أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح آفاقا للمزيد من الهجوم والتقدم للقوات الروسية
بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح آفاقا للمزيد من الهجوم والتقدم للقوات الروسية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تحرير سيفيرسك يمهد الطريق لمزيد من الهجوم والتقدم للقوات المسلحة الروسية، مشيرًا إلى أن تحرير سيفيرسك كان... 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال بوتين خلال حفل منح أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا: "في بيئة بالغة الصعوبة، وبسرعة فائقة، تمكنتم أنتم ورفاقكم الجنود من تحرير سيفيرسك، المدينة الروسية المهمة، متجاوزين دفاعات العدو القوية والمتعددة الطبقات. هذه العملية العسكرية الباهرة، وغيرها من العمليات المماثلة، هي ثمرة العمل الدؤوب والمعقد لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، من قادة الوحدات وجنود الألوية المختلفة".وأضاف: "لكن قبل كل شيء، هذا ثمرة جهودكم، والشجاعة الشخصية والتفاني الكبير لجنودكم وضباطكم، الذين بفضلهم تم تحرير مناطق ذات أهمية استراتيجية، ما يفتح المجال لمزيد من التقدم الهجومي، ودفع قواتنا على طول الخطوط والاتجاهات الأكثر أهمية".وأكد بوتين أن أساس جميع انتصارات روسيا يكمن في العلاقة المميزة التي تربط الشعب بالجيش والوطن، وقال: "لا يمكن شراء هذا. هذه هي مكانة شعبنا في الجيش، ومكانة أفراده. إنها تعكس مدى ارتباطهم بالوطن. وهذا أمر لا يقدر بثمن. إنه أساس جميع انتصاراتنا".وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "الدرع النووي الروسي أصبح أكثر مجرد مكون لأي دولة نووية. نحن نعمل على تطوير أسلحة جديدة، ووسائل تدمير جديدة. لا يمتلكها أي بلد آخر في العالم، ولن يمتلكها أي بلد آخر في أي وقت قريب".بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح آفاقا للمزيد من الهجوم والتقدم للقوات الروسية

15:29 GMT 17.12.2025

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تحرير سيفيرسك يمهد الطريق لمزيد من الهجوم والتقدم للقوات المسلحة الروسية، مشيرًا إلى أن تحرير سيفيرسك كان ثمرة عمل دؤوب للجيش الروسي.
وقال بوتين خلال حفل منح أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا: "في بيئة بالغة الصعوبة، وبسرعة فائقة، تمكنتم أنتم ورفاقكم الجنود من تحرير سيفيرسك، المدينة الروسية المهمة، متجاوزين دفاعات العدو القوية والمتعددة الطبقات. هذه العملية العسكرية الباهرة، وغيرها من العمليات المماثلة، هي ثمرة العمل الدؤوب والمعقد لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، من قادة الوحدات وجنود الألوية المختلفة".
وأضاف: "لكن قبل كل شيء، هذا ثمرة جهودكم، والشجاعة الشخصية والتفاني الكبير لجنودكم وضباطكم، الذين بفضلهم تم تحرير مناطق ذات أهمية استراتيجية، ما يفتح المجال لمزيد من التقدم الهجومي، ودفع قواتنا على طول الخطوط والاتجاهات الأكثر أهمية".

ووصف بوتين مدينة سيفيرسك بأنها مدينة روسية ذات أهمية بالغة، وقال: "لقد حررتم أنتم ورفاقكم الجنود مدينة سيفيرسك، وهي مدينة روسية ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا".

وأكد بوتين أن أساس جميع انتصارات روسيا يكمن في العلاقة المميزة التي تربط الشعب بالجيش والوطن، وقال: "لا يمكن شراء هذا. هذه هي مكانة شعبنا في الجيش، ومكانة أفراده. إنها تعكس مدى ارتباطهم بالوطن. وهذا أمر لا يقدر بثمن. إنه أساس جميع انتصاراتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي قوة أخرى.

وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "الدرع النووي الروسي أصبح أكثر مجرد مكون لأي دولة نووية. نحن نعمل على تطوير أسلحة جديدة، ووسائل تدمير جديدة. لا يمتلكها أي بلد آخر في العالم، ولن يمتلكها أي بلد آخر في أي وقت قريب".
بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
