الأردن وتركيا يطالبان إسرائيل برفع جميع القيود على المساعدات الإنسانية إلى غزة

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمباشرة الفورية... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكد الوزيران، في اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين، على إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها وفق الاتفاق وأحكام القانون الدولي، مطالبين "برفع كل القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان نتيجة العدوان الإسرائيلي ومنع تدفق المساعدات بالقدر المطلوب"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وفي السياق ذاته، أكد الوزيران أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، رافضين كل المحاولات الرامية إلى الإساءة إليها أو منعها من أداء دورها الإنساني الحيوي غير القابل للاستبدال. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
