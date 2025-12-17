عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
الدفاع المدني بغزة يعلن وفاة 17 فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء تداعيات المنخفض الجوي
الدفاع المدني بغزة يعلن وفاة 17 فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء تداعيات المنخفض الجوي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، اليوم الأربعاء، عن وفاة 17 فلسطينياً، من بينهم 4 أطفال، نتيجة البرد القارس وانهيارات المباني الناجمة عن...
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
وأوضح بصل، في تصريحات نقلتها القناة الرسمية للدفاع المدني عبر تطبيق "تيليغرام"، أن المنخفضات الجوية تسببت في انهيار أكثر من 17 مبنى سكنياً بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة، تشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف السكان.وأدى ذلك إلى فقدان آلاف الأسر مأواها المؤقت، مع تلف الملابس والأفرشة والأغطية، مما زاد من تفاقم المعاناة الإنسانية للسكان. وأشار المتحدث إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5000 نداء استغاثة من المواطنين منذ بدء المنخفضات الجوية. وجدد بصل دعوته العاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري من أجل إغاثة السكان وتوفير الاحتياجات الطارئة. واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
الدفاع المدني بغزة يعلن وفاة 17 فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء تداعيات المنخفض الجوي

10:24 GMT 17.12.2025
نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء
نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، اليوم الأربعاء، عن وفاة 17 فلسطينياً، من بينهم 4 أطفال، نتيجة البرد القارس وانهيارات المباني الناجمة عن المنخفضات الجوية التي اجتاحت القطاع مؤخراً.
وأوضح بصل، في تصريحات نقلتها القناة الرسمية للدفاع المدني عبر تطبيق "تيليغرام"، أن المنخفضات الجوية تسببت في انهيار أكثر من 17 مبنى سكنياً بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة، تشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف السكان.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ما تداعيات ومخاطر "خطوط إسرائيل الأمنية" في سوريا ولبنان وغزة؟
أمس, 18:30 GMT
كما غرق نحو 90% من مراكز الإيواء في القطاع بفعل السيول ومياه الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى تضرر وغرق جميع خيام النازحين في مختلف المناطق.
وأدى ذلك إلى فقدان آلاف الأسر مأواها المؤقت، مع تلف الملابس والأفرشة والأغطية، مما زاد من تفاقم المعاناة الإنسانية للسكان.
وأشار المتحدث إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5000 نداء استغاثة من المواطنين منذ بدء المنخفضات الجوية.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
"حماس": غرق الخيام وموت الأطفال في غزة امتداد لحرب الإبادة الإسرائيلية... فيديو
أمس, 11:27 GMT
وجدد بصل دعوته العاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري من أجل إغاثة السكان وتوفير الاحتياجات الطارئة.
وأكد أن "الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة"، مطالبًا بعدم إدخالها مطلقاً، وبدلاً من ذلك البدء الفوري بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
الأردن وتركيا يطالبان إسرائيل برفع جميع القيود على المساعدات الإنسانية إلى غزة
15 ديسمبر, 17:25 GMT
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
