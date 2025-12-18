https://sarabic.ae/20251218/الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-ريف-القنيطرة-باستخدام-دبابات-وجرافات-1108297863.html

الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة باستخدام دبابات وجرافات

الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة باستخدام دبابات وجرافات

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في قرية معلقة في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة دبابات وجرافات عسكرية. 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T11:44+0000

2025-12-18T11:44+0000

2025-12-18T11:44+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg

وأفادت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت عملية توغل في ريف القنيطرة الجنوبي عبر استخدامها للدبابات والجرافات العسكرية، فيما يمثل انتهاكا جديدا لمناطق الجنوب السوري.وذكرت أن التوغل الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الجنوب بشكل متكرر ومتصاعد، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن. ولفتت إلى أن هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة تشمل توغلات واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات.وأشارت القناة إلى أن ريف القنيطرة قد شهد، مساء أمس، تصعيدا تمثل في إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية استهدفت منطقة تل الأحمر الشرقي، بالتزامن مع توغل بري في عدد من قرى المحافظة. وتوغلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من أربع آليات بينها واحدة مصفحة، وأخرى من نوع همر، واثنتان من نوع هايلكس، في مدينة القنيطرة المهدمة، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على دوار العلم لمدة 15 دقيقة.وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توغل الجيش الإسرائيلي في المحافظات السورية الجنوبية، ومنها درعا.وذكرت وسائل إعلام سورية، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن "قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، وتزامن القصف مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة".وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

https://sarabic.ae/20251216/إعلام-سوري-الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-قرية-جملة-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1108232371.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار