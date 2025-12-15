الأردن وتركيا يطالبان إسرائيل برفع جميع القيود على المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/الأردن-وتركيا-يطالبان-إسرائيل-برفع-جميع-القيود-على-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1108196396.html
الأردن وتركيا يطالبان إسرائيل برفع جميع القيود على المساعدات الإنسانية إلى غزة
الأردن وتركيا يطالبان إسرائيل برفع جميع القيود على المساعدات الإنسانية إلى غزة
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمباشرة الفورية... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T17:25+0000
2025-12-15T17:25+0000
أخبار الأردن
أخبار تركيا اليوم
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_0:0:1691:951_1920x0_80_0_0_04569e866b93a6c7e7dc5536e591fe8f.jpg
وأكد الوزيران، في اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين، على إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها وفق الاتفاق وأحكام القانون الدولي، مطالبين "برفع كل القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان نتيجة العدوان الإسرائيلي ومنع تدفق المساعدات بالقدر المطلوب"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وفي السياق ذاته، أكد الوزيران أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، رافضين كل المحاولات الرامية إلى الإساءة إليها أو منعها من أداء دورها الإنساني الحيوي غير القابل للاستبدال. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251215/مدير-الإغاثة-الطبية-في-غزة-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-الكارثة-الإنسانية-والوضع-الصحي--1108192274.html
https://sarabic.ae/20251214/الصحة-العالمية-تعلن-وفاة-10-أشخاص-في-غزة-بسبب-الأمطار-خلال-24-ساعة-1108152309.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_141:0:1409:951_1920x0_80_0_0_da9cc8b6c447be7858a8384e86dcad98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن
أخبار الأردن, أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن

الأردن وتركيا يطالبان إسرائيل برفع جميع القيود على المساعدات الإنسانية إلى غزة

17:25 GMT 15.12.2025
© Sputnikنازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء
نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمباشرة الفورية بتنفيذ مرحلته الثانية.
وأكد الوزيران، في اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين، على إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها وفق الاتفاق وأحكام القانون الدولي، مطالبين "برفع كل القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان نتيجة العدوان الإسرائيلي ومنع تدفق المساعدات بالقدر المطلوب"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
مدير "الإغاثة الطبية" في غزة يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الكارثة الإنسانية والوضع الصحي
15:10 GMT

وحذر الصفدي وفيدان من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أنها تدفع نحو تفجير الأوضاع وتقوض جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزيران أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، رافضين كل المحاولات الرامية إلى الإساءة إليها أو منعها من أداء دورها الإنساني الحيوي غير القابل للاستبدال.
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
الصحة العالمية تعلن وفاة 10 أشخاص في غزة بسبب الأمطار خلال 24 ساعة
أمس, 14:37 GMT
وبحث الوزيران التطورات في سوريا، مؤكدين ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وسيادتها، وشددا على استمرار التنسيق المشترك لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة الإعمار، وضمان أمن البلاد وسيادتها ووحدتها واستقرارها، إلى جانب حقوق وسلامة جميع مواطنيها.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала