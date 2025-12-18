عربي
الكرملين: إعادة تركيا منظومة "إس-400" إلى روسيا لم يكن مدرجا خلال اجتماع بوتين وأردوغان
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال، حول ما إذا تم خلال اجتماع قادة البلدين، مناقشة مسألة إعادة تركيا منظومات صواريخ "إس-400" إلى روسيا وذلك تلبية لمطلب واشنطن: "لم يكن هذا الموضوع مدرجا على جدول الأعمال".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون كاتسا) بعد شرائها منظومة "إس-400" الروسية"، على حد قوله.وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية: "أبلغ ترامب أردوغان، في الاجتماع، بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون "كاتسا" بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".وذكرت صحيفة أمريكية، في 6 نوفمبر، نقلاً عن مصادر، أن تركيا لن تتخلى عن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" بناءً على طلب الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمناقشة آلية تحقق مشتركة. وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر المطلعة: أن "تركيا أعربت عن استعدادها للتنازل عن صواريخ إس-400 الروسية، لكنها رفضت التخلي عنها تمامًا، كما تطالب واشنطن".وفي عام 2017، وقعت روسيا وتركيا عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لشراء فوج كامل من أنظمة "إس-400"، والتي تم تسليمها في صيف وخريف عام 2019.
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موضوع إمكانية إعادة تركيا المحتملة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" إلى روسيا لم يكن مدرجًا على جدول أعمال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال، حول ما إذا تم خلال اجتماع قادة البلدين، مناقشة مسألة إعادة تركيا منظومات صواريخ "إس-400" إلى روسيا وذلك تلبية لمطلب واشنطن: "لم يكن هذا الموضوع مدرجا على جدول الأعمال".
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون كاتسا) بعد شرائها منظومة "إس-400" الروسية"، على حد قوله.
وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية: "أبلغ ترامب أردوغان، في الاجتماع، بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون "كاتسا" بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".
منظومة إس-400 للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تركيا: لن نزود أوكرانيا بأنظمة "إس-400"
3 مايو 2024, 11:31 GMT
وأضاف أن "إدارة ترامب تختلف اختلافًا جوهريًا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية"، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبًا".
وذكرت صحيفة أمريكية، في 6 نوفمبر، نقلاً عن مصادر، أن تركيا لن تتخلى عن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" بناءً على طلب الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمناقشة آلية تحقق مشتركة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر المطلعة: أن "تركيا أعربت عن استعدادها للتنازل عن صواريخ إس-400 الروسية، لكنها رفضت التخلي عنها تمامًا، كما تطالب واشنطن".
وفي عام 2017، وقعت روسيا وتركيا عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لشراء فوج كامل من أنظمة "إس-400"، والتي تم تسليمها في صيف وخريف عام 2019.
