هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب السعودية
وأفادت الهيئة في بيان، على حسابها عبر منصة "إكس"، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت الهزة عند الساعة 01:11:23 صباحًا، موضحة أن مركزها يقع على بُعد نحو 8 كيلومترات شرق محافظة حرض، وعلى عمق يقدر بنحو 8 كيلومترات.وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إن الهزة نتجت عن ضغوط تكتونية بسبب تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية في منطقة جبال زاجروس بإيران، ما أدى إلى تنشيط بعض الصدوع في القشرة الأرضية بالمنطقة الشرقية. وأضاف أبا الخيل أن ضعف القوة الزلزالية للهزة حال دون وقوع أي خسائر، مؤكداً استمرار أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة.وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن الزلزال وقع على مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أفادت بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر. وقالت الهيئة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد نحو 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد نحو 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.
وأفادت الهيئة في بيان، على حسابها عبر منصة "إكس"، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت الهزة عند الساعة 01:11:23 صباحًا، موضحة أن مركزها يقع على بُعد نحو 8 كيلومترات شرق محافظة حرض، وعلى عمق يقدر بنحو 8 كيلومترات.
وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية حتى وقت صدور البيان، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل المتابعة وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إن الهزة نتجت عن ضغوط تكتونية بسبب تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية في منطقة جبال زاجروس بإيران، ما أدى إلى تنشيط بعض الصدوع في القشرة الأرضية بالمنطقة الشرقية.
وأضاف أبا الخيل أن ضعف القوة الزلزالية للهزة حال دون وقوع أي خسائر، مؤكداً استمرار أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة.
وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قد أعلنت، يوليو/تمّوز الماضي، أن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا وسط البحر الأحمر.
وقالت
الهيئة على موقعها الإلكتروني إن الزلزال وقع على مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
19 فبراير 2023, 12:29 GMT
وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أفادت بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.
وقالت الهيئة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى
بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد نحو 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.
أما الهزة الثانية
فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد نحو 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.