف الروسي في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في مركز "قاسيون" للدراسات، إبراهيم قيسون، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن سوريا تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا،... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T18:16+0000
2025-12-16T18:16+0000
2025-12-16T18:16+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103233986_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_66eb44b479a0baee2a9533ce5f0cd742.jpg
وأوضح قيسون، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يدرك أن روسيا دولة عظمى، وأن العلاقة معها استراتيجية ومؤسساتية أكثر منها ظرفية، وتشمل جوانب عسكرية وسياسية وعلمية". ولفت إلى أن "روسيا تهيىء المناخ الدبلوماسي لأي مسار سياسي مقبل، وقد تسهم في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية، مع منح هامش أوسع للإدارات المحلية، إضافة إلى رعاية التفاهمات الداخلية، واستخدام ثقلها لمنع فرض حلول تقسيمية أو تكريس أمر واقع جديد".وأشار قيسون إلى "أهمية الاتفاقيات العسكرية مع روسيا ودورها في الحد من الاعتداءات وضبط الأمن في الجنوب السوري"، فضلا عن إمكانية أن "تلعب موسكو دورا في الوصول إلى تفاهمات أمنية مع الجانب الإسرائيلي، مستفيدة من شبكة علاقاتها الدولية".وحول طرح لافروف للحوار الوطني، أكد قيسون أنه "يشكل أحد المفاتيح الأساسية للخروج من الأزمة وتخفيف الاحتقان، من خلال إشراك شرائح اجتماعية وسياسية أوسع، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو دعمت الحكومة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ عام 2015، عندما كان الجيش السوري محاصرا تقريبا من قبل المعارضة، مؤكدا على دور روسيا في تدمير البؤر الإرهابية وإقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية في سوريا.وأكد لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زار روسيا"، مضيفا "وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".
https://sarabic.ae/20251215/لافروف-يكشف-تفاصيل-التواصل-مع-القيادة-السورية-الجديدة-1108198141.html
https://sarabic.ae/20251107/داخلية-سوريا-لـسبوتنيك-روسيا-يمكن-أن-تضطلع-بدور-في-تنمية-قطاع-الأمن-والشرطة-في-سوريا-1106823355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103233986_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_9264c3fd9e07467fb2d4e0d4f68520c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
خبير: تصريحات لافروف تؤكد ثبات الموقف الروسي في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية
حصري
اعتبر الباحث في مركز "قاسيون" للدراسات، إبراهيم قيسون، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن سوريا تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا، وتحمل رسائل سياسية متعددة، تؤكد استمرار الحضور الروسي في الملف السوري، والتشديد على ثوابت موسكو المتعلقة بوحدة سوريا، ومكافحة الإرهاب، ودعم الحل السياسي.
وأوضح قيسون، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يدرك أن روسيا دولة عظمى، وأن العلاقة معها استراتيجية ومؤسساتية أكثر منها ظرفية، وتشمل جوانب عسكرية وسياسية وعلمية".
وأشار إلى أن "الشرع يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، بما ينسجم مع التحولات الإقليمية، في محاولة لإدارة الاستقرار ومنع الانهيار في سوريا".
ولفت إلى أن "روسيا تهيىء المناخ الدبلوماسي لأي مسار سياسي مقبل، وقد تسهم في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية، مع منح هامش أوسع للإدارات المحلية، إضافة إلى رعاية التفاهمات الداخلية، واستخدام ثقلها لمنع فرض حلول تقسيمية أو تكريس أمر واقع جديد".
وأشار قيسون إلى "أهمية الاتفاقيات العسكرية مع روسيا ودورها في الحد من الاعتداءات وضبط الأمن في الجنوب السوري"، فضلا عن إمكانية أن "تلعب موسكو دورا في الوصول إلى تفاهمات أمنية مع الجانب الإسرائيلي، مستفيدة من شبكة علاقاتها الدولية".
وفي ما يتعلق بالاتفاق الأمني الذي تم تجميده منذ فترة، أوضح الباحث في مركز قاسيون للدراسات أن هناك محاولات لإعادة الأطراف الى طاولة المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية بين سوريا وإسرائيل، مؤكدا أن لروسيا دور بارز في هذا المسار".
وحول طرح لافروف للحوار الوطني، أكد قيسون أنه "يشكل أحد المفاتيح الأساسية للخروج من الأزمة وتخفيف الاحتقان، من خلال إشراك شرائح اجتماعية وسياسية أوسع، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو دعمت الحكومة السورية
في عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ عام 2015، عندما كان الجيش السوري محاصرا تقريبا من قبل المعارضة، مؤكدا على دور روسيا في تدمير البؤر الإرهابية وإقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية في سوريا.
وقال لافروف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "أنشأنا وجودا عسكريا هناك، قواعد جوية وبحرية. عملنا بنشاط على القضاء على بؤر الإرهاب. تعاونا مع دول أخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. كانت العملية إيجابية للغاية".
وأكد لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
، زار روسيا"، مضيفا "وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".