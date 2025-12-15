https://sarabic.ae/20251215/مدير-الإغاثة-الطبية-في-غزة-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-الكارثة-الإنسانية-والوضع-الصحي--1108192274.html

مدير "الإغاثة الطبية" في غزة يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الكارثة الإنسانية والوضع الصحي

أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، أن الواقع الإنساني في القطاع تجاوز مرحلة... 15.12.2025

وقال في حوار مع "سبوتنيك"، إن المنخفض الجوي الأخير فاقم معاناة 1.5 مليون نازح يعيشون في خيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وأسفر عن وفاة 15 فلسطينيا، بينهم طفلان قضيا تجمدا بسبب البرد القارس، وذلك في ظل تدمير إسرائيل لأكثر من 85% من البنية التحتية للقطاع.وكشف عن أن "الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر عسكريا على 55% من مساحة قطاع غزة رغم مرور شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار"، منتقدا لسياسة "ازدواجية المعايير" التي يمارسها المجتمع الدولي، داعيا إلى ضغط دولي حقيقي يُجبر إسرائيل على الانسحاب الكامل وفتح المعابر الخمسة، والبدء بعملية إعمار حقيقية.وإلى نص الحوار..بداية.. لو تضعنا في صورة الوضع العام في قطاع غزة وتحديدا الوضع الإنساني في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع حاليا؟الوضع في قطاع غزة صعب للغاية ولا يمكن وصفه بالكلمات، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتعرض القطاع لمنخفض جوي شديد. هذا المنخفض جاء بعد حوالي عامين من حرب شرسة شنها الاحتلال الإسرائيلي، أوقع خلالها أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.لقد ضرب المنخفض بنية تحتية مدمرة بنسبة 85%، في وقت يعيش فيه أكثر من مليون و500 ألف مواطن في مراكز الإيواء والخيام. هذه الخيام غير صالحة للسكن وغير مهيأة، حيث تنعدم فيها المياه الصالحة للشرب وأنظمة الصرف الصحي، وتغيب عنها مقومات الحياة الأساسية من ملابس شتوية ومواد إيواء تقي الأطفال والنساء وكبار السن من البرد، وعدم توفر مواد الإيواء اللازمة حتى يتمكن المواطن للعيش بأدنى مقومات الحياة.نتيجة لهذا المنخفض، شهدنا سقوط أكثر من 10 مباني سكنية في مدينة غزة، وكانت قد تعرضت للقصف سابقا، مما أسفر عن وفاة 13 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة طفلين نتيجة البرد الشديد، هذا هو الواقع الإنساني الصعب الآن في قطاع غزة.نص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ على إدخال المساعدات بكميات محددة.. إلى أي مدى التزمت إسرائيل بهذا البند؟الاتفاق نص على إدخال حوالي 600 شاحنة يوميًا، وهو العدد الذي كان يدخل قبل 7 أكتوبر 2023، ورغم أن هذا العدد لا يفي بالاحتياج الحقيقي الحالي الذي يتطلب 1000 شاحنة يوميا نظرا لحجم الدمار، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يسمح إلا بدخول ما يقارب 30% فقط من الكمية المتفق عليها.ما زال الاحتلال يماطل في فتح المعابر الخمسة المنصوص عليها، حيث يعمل حاليا معبران فقط (كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون/ إيرز "زيكيم")، الكميات التي تدخل من ناحية العدد أقل من المتفق عليه، وأقل من الحد الأدنى للمطلوب، كما تضع قوات الاحتلال شروطا تعجيزية وتمنع دخول مواد ضرورية بحجة "ازدواجية الاستخدام"، على سبيل المثال، يتم إعاقة إدخال اللحوم البيضاء ومصادر البروتين، حيث لا تتجاوز الكميات المسموح بها 7-8% من احتياج المواطنين، وتدخل مرة واحدة أسبوعيًا.