المدير الفني لنادي "الهلال" عن تجربته بالسعودية: إنها جنة حقيقية وأشعر بالسعادة ولا أفكر في الرحيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251218/المدير-الفني-لنادي-الهلال-عن-تجربته-بالسعودية-إنها-جنة-حقيقية-وأشعر-بالسعادة-ولا-أفكر-في-الرحيل-1108298888.html
المدير الفني لنادي "الهلال" عن تجربته بالسعودية: إنها جنة حقيقية وأشعر بالسعادة ولا أفكر في الرحيل
المدير الفني لنادي "الهلال" عن تجربته بالسعودية: إنها جنة حقيقية وأشعر بالسعادة ولا أفكر في الرحيل
تابعنا عبر
صرح المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أنه لا يفكر في مغادرة الفريق، ولديه رغبة واضحة في الاستمرار والبقاء مع النادي.
ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن إنزاغي إعرابه عن سعادته الكبيرة بتواجده في السعودية وتوليه قيادة نادي الهلال، مؤكدا بشأن تجربته في السعودية "هنا جنة حقيقية، أشعر بسعادة كبيرة، ولا يوجد ما يدفع أي شخص للتفكير في الرحيل".
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مجتمع
إنتر ميلان يكشف حقيقة انتقال أوغلو إلى الهلال السعودي
17 أغسطس, 11:16 GMT
وجاءت تصريحات إنزاغي عقب المواجهة الودية أمام نادي نيوم، مساء الأربعاء، والتي خسرها الهلال بنتيجة (2-1)، بمقر نادي الهلال، ضمن استعدادات الفريق لعودة المنافسات بعد فترة التوقف.
وأفاد المدير الفني لنادي"الزعيم"، أن "الهلال يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا. حققنا 13 انتصارا متتاليا، ولن أسترخي".
ويستعد الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي يوم الإثنين المقبل، في أولى مبارياته بعد استئناف المنافسات، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
في وقت يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن غريمه التقليدي النصر المتصدر، وذلك بعد مرور تسع جولات من عمر المسابقة.
