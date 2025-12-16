خبير: تصريحات لافروف تؤكد ثبات الموقف الروسي في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: تصريحات لافروف تؤكد ثبات الموقف الروسي في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية
وأوضح قيسون، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يدرك أن روسيا دولة عظمى، وأن العلاقة معها استراتيجية ومؤسساتية أكثر منها ظرفية، وتشمل جوانب عسكرية وسياسية وعلمية". ولفت إلى أن "روسيا تهيىء المناخ الدبلوماسي لأي مسار سياسي مقبل، وقد تسهم في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية، مع منح هامش أوسع للإدارات المحلية، إضافة إلى رعاية التفاهمات الداخلية، واستخدام ثقلها لمنع فرض حلول تقسيمية أو تكريس أمر واقع جديد".وأشار قيسون إلى "أهمية الاتفاقيات العسكرية مع روسيا ودورها في الحد من الاعتداءات وضبط الأمن في الجنوب السوري"، فضلا عن إمكانية أن "تلعب موسكو دورا في الوصول إلى تفاهمات أمنية مع الجانب الإسرائيلي، مستفيدة من شبكة علاقاتها الدولية".وحول طرح لافروف للحوار الوطني، أكد قيسون أنه "يشكل أحد المفاتيح الأساسية للخروج من الأزمة وتخفيف الاحتقان، من خلال إشراك شرائح اجتماعية وسياسية أوسع، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو دعمت الحكومة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ عام 2015، عندما كان الجيش السوري محاصرا تقريبا من قبل المعارضة، مؤكدا على دور روسيا في تدمير البؤر الإرهابية وإقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية في سوريا.وأكد لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زار روسيا"، مضيفا "وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".
https://sarabic.ae/20251215/لافروف-يكشف-تفاصيل-التواصل-مع-القيادة-السورية-الجديدة-1108198141.html
https://sarabic.ae/20251107/داخلية-سوريا-لـسبوتنيك-روسيا-يمكن-أن-تضطلع-بدور-في-تنمية-قطاع-الأمن-والشرطة-في-سوريا-1106823355.html
16.12.2025
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
اعتبر الباحث في مركز "قاسيون" للدراسات، إبراهيم قيسون، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن سوريا تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا، وتحمل رسائل سياسية متعددة، تؤكد استمرار الحضور الروسي في الملف السوري، والتشديد على ثوابت موسكو المتعلقة بوحدة سوريا، ومكافحة الإرهاب، ودعم الحل السياسي.
وأوضح قيسون، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يدرك أن روسيا دولة عظمى، وأن العلاقة معها استراتيجية ومؤسساتية أكثر منها ظرفية، وتشمل جوانب عسكرية وسياسية وعلمية".

وأشار إلى أن "الشرع يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، بما ينسجم مع التحولات الإقليمية، في محاولة لإدارة الاستقرار ومنع الانهيار في سوريا".

ولفت إلى أن "روسيا تهيىء المناخ الدبلوماسي لأي مسار سياسي مقبل، وقد تسهم في دعم وحدة سوريا وتعزيز صيغة الدولة المركزية، مع منح هامش أوسع للإدارات المحلية، إضافة إلى رعاية التفاهمات الداخلية، واستخدام ثقلها لمنع فرض حلول تقسيمية أو تكريس أمر واقع جديد".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس التي ترأسها البرازيل في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
لافروف يكشف تفاصيل التواصل مع القيادة السورية الجديدة
أمس, 19:12 GMT
وأشار قيسون إلى "أهمية الاتفاقيات العسكرية مع روسيا ودورها في الحد من الاعتداءات وضبط الأمن في الجنوب السوري"، فضلا عن إمكانية أن "تلعب موسكو دورا في الوصول إلى تفاهمات أمنية مع الجانب الإسرائيلي، مستفيدة من شبكة علاقاتها الدولية".

وفي ما يتعلق بالاتفاق الأمني الذي تم تجميده منذ فترة، أوضح الباحث في مركز قاسيون للدراسات أن هناك محاولات لإعادة الأطراف الى طاولة المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية بين سوريا وإسرائيل، مؤكدا أن لروسيا دور بارز في هذا المسار".

وحول طرح لافروف للحوار الوطني، أكد قيسون أنه "يشكل أحد المفاتيح الأساسية للخروج من الأزمة وتخفيف الاحتقان، من خلال إشراك شرائح اجتماعية وسياسية أوسع، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع".
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
داخلية سوريا لـ"سبوتنيك": روسيا يمكن أن تضطلع بدور في تنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا
7 نوفمبر, 02:53 GMT
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو دعمت الحكومة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ عام 2015، عندما كان الجيش السوري محاصرا تقريبا من قبل المعارضة، مؤكدا على دور روسيا في تدمير البؤر الإرهابية وإقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية في سوريا.

وقال لافروف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "أنشأنا وجودا عسكريا هناك، قواعد جوية وبحرية. عملنا بنشاط على القضاء على بؤر الإرهاب. تعاونا مع دول أخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. كانت العملية إيجابية للغاية".

وأكد لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زار روسيا"، مضيفا "وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".
