هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب السعودية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/هزة-أرضية-بقوة-4-درجات-تضرب-السعودية--1108262778.html
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب السعودية
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المنطقة الشرقية في السعودية قد سجلت، فجر اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر. 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T10:01+0000
2025-12-17T10:01+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589815_46:0:935:500_1920x0_80_0_0_343e481bc739a2156bdf3f3ea61f06f1.jpg
وأفادت الهيئة في بيان، على حسابها عبر منصة "إكس"، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت الهزة عند الساعة 01:11:23 صباحًا، موضحة أن مركزها يقع على بُعد نحو 8 كيلومترات شرق محافظة حرض، وعلى عمق يقدر بنحو 8 كيلومترات.وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إن الهزة نتجت عن ضغوط تكتونية بسبب تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية في منطقة جبال زاجروس بإيران، ما أدى إلى تنشيط بعض الصدوع في القشرة الأرضية بالمنطقة الشرقية. وأضاف أبا الخيل أن ضعف القوة الزلزالية للهزة حال دون وقوع أي خسائر، مؤكداً استمرار أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة.وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن الزلزال وقع على مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أفادت بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر. وقالت الهيئة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد نحو 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد نحو 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.
https://sarabic.ae/20251019/المساحة-الجيولوجية-السعودية-ترصد-زلزالا-في-الخليج-العربي-1106165132.html
https://sarabic.ae/20240727/السعودية-ترصد-زلزالا-بقوة-47-ريختر-وسط-البحر-الأحمر-1091167252.html
https://sarabic.ae/20230219/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-زلزال-سلطنة-عمان-هل-له-تأثير-على-أراضي-المملكة-1073714650.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589815_157:0:824:500_1920x0_80_0_0_ee8ac98c2f657dce82a4179d9e0cb75b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب السعودية

10:01 GMT 17.12.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Aber آثار زلزال
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Aber
تابعنا عبر
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المنطقة الشرقية في السعودية قد سجلت، فجر اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
وأفادت الهيئة في بيان، على حسابها عبر منصة "إكس"، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت الهزة عند الساعة 01:11:23 صباحًا، موضحة أن مركزها يقع على بُعد نحو 8 كيلومترات شرق محافظة حرض، وعلى عمق يقدر بنحو 8 كيلومترات.
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
"المساحة الجيولوجية السعودية" ترصد زلزالا في الخليج العربي
19 أكتوبر, 06:37 GMT
وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية حتى وقت صدور البيان، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل المتابعة وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إن الهزة نتجت عن ضغوط تكتونية بسبب تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية في منطقة جبال زاجروس بإيران، ما أدى إلى تنشيط بعض الصدوع في القشرة الأرضية بالمنطقة الشرقية.
سعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
السعودية ترصد زلزالا بقوة 4.7 ريختر وسط البحر الأحمر
27 يوليو 2024, 08:05 GMT
وأضاف أبا الخيل أن ضعف القوة الزلزالية للهزة حال دون وقوع أي خسائر، مؤكداً استمرار أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة.
وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قد أعلنت، يوليو/تمّوز الماضي، أن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا وسط البحر الأحمر.
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن الزلزال وقع على مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
السعودية تصدر بيانا بشأن زلزال سلطنة عمان... هل له تأثير على أراضي المملكة؟
19 فبراير 2023, 12:29 GMT
وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أفادت بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.
وقالت الهيئة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد نحو 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.
أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد نحو 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала