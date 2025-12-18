https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-إعادة-تركيا-منظومة-إس-400-إلى-روسيا-لم-يكن-مدرجا-خلال-اجتماع-بوتين-وأردوغان-1108298372.html

الكرملين: إعادة تركيا منظومة "إس-400" إلى روسيا لم يكن مدرجا خلال اجتماع بوتين وأردوغان

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موضوع إمكانية إعادة تركيا المحتملة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" إلى روسيا لم يكن... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال، حول ما إذا تم خلال اجتماع قادة البلدين، مناقشة مسألة إعادة تركيا منظومات صواريخ "إس-400" إلى روسيا وذلك تلبية لمطلب واشنطن: "لم يكن هذا الموضوع مدرجا على جدول الأعمال".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون كاتسا) بعد شرائها منظومة "إس-400" الروسية"، على حد قوله.وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية: "أبلغ ترامب أردوغان، في الاجتماع، بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون "كاتسا" بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".وذكرت صحيفة أمريكية، في 6 نوفمبر، نقلاً عن مصادر، أن تركيا لن تتخلى عن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" بناءً على طلب الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمناقشة آلية تحقق مشتركة. وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر المطلعة: أن "تركيا أعربت عن استعدادها للتنازل عن صواريخ إس-400 الروسية، لكنها رفضت التخلي عنها تمامًا، كما تطالب واشنطن".وفي عام 2017، وقعت روسيا وتركيا عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لشراء فوج كامل من أنظمة "إس-400"، والتي تم تسليمها في صيف وخريف عام 2019.

