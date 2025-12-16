https://sarabic.ae/20251216/ظواهر-مناخية-متطرفة-تضرب-العالم-وتطبيقات-مذهلة-للكيمياء-1108229768.html
16.12.2025
شهدت الساعات الأخيرة فيضانات اجتاحت مناطق متفرقة من العالم، مخلّفة قتلى ودمارا هائلا، إذ تجاوزت أعداد الضحايا في إندونيسيا وحدها ألف قتيل، وسقط العشرات في المغرب وبوليفيا، وانهار سد في واشنطن، وضربت زحمة الطرق عددا من المدن الكبرى حول العالم مع اقتراب موسم الاحتفالات بالعام الجديد.تأتي هذه الأحداث بعد وقت قصير من ثوران بركان خامد منذ قرون في إثيوبيا، وزلازل عدة ضربت اليابان وباكستان، وموجات جفاف غير مسبوقة حلّت بمنطقة الأمازون المطيرة وسط تحذيرات عالمية من احتمالات تفاقم التحولات المناخية المتطرفة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة د. مجدي علام، إن "المناخ نظام معقد ولا يمكن لأحد التحكم فيه أو التنبؤ بدقة بمساره، وهو يتأثر بعوامل طبيعية متعددة مثل الطاقة الشمسية التي تسخن المحيطات، والغيوم التي تقلل من درجات الحرارة أو العكس في حالات الارتفاع الحاد، وهذه التغيرات تؤدي إلى ظواهر عنيفة مفاجئة، كالفيضانات الجارفة، كما حدث مؤخرا في المغرب بمدينة آسفي".وأكد أن "شدة هذه الأحداث تتزايد مع تأثير الاحتباس الحراري الناتج عن انبعاثات الغازات، مما يهدد أيضا المدن الساحلية، ويذكرنا بضرورة الاستعداد والتكيف مع هذا الواقع المناخي المتقلب الذي يؤثر على الكرة الأرضية بأكملها".يفتح عالم الكيمياء الشبكية المدهش، إذ تبنى الجزيئات من فراغ وتحاك بدقة متناهية لتشكل هياكل صلبة اسفنجيه، آفاقا لإنتاج مواد ذكية وقوية، يمكنها أن تمتص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء لتُنقيه، أو أن تطلق الدواء داخل الجسم بجرعات محسوبة بدقة عند الحاجة.ويدرس هذا العلم تصميم وتركيب الأطر المعدنية العضوية (MOFs)، والبوليمرات ذات الأطر التساهمية (COFs)، وهي هياكل بلورية مسامية تشبه الأقفاص الذكية أو الشبكات المُحكمة، قوتها تكمن في مساحتها السطحية الهائلة التي قد تتجاوز ملعب كرة قدم داخل جرام واحد فقط من المادة.تشبه هذه المواد اسفنجة فائقة يمكنها تخزين وقود الهيدروجين لسيارات المستقبل النظيفة، أو أغشية ثورية تحول المياه المالحة إلى عذبةٍ بفعالية غير مسبوقة، وينتظر الباحثون في علم الكيمياء الشبكية إنتاج مواد من شأنها أن تحدث ثورة حقيقية في مجالات الطاقة النظيفة، والطب الدقيق، وحماية البيئة، و كيف أن هذه الشبكات الجزيئية الذكية تُعيد تعريف مفهوم 'المادة، وتفتح أبوابا لمستقبل أكثر استدامة وذكاء.ويقول الباحث الأكاديمي، د. أبو القاسم عمر راجح، إن "الكيمياء الشبكية أو كيمياء الإطارات الهيكلية، هي فرع حديث من الكيمياء يركز على تصميم وتركيب مواد بلورية مسامية تحتوي على غرف داخلية منظمة، من خلال ربط وحدات بناء جزيئية بروابط قوية، وقد بدأت جذور هذا العلم في أبحاث مبكرة في جامعة بالمجر (شارك فيها الباحث بنفسه) خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتمت آنذاك دراسة مركبات الزركونيوم وخصائصها في التبادل الأيوني والامتصاص ونشرت هذه الأبحاث في دوريات علمية محكمة".وأكد أن "الثورة الرقمية والحواسيب الكمية، جعلت تحليل المواد أسرع وأدق، مما يفتح آفاقا لتطبيقات مهمة مثل إنتاج أدوية أكثر فعالية وتقليل التلوث والاحتباس الحراري"، معتبرا أن هذه المواد "تمثل نقلة إنسانية وبيئية هائلة، آمنة وسلمية، تساهم في حفظ الطاقة وتحسين جودة الحياة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
شهدت الساعات الأخيرة فيضانات اجتاحت مناطق متفرقة من العالم، مخلّفة قتلى ودمارا هائلا، إذ تجاوزت أعداد الضحايا في إندونيسيا وحدها ألف قتيل، وسقط العشرات في المغرب وبوليفيا، وانهار سد في واشنطن، وضربت زحمة الطرق عددا من المدن الكبرى حول العالم مع اقتراب موسم الاحتفالات بالعام الجديد.
