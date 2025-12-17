https://sarabic.ae/20251217/بوتين-تحرير-سيفيرسك-يفتح-آفاقا-للمزيد-من-الهجوم-والتقدم-للقوات-الروسية-1108275804.html

بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح آفاقا للمزيد من الهجوم والتقدم للقوات الروسية

بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح آفاقا للمزيد من الهجوم والتقدم للقوات الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تحرير سيفيرسك يمهد الطريق لمزيد من الهجوم والتقدم للقوات المسلحة الروسية، مشيرًا إلى أن تحرير سيفيرسك كان... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-17T15:29+0000

2025-12-17T15:29+0000

2025-12-17T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108275861_0:697:2047:1848_1920x0_80_0_0_2223763ffb24b40cfbc6c20c15416853.jpg

وقال بوتين خلال حفل منح أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا: "في بيئة بالغة الصعوبة، وبسرعة فائقة، تمكنتم أنتم ورفاقكم الجنود من تحرير سيفيرسك، المدينة الروسية المهمة، متجاوزين دفاعات العدو القوية والمتعددة الطبقات. هذه العملية العسكرية الباهرة، وغيرها من العمليات المماثلة، هي ثمرة العمل الدؤوب والمعقد لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، من قادة الوحدات وجنود الألوية المختلفة".وأضاف: "لكن قبل كل شيء، هذا ثمرة جهودكم، والشجاعة الشخصية والتفاني الكبير لجنودكم وضباطكم، الذين بفضلهم تم تحرير مناطق ذات أهمية استراتيجية، ما يفتح المجال لمزيد من التقدم الهجومي، ودفع قواتنا على طول الخطوط والاتجاهات الأكثر أهمية".وأكد بوتين أن أساس جميع انتصارات روسيا يكمن في العلاقة المميزة التي تربط الشعب بالجيش والوطن، وقال: "لا يمكن شراء هذا. هذه هي مكانة شعبنا في الجيش، ومكانة أفراده. إنها تعكس مدى ارتباطهم بالوطن. وهذا أمر لا يقدر بثمن. إنه أساس جميع انتصاراتنا".وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "الدرع النووي الروسي أصبح أكثر مجرد مكون لأي دولة نووية. نحن نعمل على تطوير أسلحة جديدة، ووسائل تدمير جديدة. لا يمتلكها أي بلد آخر في العالم، ولن يمتلكها أي بلد آخر في أي وقت قريب".بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى

https://sarabic.ae/20251217/بوتين-الدرع-النووي-الروسي-أكثر-حداثة-من-القوات-النووية-لأي-قوة-أخرى-1108268729.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا