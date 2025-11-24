عربي
https://sarabic.ae/20251124/الشارقة-الإماراتي-ينهي-سلسلة-اللا-هزيمة-لـالأهلي-السعودي-في-دوري-أبطال-آسيا-1107455851.html
الشارقة الإماراتي ينهي سلسلة اللا هزيمة لـ"الأهلي" السعودي في دوري أبطال آسيا
الشارقة الإماراتي ينهي سلسلة اللا هزيمة لـ"الأهلي" السعودي في دوري أبطال آسيا
سبوتنيك عربي
حقق الشارقة الإماراتي فوزًا مثيرًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين، في ملعب "الإنماء" بجدة، ضمن الجولة الخامسة للقسم الغربي في دوري... 24.11.2025
2025-11-24T21:08+0000
2025-11-24T21:08+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار السعودية اليوم
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105189794_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_080f18a70b681f266e40b2eaa4f8785e.jpg
وسجل هدف المباراة اللاعب عثماني كامارا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وسط جدل تحكيمي واسع أثار إلغاء هدف سجله الأهلي في الدقيقة 89 عن طريق زياد الجهني، وفقا لمنصة "العين" الإخبارية. وأضفت المباراة لمسة درامية إضافية بغضب اللاعب الفرنسي إنزو ميلوت، نجم الأهلي السعودي، بعد تبديله من جانب مدربه ماتياس يايسله في الدقيقة 64. وبعد هذه الجولة، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، فيما ارتفع رصيد الشارقة إلى 7 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب. ويُقود الشارقة المدير الفني عبد المجيد النمر، الذي تولى المهمة أخيرًا.
https://sarabic.ae/20251011/أغلى-لاعب-في-التاريخ-الأهلي-السعودي-يبدأ-مفاوضات-ضم-نجم-ريال-مدريد-فينيسيوس-جونيور-1105866090.html
https://sarabic.ae/20250819/بـ25-مليون-يورو-الأهلي-السعودي-يعتزم-شراء-لوكاتيلي-نجم-يوفنتوس-الإيطالي-1103927765.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105189794_20:0:1087:800_1920x0_80_0_0_e699c828d4036e85cb4cfe58f98478e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات

الشارقة الإماراتي ينهي سلسلة اللا هزيمة لـ"الأهلي" السعودي في دوري أبطال آسيا

21:08 GMT 24.11.2025
© Photo / x/engazatmasr2020بيراميدز يتوّج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي
بيراميدز يتوّج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© Photo / x/engazatmasr2020
تابعنا عبر
حقق الشارقة الإماراتي فوزًا مثيرًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين، في ملعب "الإنماء" بجدة، ضمن الجولة الخامسة للقسم الغربي في دوري أبطال آسيا للنخبة، لينهي بذلك سلسلة اللا هزيمة الطويلة لبطل القارة.
وسجل هدف المباراة اللاعب عثماني كامارا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وسط جدل تحكيمي واسع أثار إلغاء هدف سجله الأهلي في الدقيقة 89 عن طريق زياد الجهني، وفقا لمنصة "العين" الإخبارية.
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
مجتمع
"أغلى لاعب في التاريخ"... الأهلي السعودي يبدأ مفاوضات ضم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور
11 أكتوبر, 06:44 GMT
وأضفت المباراة لمسة درامية إضافية بغضب اللاعب الفرنسي إنزو ميلوت، نجم الأهلي السعودي، بعد تبديله من جانب مدربه ماتياس يايسله في الدقيقة 64.
ويُعد هذا الفوز أول هزيمة للأهلي السعودي في البطولة القارية هذا الموسم، ويُنهي سلسلة اللا هزيمة التي دامت على مدار 22 مباراة على التوالي منذ الخسارة أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-5 يوم 15 أبريل 2021.
الأهلي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مجتمع
بـ25 مليون يورو.. الأهلي السعودي يعتزم شراء "لوكاتيلي" نجم يوفنتوس الإيطالي
19 أغسطس, 15:23 GMT
وبعد هذه الجولة، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، فيما ارتفع رصيد الشارقة إلى 7 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب.
ويُقود الشارقة المدير الفني عبد المجيد النمر، الذي تولى المهمة أخيرًا.
