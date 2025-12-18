https://sarabic.ae/20251218/المزيد-من-الوظائف-للأمريكيين-ترامب-يفتخر-بأول-هجرة-عكسية-من-البلاد-منذ-نصف-قرن-1108291532.html

المزيد من الوظائف للأمريكيين... ترامب يفتخر بأول "هجرة عكسية من البلاد منذ نصف قرن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تشهد هجرة عكسية وعودة المهاجرين إلى بلدانهم للمرة الأولى منذ 50 عاما، وذلك نتيجة سياسات إدارته في ملف الهجرة. 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وكشف ترامب، أثناء خطاب ألقاه من البيت الأبيض: "لأول مرة منذ نصف قرن، نشهد حركة هجرة عكسية، حيث يعود المهاجرون إلى ديارهم، تاركين وراءهم مساكن ووظائف إضافية للمواطنين الأمريكيين".وتعهّد ترامب، في أول خطاب له بعد تولّيه منصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير، باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين، وبدء عمليات ترحيل واسعة النطاق. وفي نفس اليوم، أعلن فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب الأوضاع على الحدود الجنوبية.وأشار إلى أن "حدود الولايات المتحدة كانت مفتوحة وتعرضت للغزو من قبل الملايين"، مؤكدًا أن "ما حدث في عهد إدارة بايدن لا يمكن السماح بتكراره".وقال ترامب، إن إدارته "قضت على التهديد الإيراني وحققت السلام في الشرق الأوسط لأول مرة منذ 3000 سنة".كما أشار ترامب، إلى أن إدارته حولت أسوأ اتفاقات التجارة إلى نتائج إيجابية أكثر من أي إدارة سابقة، مؤكدًا أنه يحارب من أجل الشعب الأميركي وحقق نتائج لم يكن أحد يتوقعها.وزير دفاع فنزويلا يتحدى ترامب

