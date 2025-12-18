عربي
مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد نجاح إعادة تأهيل العائدين من مخيم الهول في المجتمع

12:50 GMT 18.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
صرح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، إن بلاده نجحت في إعادة تأهيل ودمج العوائل العائدة من مخيم الهول، الذي يضم عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا، مشددا على اهتمام العراق بتفكيك المخيم.
وأصدر المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي العراقي بيانا، جاء فيه أن "مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي استقبل، اليوم الخميس، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال جوزيي دراغون والوفد المرافق له، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء كريستوف هينتزي" ، لافتا إلى أن " اللقاء تناول بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق والحلف، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارة".
وأفاد الأعرجي خلال اللقاء، وفقا للبيان بأن "زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى بروكسل تعكس حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الناتو بما يخدم المصالح المشتركة "، مشددا على "اهتمام العراق بتفكيك مخيم الهول لما يشكله من خطر على الأمن الوطني والإقليمي والدولي"، مبيناً أن "العراق يعمل على نقل آخر مواطن عراقي من المخيم بشكل طوعي".
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول... قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
19 أغسطس, 12:00 GMT
وأضاف الأعرجي أن العراق نجح في إعادة تأهيل ودمج العوائل العائدة من المخيم في المجتمع العراقي.
وأشار الأعرجي إلى أن "الإرهاب لا يرتبط بزمان أو مكان محدد، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي العمل على تجفيف منابعه الإعلامية والمالية والبشرية".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، أن الحلف يعمل على تعزيز العلاقات مع العراق من خلال تبادل الخبرات والتدريب وتقديم الاستشارات.

مخيم الهول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
العراق يدعو 60 دولة إلى استعادة رعاياها من أسر "داعش" من مخيم الهول
10 مايو 2024, 07:15 GMT
وأشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو بجهود العراق في نقل العوائل من مخيم الهول وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وبين أنه سيتم حث المجتمع الدولي على سحب رعاياه من هذا المخيم"، بحسب البيان.
ويقع مخيم الهول في ضواحي محافظة الحسكة شمال شرق سوريا على الحدود السورية العراقية، ويسعى العراق منذ سنوات لإغلاق المخيم الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
