دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل

دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموافقة على صفقة الغاز مع مصر، بقيمة 34 مليار دولار، وأشار إلى أنه خاض مفاوضات صعبة لتمرير الصفقة، التي وصفها... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن المفاوضات بشأن الصفقة كانت صعبة واستمرت لأشهر قبل التوصل إلى الاتفاق.ويرى مراقبون أن كواليس الاتفاق تعكس تفوقا سياسيا واقتصاديا للقاهرة، التي مررت معظم سياساتها منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وأيضا ما جاء في ردود الفعل الداخلي التي اتهمت نتنياهو بالرضوخ، في ظل الحديث عن لقاء يتم التجهيز لعقده في واشنطن بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي في حضور نتنياهو.في هذا الملف، اعتبر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، هاني الجمل، أن توقيت الصفقة مهم، في ظل العلاقات الممتدة لعقود بين مصر وإسرائيل التي جاءت ضمن اتفاقية السلام.ولفت إلى أن نتنياهو حاول المراوغة في الصفقة، نظرا لقرب الانتخابات خلال عام 2026، ما يعزز مكانته السياسية داخل إسرائيل.في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدره، أن الصفقة ذات انعكاسات إيجابية على وضع الاقتصاد المصري وتحسين قدرات الطاقة داخل السوق المحلية.وقال إن الرابح من الصفقة هم الشركاء المستفيدون من حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تستفيد إسرائيل ماليا، والسوق المصري يستفيد بأسعار مميزة، بالإضافة إلى تطلع القاهرة لأن تكون سوق التسييل العالمي ومردوده الكبير.

