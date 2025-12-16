https://sarabic.ae/20251216/خبير-تصريحات-لافروف-تؤكد-ثبات-الموقف-الروسي-في-دعم-وحدة-سوريا-وتعزيز-صيغة-الدولة-المركزية-1108248827.html

خبير: تصريحات لافروف تؤكد ثبات الموقف الروسي في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية

خبير: تصريحات لافروف تؤكد ثبات الموقف الروسي في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية

اعتبر الباحث في مركز "قاسيون" للدراسات، إبراهيم قيسون، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن سوريا تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا،...

وأوضح قيسون، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يدرك أن روسيا دولة عظمى، وأن العلاقة معها استراتيجية ومؤسساتية أكثر منها ظرفية، وتشمل جوانب عسكرية وسياسية وعلمية". ولفت إلى أن "روسيا تهيىء المناخ الدبلوماسي لأي مسار سياسي مقبل، وقد تسهم في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية، مع منح هامش أوسع للإدارات المحلية، إضافة إلى رعاية التفاهمات الداخلية، واستخدام ثقلها لمنع فرض حلول تقسيمية أو تكريس أمر واقع جديد".وأشار قيسون إلى "أهمية الاتفاقيات العسكرية مع روسيا ودورها في الحد من الاعتداءات وضبط الأمن في الجنوب السوري"، فضلا عن إمكانية أن "تلعب موسكو دورا في الوصول إلى تفاهمات أمنية مع الجانب الإسرائيلي، مستفيدة من شبكة علاقاتها الدولية".وحول طرح لافروف للحوار الوطني، أكد قيسون أنه "يشكل أحد المفاتيح الأساسية للخروج من الأزمة وتخفيف الاحتقان، من خلال إشراك شرائح اجتماعية وسياسية أوسع، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو دعمت الحكومة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ عام 2015، عندما كان الجيش السوري محاصرا تقريبا من قبل المعارضة، مؤكدا على دور روسيا في تدمير البؤر الإرهابية وإقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية في سوريا.وأكد لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زار روسيا"، مضيفا "وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".

