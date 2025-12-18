دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموافقة على صفقة الغاز مع مصر، بقيمة 34 مليار دولار، وأشار إلى أنه خاض مفاوضات صعبة لتمرير الصفقة، التي وصفها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتمثل مشروعا قوميا ومستقبلا للأجيال المقبلة. كما يرى أن الصفقة تكتسب أهمية كبرى على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن المفاوضات بشأن الصفقة كانت صعبة واستمرت لأشهر قبل التوصل إلى الاتفاق.
ويرى مراقبون أن كواليس الاتفاق تعكس تفوقا سياسيا واقتصاديا للقاهرة، التي مررت معظم سياساتها منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وأيضا ما جاء في ردود الفعل الداخلي التي اتهمت نتنياهو بالرضوخ، في ظل الحديث عن لقاء يتم التجهيز لعقده في واشنطن بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي في حضور نتنياهو.
في هذا الملف، اعتبر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، هاني الجمل، أن توقيت الصفقة مهم، في ظل العلاقات الممتدة لعقود بين مصر وإسرائيل التي جاءت ضمن اتفاقية السلام.

وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إنه مع حالة الحرب المفتوحة في المنطقة، لم يعط نتنياهو ارتياحية للشركات بتصدير الغاز للخارج خلال الفترة الماضية، لذلك تم تعطيل الصفقة في الأشهر الماضية، لكن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي حتى مع وساطتها في ملف غزة.

ولفت إلى أن نتنياهو حاول المراوغة في الصفقة، نظرا لقرب الانتخابات خلال عام 2026، ما يعزز مكانته السياسية داخل إسرائيل.
في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدره، أن الصفقة ذات انعكاسات إيجابية على وضع الاقتصاد المصري وتحسين قدرات الطاقة داخل السوق المحلية.
وأضاف بدره أن مصر تحاول أن تصبح مركزا للطاقة في ظل ارتباطها بعدد من المشروعات الاقتصادية مع الشركات المختلفة، ويعتبر مهما لسوق الطاقة العالمي في ظل المتغيرات التي تحدث في السوق الدولية.
وقال إن الرابح من الصفقة هم الشركاء المستفيدون من حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تستفيد إسرائيل ماليا، والسوق المصري يستفيد بأسعار مميزة، بالإضافة إلى تطلع القاهرة لأن تكون سوق التسييل العالمي ومردوده الكبير.
