ظواهر مناخية "متطرفة" تضرب العالم.. وتطبيقات مذهلة للكيمياء

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
مرايا العلوم, аудио

ظواهر مناخية "متطرفة" تضرب العالم.. وتطبيقات مذهلة للكيمياء

12:48 GMT 16.12.2025
راديو
ظواهر مناخية المتطرفة تضرب العالم.. وتطبيقات مذهلة للكيمياء
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
ظواهر مناخية "متطرفة" تضرب عددا من دول العالم خلال الساعات الأخيرة تحصد الأرواح، وتخلف دمارا هائلا، وتطلق جرس إنذار من التغييرات المناخية، وتطبيقات مذهلة للكيمياء الشبكية تفتح آفاقا ثورية لإنتاج مواد ذكية وقوية ذات خصائص فريدة لتحسين جودة حياة الإنسان.
شهدت الساعات الأخيرة فيضانات اجتاحت مناطق متفرقة من العالم، مخلّفة قتلى ودمارا هائلا، إذ تجاوزت أعداد الضحايا في إندونيسيا وحدها ألف قتيل، وسقط العشرات في المغرب وبوليفيا، وانهار سد في واشنطن، وضربت زحمة الطرق عددا من المدن الكبرى حول العالم مع اقتراب موسم الاحتفالات بالعام الجديد.
تأتي هذه الأحداث بعد وقت قصير من ثوران بركان خامد منذ قرون في إثيوبيا، وزلازل عدة ضربت اليابان وباكستان، وموجات جفاف غير مسبوقة حلّت بمنطقة الأمازون المطيرة وسط تحذيرات عالمية من احتمالات تفاقم التحولات المناخية المتطرفة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة د. مجدي علام، إن "المناخ نظام معقد ولا يمكن لأحد التحكم فيه أو التنبؤ بدقة بمساره، وهو يتأثر بعوامل طبيعية متعددة مثل الطاقة الشمسية التي تسخن المحيطات، والغيوم التي تقلل من درجات الحرارة أو العكس في حالات الارتفاع الحاد، وهذه التغيرات تؤدي إلى ظواهر عنيفة مفاجئة، كالفيضانات الجارفة، كما حدث مؤخرا في المغرب بمدينة آسفي".
وأوضح علام أن "عنف الرياح الهوائية عندما يجتمع مع قوة التيارات المائية يسبب دمارا هائلا، ويدمر النظم البيئية والحياتية، من النباتات والحيوانات إلى البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق"، مشيرا إلى أن "هذه الظواهر المتطرفة، أو التطرف المناخي الحاد، ليست قابلة للسيطرة البشرية، بل هي جزء من توازن الأرض الطبيعي"، لافتا إلى أن "كوكب الأرض يحدث توازنا طبيعيا للتكيف مع التغيرات المناخية"، إذ تتحرك طبقات الكرة الأرضية السبع لتصحيح نفسها، مما يؤدي إلى زلازل أو براكين أو عواصف".
وأكد أن "شدة هذه الأحداث تتزايد مع تأثير الاحتباس الحراري الناتج عن انبعاثات الغازات، مما يهدد أيضا المدن الساحلية، ويذكرنا بضرورة الاستعداد والتكيف مع هذا الواقع المناخي المتقلب الذي يؤثر على الكرة الأرضية بأكملها".
يفتح عالم الكيمياء الشبكية المدهش، إذ تبنى الجزيئات من فراغ وتحاك بدقة متناهية لتشكل هياكل صلبة اسفنجيه، آفاقا لإنتاج مواد ذكية وقوية، يمكنها أن تمتص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء لتُنقيه، أو أن تطلق الدواء داخل الجسم بجرعات محسوبة بدقة عند الحاجة.
ويدرس هذا العلم تصميم وتركيب الأطر المعدنية العضوية (MOFs)، والبوليمرات ذات الأطر التساهمية (COFs)، وهي هياكل بلورية مسامية تشبه الأقفاص الذكية أو الشبكات المُحكمة، قوتها تكمن في مساحتها السطحية الهائلة التي قد تتجاوز ملعب كرة قدم داخل جرام واحد فقط من المادة.
تشبه هذه المواد اسفنجة فائقة يمكنها تخزين وقود الهيدروجين لسيارات المستقبل النظيفة، أو أغشية ثورية تحول المياه المالحة إلى عذبةٍ بفعالية غير مسبوقة، وينتظر الباحثون في علم الكيمياء الشبكية إنتاج مواد من شأنها أن تحدث ثورة حقيقية في مجالات الطاقة النظيفة، والطب الدقيق، وحماية البيئة، و كيف أن هذه الشبكات الجزيئية الذكية تُعيد تعريف مفهوم 'المادة، وتفتح أبوابا لمستقبل أكثر استدامة وذكاء.
ويقول الباحث الأكاديمي، د. أبو القاسم عمر راجح، إن "الكيمياء الشبكية أو كيمياء الإطارات الهيكلية، هي فرع حديث من الكيمياء يركز على تصميم وتركيب مواد بلورية مسامية تحتوي على غرف داخلية منظمة، من خلال ربط وحدات بناء جزيئية بروابط قوية، وقد بدأت جذور هذا العلم في أبحاث مبكرة في جامعة بالمجر (شارك فيها الباحث بنفسه) خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتمت آنذاك دراسة مركبات الزركونيوم وخصائصها في التبادل الأيوني والامتصاص ونشرت هذه الأبحاث في دوريات علمية محكمة".

وأضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المواد تتميز بمسام دقيقة تسمح باستضافة جزيئات أخرى، مما يجعلها مثالية للتنقية والفصل، وتستخدم في إزالة الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون من الدخان الصناعي أو الهواء في المستشفيات، وتنقية المياه والغازات، بالإضافة إلى تخصيب المواد وتطبيقات في الطاقة والأدوية، ومركبات الزركونيوم تبرز بتحملها العالي للحرارة والإشعاع، مما يعزز فعاليتها في البيئات القاسية".

وأكد أن "الثورة الرقمية والحواسيب الكمية، جعلت تحليل المواد أسرع وأدق، مما يفتح آفاقا لتطبيقات مهمة مثل إنتاج أدوية أكثر فعالية وتقليل التلوث والاحتباس الحراري"، معتبرا أن هذه المواد "تمثل نقلة إنسانية وبيئية هائلة، آمنة وسلمية، تساهم في حفظ الطاقة وتحسين جودة الحياة".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
