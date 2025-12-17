بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى

12:14 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 13:09 GMT 17.12.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي قوة أخرى.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "الدرع النووي الروسي أصبح أكثر مجرد مكون لأي دولة نووية. نحن نعمل على تطوير أسلحة جديدة، ووسائل تدمير جديدة. لا يمتلكها أي بلد آخر في العالم، ولن يمتلكها أي بلد آخر في أي وقت قريب".
© Ruptly
وأضاف: "هناك 100 ألف فار من الجيش الأوكراني، الدولة الأوكرانية تنهار ويتضح ذلك من "المراحيض الذهبية"، كما أن القوات المسلحة الأوكرانية تتدهور ويتجلى ذلك في تزايد أعداد الفارين من الخدمة العسكرية".

وأكمل: "الولايات المتحدة أبدت استعدادا للحوار وهناك حوار مع أوروبا لكن الأمل ضئيل في ظل النخبة الحالية بأوروبا".

وتابع بوتين: "بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كنا نعتقد أننا سنصبح أعضاء فيما يسمى بـ "العالم المتحضر"، وكنا نعتقد أننا سنكون جزءا كاملا ومتساو في الحقوق مع هذه المنظومة. لم يحدث ذلك أبدا".
وأضاف: "كل شيء بالنسبة لروسيا كان يحسم بالقوة وكانوا يضغطون علينا بالقوة ويزودون المنشقين والانفصاليين في كل مكان بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتيجية على جميع الجبهات
10:57 GMT

وتابع: "كانت هناك محاولات متعمدة لزعزعة الاستقرار في روسيا وتم استخدام الأدوات لاستثارة التوترات الداخلية، أين كان ميثاق الأمم المتحدة من يوغوسلافيا. كانوا يتدخلون في نتائج الانتخابات في عدد من الأماكن. وحينما لا يمكنهم ذلك كانوا يتدخلون بالقوة".

وأشار إلى أن قوى تخريبية بدعم من الغرب نفذت انقلاباً مسلحاً في أوكرانيا لإظهار قوتها وتعمد إشعال فتيل الحرب، وقال: "لقد اكتفت الدول الغربية بتجميد عملياتها لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات، ثم قامت بانقلاب عسكري، وبدأت عمليات عسكرية هناك، وتعمّدت، وأنا متأكد من ذلك، من إشعال فتيل الحرب".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا
11:23 GMT
وأضاف: "لا نفرض شيئا على أحد ولكننا نصر على الالتزام بالمواثيق والتعهدات التي تمت من قبل، ونصر على الالتزام بالوعود التي قدمت لنا. وصلت الأمور إلى الانقلاب في أوكرانيا. أين الديمقراطية التي كانوا يدعونها لعقود".

وتابع: "لم نبدأ أي حرب في 2022، وإنما القوى المدمرة في أوكرانيا والغرب نفسه هم من شنوا هذه الحرب، وكل ما نحاوله هو إيقاف الحرب بعدما حاولنا من خلال اتفاقيات مينسك، واضطررنا للجوء للقوة العسكرية بعدما تبين أنهم يخدعوننا".

وأضاف: "قال المسؤولون الغربيون صراحة بأنهم لم يكونوا على استعداد للالتزام بتعهداتهم. الغرب تعمد إشعال فتيل الحرب في أوكرانيا".
وأشار إلى أن روسيا استعادت مكانتها كدولة ذات سيادة كاملة مع إطلاق العملية العسكرية الخاصة، وقال: "أهم ما حدث خلال العملية العسكرية الخاصة هو استعادة روسيا مكانتها كدولة ذات سيادة كاملة. لقد أصبحت روسيا دولة كاملة السيادة بالمعنى الكامل للكلمة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية، أن عام 2025، يمثل مرحلة هامة في إنجاز القوات الروسية مهام العملية العسكرية الخاصة، التي حررت 300 بلدة، وأكد أن الجيش الروسي انتصر ويمسك بزمام المبادرة الاستراتيجية.
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
بيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا
