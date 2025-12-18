https://sarabic.ae/20251218/المدير-الفني-لنادي-الهلال-عن-تجربته-بالسعودية-إنها-جنة-حقيقية-وأشعر-بالسعادة-ولا-أفكر-في-الرحيل-1108298888.html
المدير الفني لنادي "الهلال" عن تجربته بالسعودية: إنها جنة حقيقية وأشعر بالسعادة ولا أفكر في الرحيل
المدير الفني لنادي "الهلال" عن تجربته بالسعودية: إنها جنة حقيقية وأشعر بالسعادة ولا أفكر في الرحيل
سبوتنيك عربي
صرح المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أنه لا يفكر في مغادرة الفريق، ولديه رغبة واضحة في الاستمرار والبقاء مع النادي. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T12:26+0000
2025-12-18T12:26+0000
2025-12-18T12:26+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beda8f9517902404a1bb34d66d37d10b.jpg
ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن إنزاغي إعرابه عن سعادته الكبيرة بتواجده في السعودية وتوليه قيادة نادي الهلال، مؤكدا بشأن تجربته في السعودية "هنا جنة حقيقية، أشعر بسعادة كبيرة، ولا يوجد ما يدفع أي شخص للتفكير في الرحيل". وجاءت تصريحات إنزاغي عقب المواجهة الودية أمام نادي نيوم، مساء الأربعاء، والتي خسرها الهلال بنتيجة (2-1)، بمقر نادي الهلال، ضمن استعدادات الفريق لعودة المنافسات بعد فترة التوقف.وأفاد المدير الفني لنادي"الزعيم"، أن "الهلال يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا. حققنا 13 انتصارا متتاليا، ولن أسترخي".ويستعد الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي يوم الإثنين المقبل، في أولى مبارياته بعد استئناف المنافسات، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.في وقت يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن غريمه التقليدي النصر المتصدر، وذلك بعد مرور تسع جولات من عمر المسابقة.
https://sarabic.ae/20250817/إنتر-ميلان-يكشف-حقيقة-انتقال-أوغلو-إلى-الهلال-السعودي-1103844379.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5b6af5c89a0f2d8a88a1019cb1f2d01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, الأخبار
المدير الفني لنادي "الهلال" عن تجربته بالسعودية: إنها جنة حقيقية وأشعر بالسعادة ولا أفكر في الرحيل
صرح المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أنه لا يفكر في مغادرة الفريق، ولديه رغبة واضحة في الاستمرار والبقاء مع النادي.
ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن إنزاغي إعرابه عن سعادته الكبيرة بتواجده في السعودية وتوليه قيادة نادي الهلال، مؤكدا بشأن تجربته في السعودية "هنا جنة حقيقية، أشعر بسعادة كبيرة، ولا يوجد ما يدفع أي شخص للتفكير في الرحيل".
وجاءت تصريحات إنزاغي عقب المواجهة الودية أمام نادي نيوم، مساء الأربعاء، والتي خسرها الهلال بنتيجة (2-1)، بمقر نادي الهلال،
ضمن استعدادات الفريق لعودة المنافسات بعد فترة التوقف.
وأفاد المدير الفني لنادي"الزعيم"، أن "الهلال يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا. حققنا 13 انتصارا متتاليا، ولن أسترخي".
ويستعد الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي يوم الإثنين المقبل، في أولى مبارياته بعد استئناف المنافسات، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
في وقت يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي
للمحترفين برصيد 23 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن غريمه التقليدي النصر المتصدر، وذلك بعد مرور تسع جولات من عمر المسابقة.