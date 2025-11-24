https://sarabic.ae/20251124/الشارقة-الإماراتي-ينهي-سلسلة-اللا-هزيمة-لـالأهلي-السعودي-في-دوري-أبطال-آسيا-1107455851.html
الشارقة الإماراتي ينهي سلسلة اللا هزيمة لـ"الأهلي" السعودي في دوري أبطال آسيا
الشارقة الإماراتي ينهي سلسلة اللا هزيمة لـ"الأهلي" السعودي في دوري أبطال آسيا
حقق الشارقة الإماراتي فوزًا مثيرًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين، في ملعب "الإنماء" بجدة، ضمن الجولة الخامسة للقسم الغربي في دوري أبطال آسيا للنخبة، لينهي بذلك سلسلة اللا هزيمة الطويلة لبطل القارة.
وسجل هدف المباراة اللاعب عثماني كامارا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وسط جدل تحكيمي واسع أثار إلغاء هدف سجله الأهلي في الدقيقة 89 عن طريق زياد الجهني، وفقا لمنصة "العين" الإخبارية. وأضفت المباراة لمسة درامية إضافية بغضب اللاعب الفرنسي إنزو ميلوت، نجم الأهلي السعودي، بعد تبديله من جانب مدربه ماتياس يايسله في الدقيقة 64. ويُعد هذا الفوز أول هزيمة للأهلي السعودي في البطولة القارية هذا الموسم، ويُنهي سلسلة اللا هزيمة التي دامت على مدار 22 مباراة على التوالي منذ الخسارة أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-5 يوم 15 أبريل 2021. وبعد هذه الجولة، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، فيما ارتفع رصيد الشارقة إلى 7 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب. ويُقود الشارقة المدير الفني عبد المجيد النمر، الذي تولى المهمة أخيرًا.
حقق الشارقة الإماراتي فوزًا مثيرًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين، في ملعب "الإنماء" بجدة، ضمن الجولة الخامسة للقسم الغربي في دوري أبطال آسيا للنخبة، لينهي بذلك سلسلة اللا هزيمة الطويلة لبطل القارة.
وسجل هدف المباراة اللاعب عثماني كامارا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وسط جدل تحكيمي واسع أثار إلغاء هدف سجله الأهلي في الدقيقة 89 عن طريق زياد الجهني، وفقا لمنصة "العين" الإخبارية.
وأضفت المباراة لمسة درامية إضافية بغضب اللاعب الفرنسي إنزو ميلوت، نجم الأهلي السعودي
، بعد تبديله من جانب مدربه ماتياس يايسله في الدقيقة 64.
ويُعد هذا الفوز أول هزيمة للأهلي السعودي في البطولة القارية هذا الموسم، ويُنهي سلسلة اللا هزيمة التي دامت على مدار 22 مباراة على التوالي منذ الخسارة أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-5 يوم 15 أبريل 2021.
وبعد هذه الجولة، يحتل الأهلي
المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، فيما ارتفع رصيد الشارقة إلى 7 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب.
ويُقود الشارقة المدير الفني عبد المجيد النمر، الذي تولى المهمة أخيرًا.