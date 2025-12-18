https://sarabic.ae/20251218/قرارات-عاجلة-من-رئيس-وزراء-أستراليا-بعد-هجوم-سيدني-1108289037.html
قرارات عاجلة من رئيس وزراء أستراليا بعد هجوم سيدني
أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، أن "الحكومة ستمنح وزارة الداخلية صلاحيات جديدة لإلغاء تأشيرات من يروّجون للكراهية، في إطار جهودها لمكافحة التطرف".
وأوضح ألبانيز، أن "الحكومة ستقدم تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على خطاب الكراهية، وستتبنى إصلاحات تهدف إلى القضاء على الكراهية والتطرف داخل المجتمع".
وفي وقت سابق الأحد الماضي، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 16 شخصا قتلوا
ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.
ووصفت إسرائيل
، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تستيقظ حكومة أستراليا، التي تلقت عددا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".