ما زالت قوات الاحتلال تعيق إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحسب تقرير وزارة الصحة وتقارير منظمة الصحة العالمية، ما تم إدخاله حتى الآن من احتياجات للقطاع الصحي لا يتجاوز 10% من الاحتياجات الطبية، وما زالت تماطل في إدخال بعض المواد اللازمة لإعادة ترميم بعض المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية.بحديثكم عن القطاع الصحي.. كيف تصفون واقعه الحالي في ظل نقص الإمدادات؟في البداية دعنا نشيد بالجهود الجبارة للطواقم الطبية خلال الحرب التي استمرت أكثر من عامين، حيث يحاول العاملون في القطاع الصحي من القيام بواجبهم ضمن الحد الأدنى من الإمكانيات المتواضعة المتوفرة في قطاع غزة، فالقطاع الصحي يعمل بالحد الأدنى من الإمكانيات بعد تعرضه لتدمير كبير، حاليًا يعمل في القطاع نصف عدد المستشفيات التي كانت تعمل في السابق، نتحدث عن 18 مستشفى الآن يعمل بشكل جزئي، ولا يقدم جميع الخدمات التي كانت تقدم في السابق، هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، حيث أن 52% من الأدوية مفقودة، و72% من المستلزمات الطبية (خاصة لجراحات العظام، والعيون، والغسيل الكلوي، وأدوية السرطان) غير متوفرة.كما أن الأجهزة التشخيصية ومستلزمات المختبرات شبه معدومة. يأتي هذا في ظل واقع أليم قتل فيه الاحتلال بدم بارد أكثر من 1600 من الكوادر الطبية، واعتقل 362 منهم العشرات رهن الاعتقال حتى الآن.هل يسهم "الخط الأصفر" الذي تسيطر عليه إسرائيل في تعميق الجراح الإنسانية والاقتصادية في القطاع؟بالطبع، رغم مرور أكثر من شهرين على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار "الهش" في غزة، إلا أن جيش الاحتلال لا يزال يسيطر على أكثر من 55% من مساحة قطاع غزة، "الخط الأصفر" كان يقسم القطاع لقسمين، وكانت السيطرة على 53%، لكن الاحتلال تمدد خلال الفترة السابقة غرب هذا الخط وسيطر على أراضٍ أخرى خاصة شرق وشمال مدينة غزة.سيطرة الاحتلال على أكثر من نصف المساحة يعني فقدان عدد كبير من السكان لمنازلهم ومصادر رزقهم، كما أن 22% من المساحة الجغرافية شرق القطاع كانت مخصصة للزراعة، وهذا يعني أن المزارعين فقدوا رزقهم، والمواطنين لا يجدون الآن أراض زراعية كافية لزراعة الخضار والفواكه التي يحتاجونها في غذائهم.ما هي المتطلبات الأساسية لكي يتمكن قطاع غزة من استعادة حياته والبدء بالإعمار؟غزة تحتاج أولاً إلى وقف حقيقي والتزام من جيش الاحتلال باتفاقية وقف إطلاق النار والانسحاب إلى خطوط القطاع، وفتح المعابر بشكل طبيعي وكامل لإدخال جميع الاحتياجات الغذائية والطبية، والسماح للمرضى بالسفر للعلاج بالخارج؛ فنحن نتحدث عن أكثر من 16,500 مواطن مسجلين للسفر يحتاجون لعمليات وتدخلات غير متوفرة بغزة، كما يحتاج القطاع إدخال طواقم طبية لمساندة الطواقم المحلية وتقديم الخدمات للمرضى، ويحتاج القطاع البدء بعملية إعمار حقيقي، وهذا يتطلب فتح المعابر دون تقييد لإدخال مواد الإعمار، وتوفير التمويل اللازم من الدول المختلفة لإعادة إعمار القطاع.كلمة أخيرة توجهونها للمجتمع الدولي في ظل استمرار هذه الانتهاكات؟المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، يتعامل بازدواجية معايير واضحة، لم نر أي عقوبات تفرض على إسرائيل خلال فترة الحرب على القطاع، ونتطلع إلى ضغط حقيقي يجبر الاحتلال على الالتزام بوقف إطلاق النار، ووقف انتهاكاته، والسماح بإعادة إعمار حقيقي يعيد الحياة الطبيعية لقطاع غزة.

