https://sarabic.ae/20251218/مصر-تنفي-تنازلها-عن-أرض-في-السخنة-لشركة-قطرية-1108306109.html
مصر تنفي تنازلها عن أرض في السخنة لشركة قطرية
مصر تنفي تنازلها عن أرض في السخنة لشركة قطرية
سبوتنيك عربي
أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية للقناة وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية مملوكة للدولة وخاضعة لسيادتها بالكامل. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T15:41+0000
2025-12-18T15:41+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b6a0566676e3ea28f91d579d29326e.jpg
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن البيان جاء ردا على ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض في منطقة العين السخنة لصالح شركة "المانع" القطرية دون عائد مادي أو استثماري للدولة.وبحسب البيان، فإن الشركة القطرية حصلت على أرض مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، في منطقة السخنة المتكاملة بنظام حق الانتفاع كما هو متّبع في باقي عقود الاستثمار بهيئة قناة السويس.وأكد البيان أنه لم يتم التنازل عن أي جزء من أرض المشروع لصالح الشركة القطرية، وأن مبلغ الـ 200 مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.وبحسب البيان، فإن المشروع له فوائد مباشرة للدولة تشمل تحقيق عوائد وزيادة رسوم التداول بميناء السخنة، إضافة إلى عوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية إنشاءات عدد من الشركات المصرية وشراء خامات محلية وتوفير الآلاف من فرص العمل للمصريين.
https://sarabic.ae/20200623/اتفاقية-كبرى-تربط-مينائي-جبل-علي-في-الإمارات-بـالسخنة-في-مصر-1045804087.html
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_5271304eb1f1486c382a7f3eac85877d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, قطر
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, قطر

مصر تنفي تنازلها عن أرض في السخنة لشركة قطرية

15:41 GMT 18.12.2025
© AP Photoقناة السويس
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية للقناة وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية مملوكة للدولة وخاضعة لسيادتها بالكامل.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن البيان جاء ردا على ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض في منطقة العين السخنة لصالح شركة "المانع" القطرية دون عائد مادي أو استثماري للدولة.
حاويات البضائع في ميناء اللاذقية السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2020
اتفاقية كبرى تربط ميناءي "جبل علي" في الإمارات و"السخنة" في مصر
23 يونيو 2020, 12:15 GMT
23 يونيو 2020, 12:15 GMT
وبحسب البيان، فإن الشركة القطرية حصلت على أرض مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، في منطقة السخنة المتكاملة بنظام حق الانتفاع كما هو متّبع في باقي عقود الاستثمار بهيئة قناة السويس.
وأكد البيان أنه لم يتم التنازل عن أي جزء من أرض المشروع لصالح الشركة القطرية، وأن مبلغ الـ 200 مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.
وبحسب البيان، فإن المشروع له فوائد مباشرة للدولة تشمل تحقيق عوائد وزيادة رسوم التداول بميناء السخنة، إضافة إلى عوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية إنشاءات عدد من الشركات المصرية وشراء خامات محلية وتوفير الآلاف من فرص العمل للمصريين.