تأتي هذه الأحداث بعد وقت قصير من ثوران بركان خامد منذ قرون في إثيوبيا، وزلازل عدة ضربت اليابان وباكستان، وموجات جفاف غير مسبوقة حلّت بمنطقة الأمازون المطيرة وسط تحذيرات عالمية من احتمالات تفاقم التحولات المناخية المتطرفة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة د. مجدي علام، إن "المناخ نظام معقد ولا يمكن لأحد التحكم فيه أو التنبؤ بدقة بمساره، وهو يتأثر بعوامل طبيعية متعددة مثل الطاقة الشمسية التي تسخن المحيطات، والغيوم التي تقلل من درجات الحرارة أو العكس في حالات الارتفاع الحاد، وهذه التغيرات تؤدي إلى ظواهر عنيفة مفاجئة، كالفيضانات الجارفة، كما حدث مؤخرا في المغرب بمدينة آسفي
وأوضح علام أن "عنف الرياح الهوائية عندما يجتمع مع قوة التيارات المائية يسبب دمارا هائلا، ويدمر النظم البيئية والحياتية، من النباتات والحيوانات إلى البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق"، مشيرا إلى أن "هذه الظواهر المتطرفة، أو التطرف المناخي الحاد، ليست قابلة للسيطرة البشرية، بل هي جزء من توازن الأرض الطبيعي"، لافتا إلى أن "كوكب الأرض يحدث توازنا طبيعيا للتكيف مع التغيرات المناخية"، إذ تتحرك طبقات الكرة الأرضية السبع لتصحيح نفسها، مما يؤدي إلى زلازل أو براكين أو عواصف".
وأكد أن "شدة هذه الأحداث تتزايد مع تأثير الاحتباس الحراري الناتج عن انبعاثات الغازات، مما يهدد أيضا المدن الساحلية، ويذكرنا بضرورة الاستعداد والتكيف مع هذا الواقع المناخي المتقلب الذي يؤثر على الكرة الأرضية بأكملها".
يفتح عالم الكيمياء الشبكية المدهش، إذ تبنى الجزيئات من فراغ وتحاك بدقة متناهية لتشكل هياكل صلبة اسفنجيه، آفاقا لإنتاج مواد ذكية وقوية، يمكنها أن تمتص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء لتُنقيه، أو أن تطلق الدواء داخل الجسم بجرعات محسوبة بدقة عند الحاجة.
ويدرس هذا العلم تصميم وتركيب الأطر المعدنية العضوية (MOFs)، والبوليمرات ذات الأطر التساهمية (COFs)، وهي هياكل بلورية مسامية تشبه الأقفاص الذكية أو الشبكات المُحكمة، قوتها تكمن في مساحتها السطحية الهائلة التي قد تتجاوز ملعب كرة قدم داخل جرام واحد فقط من المادة.
تشبه هذه المواد اسفنجة فائقة يمكنها تخزين وقود الهيدروجين لسيارات المستقبل النظيفة، أو أغشية ثورية تحول المياه المالحة إلى عذبةٍ بفعالية غير مسبوقة، وينتظر الباحثون في علم الكيمياء الشبكية إنتاج مواد من شأنها أن تحدث ثورة حقيقية في مجالات الطاقة النظيفة، والطب الدقيق، وحماية البيئة، و كيف أن هذه الشبكات الجزيئية الذكية تُعيد تعريف مفهوم 'المادة، وتفتح أبوابا لمستقبل أكثر استدامة وذكاء.
ويقول الباحث الأكاديمي، د. أبو القاسم عمر راجح، إن "الكيمياء الشبكية أو كيمياء الإطارات الهيكلية، هي فرع حديث من الكيمياء يركز على تصميم وتركيب مواد بلورية مسامية تحتوي على غرف داخلية منظمة، من خلال ربط وحدات بناء جزيئية بروابط قوية، وقد بدأت جذور هذا العلم في أبحاث مبكرة في جامعة بالمجر (شارك فيها الباحث بنفسه) خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتمت آنذاك دراسة مركبات الزركونيوم وخصائصها في التبادل الأيوني والامتصاص ونشرت هذه الأبحاث في دوريات علمية محكمة".
وأضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المواد تتميز بمسام دقيقة تسمح باستضافة جزيئات أخرى، مما يجعلها مثالية للتنقية والفصل، وتستخدم في إزالة الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون من الدخان الصناعي أو الهواء في المستشفيات، وتنقية المياه والغازات، بالإضافة إلى تخصيب المواد وتطبيقات في الطاقة والأدوية، ومركبات الزركونيوم تبرز بتحملها العالي للحرارة والإشعاع، مما يعزز فعاليتها في البيئات القاسية".
وأكد أن "الثورة الرقمية والحواسيب الكمية، جعلت تحليل المواد أسرع وأدق، مما يفتح آفاقا لتطبيقات مهمة مثل إنتاج أدوية أكثر فعالية وتقليل التلوث والاحتباس الحراري"، معتبرا أن هذه المواد "تمثل نقلة إنسانية وبيئية هائلة، آمنة وسلمية، تساهم في حفظ الطاقة وتحسين جودة الحياة".